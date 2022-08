Dietikon «Der Qualitätsanspruch ist in der Schweiz sehr hoch» – dem will das neu eröffnete Möbelhaus gerecht werden Mit Musik und Jubel wurde die zweite Schweizer XXXLutz-Filiale am Dienstag in Dietikon eröffnet. Besucherinnen und Besucher stöberten bereits durch die Stockwerke. Sharleen Wüest 02.08.2022, 17.47 Uhr

Die Musik wird aufgedreht, und los geht's. Durch die noch verschlossenen Türen ist das Klatschen und Jubeln der Mitarbeitenden an der Riedstrasse in Dietikon gut zu hören. Eine ähnliche Aufregung ist auch vor dem Gebäude zu spüren. Handys werden gezückt, Blicke schweifen über die Menge und bleiben am Eingang hängen. Noch werden die Besucherinnen und Besucher durch ein rotes Band von ihm getrennt. Noch müssen sie – gegen die fünfzig Personen gemischten Alters – warten. Warten auf den Einlass zum neusten Zuzüger im Wirtschaftsgebiet Silbern – den Möbelgiganten XXXLutz.

Von Möbeln über Kinderartikel bis zur Deko

Um 10 Uhr ist es so weit. Sechs Paar Scheren setzen am Band an. «Eins, zwei, los geht's», und das Geschäft ist offiziell eröffnet. Die Besucherinnen und Besucher treten ein, werden begrüsst von klatschenden und teils tanzenden Mitarbeitenden. Sie sind auf alle fünf Stockwerke verteilt und bereit, ihr Wissen weiterzugeben.

Von Möbeln über Kinderartikel bis zu Deko – das alles erwartet die Besuchenden auf 1300 Quadratmetern. Es ist die zweite Filiale in der Schweiz. Geführt wird sie von Filialleiter Kevin Matheis. Die erste Filiale der österreichischen Möbelhauskette steht seit 2018 im aargauischen Rothrist.

Christian Kobler, CEO der Möbelhäuser XXXLutz in der Schweiz, führt durch die fünf Stockwerke. Beginnend im Erdgeschoss, vorbei an Vorhängen, Leuchten und Dekorationsartikeln. Unterwegs sagt er:

«Wir haben eine grosse Babyabteilung, das gibt es sonst in Schweizer Möbelhäusern nicht.»

Denn nicht nur Wiegen und Schränke können gekauft werden, sondern zum Beispiel auch Spielzeug, Schnuller und Kinderwagen. Das sei in den Filialen des Unternehmens in Österreich und Deutschland üblich: «Wieso also nicht auch in der Schweiz? Hier gibt es auch Babys», sagt Kobler und schmunzelt.

Er führt die Treppe hinauf zum ersten Stock. Alle Stockwerke sind auch per Lift erreichbar. Teppiche mit den verschiedensten Mustern sind in der einen Ecke zu entdecken, und auch Garderoben sowie unter anderem Büromöbel und Tische befinden sich dort.

Zusätzlich Schweizer Marken im Sortiment

Bekannte Marken verkauft XXXLutz etliche, aber: «Wir setzen auf unsere Eigenmarken», sagt Kobler. Diese würden einen grossen Teil des Angebots ausmachen. In den beiden Filialen in der Schweiz würden zudem Schweizer Marken angeboten. Der Grund: «Der Qualitätsanspruch ist in der Schweiz sehr hoch. Wir haben unsere Sortimente entsprechend angepasst und mit exklusiven Marken aus der Schweiz abgerundet.»

Auffallend ist im Geschäft auch der «Carry Home»-Bereich in jeglichen Stockwerken. Dort stellt die Filiale jeweils Artikel aus, die direkt mitgenommen werden können. Kobler sagt: «Im Mitnahmebereich sind Trendmöbel zum Einstiegspreis zu finden.» Die Artikel seien keinesfalls von niedrigerer Qualität, das Unternehmen verfolge lediglich die Idee, Artikel für jedes Publikum anzubieten. «Wir sind für Familien in der Schweiz quasi ein One-Stop-Shopping-Anbieter im Bereich Einrichtung mit klar abgestuften Preiskategorien.»

100 Mitarbeitende in Dietikon

Zwischen Küchen und Badzubehör betreibt das Unternehmen auf dem obersten Stockwerk auch ein Restaurant und bietet eine Spielecke für Kinder an. Die Eltern können also einkaufen, während sich ihre Kleinsten vergnügen.

Die neue XXXLutz-Filiale ist keinesfalls das einzige Möbelhaus in der Region, in der gleichen Strasse in der Silbern ist auch Möbel Märki präsent, und die Ikea-Filiale in Spreitenbach ist nur wenige Autominuten entfernt. Tummelt sich da nicht zu viel Konkurrenz auf engem Raum? «Nein, viele Anbieter sind positiv für den Kunden, so kann er das Passende finden», meint Kobler. Er spricht auch die grosse Auswahl innerhalb der Filiale sowie die Ausbildung seiner Mitarbeitenden an. Die rund 100 Mitarbeitenden wurden vor der Eröffnung von Fachberatern in ihrem jeweiligen Bereich ausgebildet.

Im kommenden Jahr folgt der Nachwuchs

Weitere 60 Arbeitsplätze in der Schweiz schaffte das Unternehmen Ende Mai. Es nahm in Volketswil sein zweites Schweizer Logistikzentrum in Betrieb. Im kommenden Jahr wird in Dietikon dann arbeitstechnisch der Nachwuchs folgen. Kobler sagt:

«Wir werden sechs Ausbildungsstellen in Dietikon anbieten.»

Zuerst sollen sich die Mitarbeitenden aber einleben können.

Die Kundschaft läuft am Dienstagvormittag schon neugierig durch das Möbel-Labyrinth – teils mit gefüllten Einkaufswagen. So auch Milena aus Geroldswil. Aus ihrem Einkaufswagen ragen ein paar Dekoartikel. «Ich habe mich spontan dazu entschieden vorbeizuschauen. Die Preise sind wirklich gut.»

Auch Gundo und Irene aus Wallisellen zeigen sich zufrieden, sie seien bereits in Rothrist Kunden. «Dass wir vorbeikommen, war geplant, aber wir dachten eigentlich immer, die Filiale gehe in Dietlikon auf», erzählen sie und lachen. Kommen wollten sie trotzdem. Während sie erzählen, kommt eine Mitarbeiterin mit einer grossen Kartonschachtel in der Hand auf beide zu. Irene sagt: «Schauen Sie, da kommt unsere Uhr.»