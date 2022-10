Wirtschaftspodium Limmattal: Bundesrat Parmelin über Unsicherheit

Wirtschaftspodium Limmattal Guy Parmelin: «Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft» Der Bundesrat weiss, dass die Schweizer Wirtschaft herausfordernde Zeiten meistern kann. Mit Grenzen und bestimmten Kriterien. Sharleen Wüest 20.10.2022, 23.07 Uhr

Bundesrat Guy Parmelin sprach über unsichere Zeiten wie die Pandemie und den Ukraine Krieg. Severin Bigler

«Über den Wolken»: Mit diesen Worten wandte sich SVP-Bundesrat Guy Parmelin an die Besucherinnen und Besucher des 21. Wirtschaftspodium Limmattal. Angelehnt an das Motto der Veranstaltung «Grenzenlos», bezog er sich auf ein Lied von Reinhard Mey. «Und bevor alle singen, kann ich bestätigen, über den Wolken scheint alles grenzenlos zu sein.» Guy Parmelin erzählte von seiner Flugreise nach Washington vergangene Woche.

«Auf dem Boden der Realität angekommen, ist dieses Gefühl der Grenzenlosigkeit ­verschwunden.»

In seiner Begrüssungsrede sprach er über eine Zeit, in der die Bevölkerung vermehrt Grenzen akzeptieren muss. Zum Beispiel während der Pandemie, als er 2021 Bundespräsident war, oder der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Sorge um die Energieversorgung. Solche höchst seltenen und unplanbaren Ereignisse würden die Verwundbarkeit der Gesellschaft und der Wirtschaft aufdecken. Sie würden auch aufzeigen, dass Wohlstand und Versorgungssicherheit nicht grenzenlos verfügbar sind, sagte der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung.

Keine zusätzliche Unsicherheit schaffen

«Wenn derzeit etwas grenzenlos und allgegenwärtig ist, dann ist es wohl die Unsicherheit.» Dass weltweit grosse Verunsicherung herrsche, dafür habe er Verständnis. Er sprach vom Ukraine-Krieg und wie ein solcher Krieg auf dem europäischen Kontinent zuvor ein Ding der Vergangenheit zu sein schien.

Er zeigte auf, was die Rolle der Wirtschaftspolitik in einer Lage wie aktuell mit der Sorge um die Energieversorgung ist. «Zuallererst sollte sie nicht noch zusätzliche Unsicherheit schaffen. Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft», sagte Parmelin. Aller guten Dinge seien drei. «Rahmenbedingungen, Anpassungsfähigkeit und Unternehmergeist.» Erstere seien unerlässlich. Sie müssten für alle berechenbar sein und dennoch müsse man ihnen Grenzen setzen. Der Bundesrat machte klar:

«Es ist nicht die Zeit für Abenteuer und Experimente.»

Die Weltwirtschaft kämpfe mit vielfältigen Problemen und auch die Schweiz könne sich den globalen Entwicklungen nicht entziehen.

Dennoch: «Die Schweizer Wirtschaft hat in der Vergangenheit ­bewiesen, dass sie herausfordernde Zeiten erfolgreich meistern kann.» Als Beispiel nannte Parmelin die Widerstandsfähigkeit während der Pandemie. Die Coronakrise habe jedoch die Ansprüche an den Staat erhöht. Parmelin sagte: «Der Ruf nach staatlicher Unterstützung kommt immer schneller.» Es sei wichtig, dass weiterhin Grenzen gesetzt werden.

Bundesrat prüft Möglichkeiten, um Energiekrise abzufedern

Unternehmen sowie Private müssten anpassungs­fähig sein. Interventionen vom Staat seien in schweren Krisen dennoch nicht ausgeschlossen. Diese sollten jedoch zeitgerecht, zielgerichtet und befristet sein. Mit diesen Kriterien prüfe der Bundesrat Möglichkeiten, um die Energiekrise abzufedern. Noch im Oktober werde er weitere Vorschläge diskutieren.

Parmelin ist überzeugt: Werden die Trümpfe richtig eingesetzt und ausgespielt, werde die Schweiz die kommenden Herausforderungen meistern können. Aber: «Mit grenzenloser Unterstützung für alle und alles stossen wir schnell an unsere Grenzen», sagte Parmelin.

«Die Grenzenlosigkeit über den Wolken ist nur ein Schein. Schauen wir, dass wir nicht durch das Grenzenlose ins Bodenlose fallen.»

Guy Parmelin (rechts) sprach anschliessend mit Moderator Stephan Klapproth. Severin Bigler

Auf seine Begrüssungsrede folgte eine Fragerunde mit Moderator Stephan Klapproth. Dabei ging es um den Rücktritt von Liz Truss als Premierministerin von Grossbritannien, mit der Parmelin auch schon zu tun hatte, sowie den Rücktritt von Bundesrat Ueli Maurer (SVP).

Eingeladen wurde Parmelin von Fredi Pahr, OK-Präsident vom Wirtschaftspodium Limmattal. Pahr hatte einen wichtigen Appell an das Publikum: «Seien Sie mutig und überschreiten Sie Grenzen.»