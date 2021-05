Wohnen Grosser Lebenskosten-Vergleich: Finden Sie heraus, wie günstig oder teuer es in Ihrer Gemeinde in der Region Limmattal ist Dank Steuerwettbewerb und heiss laufendem Immobilienmarkt variieren die Lebenskosten von Gemeinde zu Gemeinde teilweise gewaltig. Wir zeigen mit Zahlen der Credit Suisse für jeden Ort in der Region Limmattal auf, wie teuer das Leben dort ist. Stefan Trachsel 27.05.2021, 03.28 Uhr

Wenn es nach einer neuen Studie geht, gilt der Kanton Zürich als einer der unattraktivsten der Schweiz. Nur in der Waadt, in Basel-Stadt und in Genf lebt es sich teurer als in Zürich, hat die Credit Suisse in einer Studie berechnet. Appenzell Innerrhoden ging dabei als günstigster Kanton hervor. Ländliche Gebiete schnitten generell als günstiger ab als städtische.

Mit Simulationen haben Ökonomen der Bank ermittelt, wie viel Geld einer Vielzahl von Modellhaushalten am Ende des Monats übrig bleibt, wenn ortstypische Steuern, Sozialabgaben, Krankenkassenprämien, Wohnkosten und andere Verpflichtungen bezahlt und Prämienverbilligungen oder Familienzulagen berücksichtigt sind. Daraus ergab sich ein Index für jeden Kanton, aber auch für jede Gemeinde.

Wie sieht es in Ihrer Gemeinde aus? Finden Sie es heraus mit unseren massgeschneiderten Texten für Ihren Wohn- oder Traumort:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der Eindruck vom teuren Pflaster Zürich wird auch bei der Betrachtung der Limmattaler Gemeinden bestärkt. Allesamt gehören zum teuersten Drittel der Schweizer Gemeinden, auch wenn nur Uitikon in die Nähe der Stadt Zürich kommt. Allerdings kommt es stark auf die Haushaltssituation an: Ehepaare kommen finanziell in Zürich deutlich schlechter weg als Singles.

Die in der Schweiz traditionell grossen Unterschiede zwischen den Gemeinden wirken sich stark auf die Haushaltsfinanzen aus. Zum Beispiel: Ein kinderloses Ehepaar mit 130'000 Franken Jahreseinkommen behält in Uitikon 50'400 Franken als frei verfügbares Einkommen, während es in Weiningen 60'700 Franken sind. Das ist eine Differenz von 10'300 Franken.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Weitere Gemeinden aus den Kantonen und Regionen der Nordwestschweiz finden Sie in den Tabellen unten.

Aargau

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Basel-Landschaft und Basel-Stadt

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Solothurn