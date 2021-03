Zahlungsverkehr Einführung der neuen QR-Rechnungen kommt im Limmattal nur schleppend voran Die Postfinance gibt den orangen und roten Einzahlungsscheinen eine Galgenfrist bis im September 2022. Unternehmen müssen ihre Bezahlsysteme bis dann für die neuen QR-Rechnungen umrüsten. Vor allem die KMU bräuchten dafür allerdings mehr Zeit, sagt der Zürcher KMU- und Gewerbeverband. Sven Hoti 15.03.2021, 16.11 Uhr

Auch mit den neuen Einzahlungsscheinen ist das Bezahlen am Postschalter noch möglich. Archivbild: Key

Für viele sind sie noch immer die bevorzugte Zahlungsart: die orangen Einzahlungsscheine mit Referenznummer, kurz ESR. Doch schon in absehbarer Zeit müssen die altbekannten Scheine den neuen, moderneren Rechnungen mit QR-Code weichen. Die Postfinance als Eigentümerin hat den alten Scheinen eine Galgenfrist bis zum 30. September 2022 gegeben, wie sie Mitte Januar mitteilte.

Ab dann soll der Zahlungsverkehr vermehrt mit QR-Code- oder den digitalen eBill-Rechnungen abgewickelt werden. Für die Rechnungssteller heisst das, dass sie ihre Soft- und Hardwarelösungen entsprechend anpassen müssen. «Unternehmen, die sich bis heute noch nicht mit der Umstellung befasst haben, wird empfohlen, umgehend ihre Bank und ihren Softwarepartner zu kontaktieren», heisst es dazu in einer Mitteilung der Postfinance.

«Sind aktuell mit anderen Projekten ausgelastet»

Obwohl die QR-Code-Rechnungen bereits seit vergangenem Jahr im Umlauf sind, haben noch immer viele Unternehmen ihre Systeme nicht angepasst, wie eine Umfrage bei verschiedenen Firmen im Limmattal zeigt. «Unsere Software-Ingenieure sind aktuell mit anderen Projekten ausgelastet, deshalb dauert es noch eine Weile», erklärt ein Sprecher des unter anderem in Dietikon vertretenen Onlinehändlers Digitec-Galaxus auf Anfrage.

Auch bei Ex Libris in Dietikon gibt's noch keine QR-Code-Rechnungen. Stattdessen wartet man das Echo der Unternehmen ab, welche die QR-Rechnungen bereits haben: «Da wir mit dem Einführungstag alle Systeme umstellen, das heisst sämtliche Rechnungen, Zahlungserinnerungen und Mahnungen mit QR-Code verschicken, wollen wir erste Erfahrungen aus dem Markt abwarten», erklärt Mediensprecherin Marie-Christine Schindler. Das Unternehmen befinde sich jedoch an den Vorbereitungen und plane die Einführung im Sommer.

Der Elektronikhändler Media Markt verweist auf Anfrage darauf, dass das Unternehmen mit Sitz in Dietikon ohnehin sehr wenige Kundenrechnungen habe. Die verantwortlichen Service-Partner hätten diesen Punkt jedoch auf dem Radar, versichert Mediensprecherin Stella Zeco.

Unternehmen brauchen Zeit, um Systeme anzupassen

Dass die Einführung der neuen Einzahlungsscheine mancherorts harzt, ist für den KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) wenig überraschend. Das Bezahlen mittels QR-Einzahlungsschein sei für KMU ohnehin nicht das Problem, meint Mediensprecher Mark Gasser, «sondern die nötigen Anpassungen für die Erstellung der Rechnungen». Gasser erklärt:

«Der grösste Teil der KMU hat sich aber gerade mit diesem Teil, der QR-Rechnungsstellung, mutmasslich noch sehr wenig beschäftigt.»

Der KMU- und Gewerbeverband kritisiert das seiner Meinung nach abrupte Vorgehen der Postfinance. «Aufgrund der aktuell schwierigen Situation sind aus Sicht des KMU- und Gewerbeverbandes Kanton Zürich die definitive Abschaffung der Einzahlungsscheine und die damit verbundenen Anpassungen der Buchhaltungssoftware verfrüht», sagt Gasser.

«Der Markt wurde langfristig darauf vorbereitet»

Man müsse gerade den kleineren KMU ohne Buchhaltungsabteilung mehr Zeit geben, sich mit dem neuen Zahlungsmittel auseinanderzusetzen, meint auch KGV-Präsident Werner Scherrer. Und Gasser ergänzt:

«Möglicherweise wird der Markt die neue Zahlungsform ohnehin nur schleppend aufnehmen – wie bereits die (freiwillige) Einführung der neuen QR-Rechnung 2020 zeigte. Und da müssten dann Postfinance und die Banken aus Sicht des KGV zwingend flexibel bleiben.»

Aus Sicht des Finanzplatzes Schweiz jedoch kommt die Abschaffung der alten Einzahlungsscheine ganz und gar nicht verfrüht. «Zwar wurde erst in diesem Januar von Postfinance als ‹Product-Owner› der Einzahlungsscheine das Enddatum bekanntgegeben, aber der Markt wurde langfristig darauf vorbereitet. Die Unternehmen, Softwarehersteller und die Öffentlichkeit werden bereits seit längerem mit intensiven Kampagnen und Informationen auf die Umstellung eingestellt», meint Jürg Schneider, Mediensprecher der Börsenbetreiberin SIX, die eine führende Rolle bei der Projektierung der neuen Einzahlungsscheine übernommen hatte.

Bereits im April 2017 seien genaue Vorgaben zur Erstellung einer QR-Rechnung veröffentlicht und gemeinsam mit dem Markt weiterentwickelt worden. Schneider hält fest:

«Das Zeitfenster ist also alles andere als kurzfristig. Die Postfinance hat diesen Entscheid in Abstimmung mit dem Schweizer Finanzplatz gemeinsam festgelegt.»

Der Finanzplatz Schweiz hat die neuen Einzahlungsscheine Ende Juni 2020 in den Umlauf gebracht. Sie sollen die Zahlungsabwicklung einfacher und nachhaltiger machen, den Unternehmen Aufwand und Papier sparen und aufgrund der elektronischen Datenübermittlung weniger fehleranfällig sein als ihre Vorgänger.

QR-Code-Rechnung und eBill im Detail Von aussen unterscheiden sich die neuen QR-Code-Einzahlungsscheine – abgesehen von deren Farblosigkeit – vor allem in einem Punkt von ihren Vorgängern: einem grossen QR-Code mit Schweizer Flagge in der Mitte. Dieser Code enthält alle relevanten Zahlungsinformationen und kann mittels Handykamera oder Belegleser aktiviert werden. So sehen die neuen QR-Code-Rechnungen aus. Bild: Philipp Gesell Mit dem Einscannen des Codes erübrigt sich die mühselige manuelle Eingabe der notwendigen Daten wie etwa der Referenznummer und der Adresse des Rechnungsstellers. Trotz digitaler Zahlungsmöglichkeit können die Einzahlungsscheine weiterhin am Postschalter einbezahlt werden. Einen Schritt weiter geht eBill. Dabei senden die Rechnungssteller wie etwa Onlineshops oder sonstige Dienstleister ihre Rechnungen direkt ins E- oder Mobile-Banking ihrer Schuldner. Diese wiederum können sie mit einem Knopfdruck begleichen. Der komplette Zahlungsverkehr erfolgt digital.

Die Börsenbetreiberin SIX zeigt sich trotz allem «sehr zufrieden» mit dem Tempo der Unternehmen bei der Umstellung. «Wir gehen davon aus, dass die Unternehmen die Umstellung bis im September 2022 vorgenommen haben», prognostiziert Mediensprecher Jürg Schneider.

Auch der KMU- und Gewerbeverband rechnet damit, dass die meisten Unternehmen bis im nächsten Jahr bereit sind. Er spricht in diesem Zusammenhang jedoch vielmehr von einem Hinauszögern der Unternehmen. Der Detailhandel etwa müsse sich coronabedingt momentan mit anderen Dingen befassen. «Wie meist bei solchen Systemänderungen sind KMU gut beraten, sich nicht zu übereilten Handlungen drängen zu lassen», sagt Sprecher Jürg Gasser.

Die Nachfrage nach QR-Code-Rechnungen nimmt zu

Vorerst koexistieren die verschiedenen Zahlungsvarianten. Bereits jetzt ist eine Zunahme bei der Nachfrage nach QR-Code-Rechnungen zu verzeichnen, wie diverse Banken auf Anfrage mitteilen. Die UBS spricht von einem exponentiellen Wachstum. Auch die Raiffeisen und die Zürcher Kantonalbank (ZKB) melden eine erhöhte Nachfrage. Alle angefragten Banken gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung in nächster Zeit beschleunigen wird.