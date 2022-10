Wirtschaftspodium Limmattal Die Limmattaler Wirtschaft kam zusammen – das sind die Bilder vom Wipo-Apéro Das 21. Wirtschaftspodium Limmattal lockte am Donnerstag rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Umweltarena Spreitenbach. Nach dem eigentlichen Podium mit Bundesrat Guy Parmelin tauschten sie sich in guter Stimmung beim Apéro miteinander aus. David Egger Jetzt kommentieren 22.10.2022, 07.01 Uhr

Franziska Vater und Fatima Runggaldier von der We Like AG, die das Wipo organisiert. Severin Bigler Nils Planzer, CEO der Planzer Transport AG und OK-Mitglied vom Wipo, und Jasmina Ritz, Geschäftsführerin der ­regionalen Standortförderungsorganisation Limmatstadt AG. Severin Bigler Josef Wiederkehr, Verwaltungsrats­präsident der Bau­unternehmung J. Wiederkehr AG, ­Präsident des IHV Dietikon und alt ­Mitte-Kantonsrat, und die Zürcher Regierungsrätin Silvia Steiner (Mitte). Severin Bigler Willy und Christian Haderer von der Haderer Druck AG in Unterengstringen. Severin Bigler Der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) und René Rey von der E-Motion-E-Bike-Welt in Dietikon. Severin Bigler Peter Wolf, Geschäftsleiter der Regionale 2025, René Beck (Mitte), Gemeinderat von Oberengstringen, Janine Vannaz (Mitte), Gemeinderätin von Aesch und Kantonsrätin, Yiea Wey Te (FDP), Gemeinderat von Unterengstringen und Kantonsrat, und Stefan Zihlmann (FDP), Präsident der Jungfreisinnigen Limmattal und Mitglied der Rechnungsprüfungskommission von Weiningen. Severin Bigler Peter Mächler, Geschäftsführer der Gipser- und Malergenossenschaft Zürich (GMGZ) in Unterengstringen, Wipo-OK-Mitglied Roger Maneth von der Maneth Stiefel AG in Schlieren und Andreas Geistlich, Präsident der ­Wirtschaftskammer Schlieren und Chef der Schlieremer Firma Geistlich. Severin Bigler Christine Fabech von der Provida Treuhand AG in Zürich, Céline Ansermet von der Brogleworks AG in Spreitenbach, die am Wipo für die Bühnenausstattung zuständig war, und Ursula Manser von der Baloise Asset Management AG in Zürich. Severin Bigler Thomas Schmidiger, Geschäftsführer der Pensionskasse Alvoso in Schlieren, Thomas Möckli von der Swisscom in Zürich und Ivo Hüsler von der Stiftung «myclimate» in Zürich. Severin Bigler Wipo-OK-Mitglied-Roman Füglister von der Cool Logistic AG in Dietikon, Karin Hauser, stellvertretende Generalsekretärin der Zürcher Volks­wirtschaftsdirektion und ehemalige Stadtschreiberin von Dietikon, und Alexander Carisch, ab Dezember Standortförderer von Dietikon. Severin Bigler Der Dietiker SVP-Gemeinderat Markus Erni und der Dietiker FDP-Gemeinderart Peter Metzinger. Severin Bigler Rochus Burtscher, Dietiker SVP-Kantonsrat, Geschäftsleitungsmitglied der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) und Mitglied des Berufsbildungsforums Bezirk Dietikon, und Yvonne Christen Präsidentin des Berufsbidungsforum Bezirk Dietikon. Severin Bigler Das Oetwiler Wipo-OK-Mitglied Thomas Tiefenbacher vom Schuhhaus Tiefenbacher in Dietikon, Andrea Walser, Oetwiler SVP-Kantonsratskandidatin und Mitarbeiterin der Abteilung Steuern der Gemeinde Weiningen, und der Oetwiler Stefan Walser von der Mitutoyo Schweiz AG in Urdorf. Severin Bigler Nadia Vögtlin, Geschäftsstellenleiterin der Steiner AG Kanalservice in Urdorf, und Markus Mötteli (Mitte), Gemeindepräsident von Spreitenbach. Severin Bigler Christof Koller von der Concept-Change Gmbh, René Leuenberger, Chef der Dietiker Sicherheitsfirma Outsec, Stefan Schärer, ebenfalls von der Outsec AG, und Andreas Lorenz, Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg. Severin Bigler Peter Rauch, Unternehmensleiter von «swr+» in Dietikon, Gabriela Kofel, Leiterin Kommunikation der Limeco in Dietikon, und Mike Gardavsky (SVP), Gemeinderat von Weiningen. Severin Bigler Der Dietiker Stadtrat Anton Kiwic (SP) und die Dietiker Gemeinderätin ­Manuela Ehmann (EVP). Severin Bigler

Solarflugzeug-Pionier Raphaël Domjan, SVP-Bundesrat Guy Parmelin, Wirtschaftsprofessorin Sita Mazumder, Fernsehmoderator Röbi Koller, Unternehmer Roland Brack und Moderator Stephan Klapproth zogen am Donnerstagabend die Aufmerksamkeit der rund 700 Gäste am 21. Wirtschaftspodium Limmattal (Wipo) in ihren Bann. Ein genauso wichtiger und oft nicht minder spannender Teil des Anlasses in der Spreitenbacher Umweltarena ist jeweils der Apéro danach. So manche blieben noch lange stehen bei Speis und Trank. Sie freuten sich über das Wiedersehen mit Menschen, denen man nicht zuletzt wegen der Coronapandemie schon länger nicht mehr begegnet ist – oder diskutierten darüber, was Bundesrat Parmelin so alles aus dem Nähkästchen geplaudert hatte.

Das Wipo war in vielerlei Hinsicht auch eine Premiere

Auch wenn das Wipo inzwischen für viele fix zum Kalender gehört, war es am Donnerstag auch in mehrfacher Hinsicht eine Premiere: Es war das erste Wipo seit dem Beginn der Coronapandemie, das erste Wipo seit der letzten Austragung im Jahr 2019 und das erste Wipo unter neuer Führung. Denn die Organisationsarbeit für den Anlass – der unter dem Patronat des Industrie- und Handelsvereins (IHV) Dietikon, der Vereinigung Industrie, Dienstleistung und Handel (IDH) Spreitenbach und der Wirtschaftskammer Schlieren steht – lag erstmals in den Händen der Agentur We Like aus Zürich, vertreten durch Franziska Vater und Fatima Runggaldier.

Zur Erinnerung: Per Anfang 2021 übergaben die bisherigen Organisatorinnen von der damals noch in Uitikon domizilierten Buchstäblich AG, Brigitte Becker und Carole Schoch Zeller, das Wipo in die Hände der Faabrik GmbH in Bülach. Und nun ist eben die Zürcher Agentur We Like zuständig.

Diese hat ihre Arbeit zur Zufriedenheit des Organisationskomitees ausgeführt, an dessen Spitze Fredi Pahr vom IDH Spreitenbach steht. Franziska Vater und ihr Team hätten ihre Feuerprobe «mit Bravour bestanden», erklärte Pahr zum Ende des Podiums beziehungsweise vor dem Apéro. Er dankte auch den Sponsoren, von denen manche schon seit der ersten Austragung des Wipo dabei sind.

«Die neuen ­Organisatorinnen haben mit ­Bravour ­bestanden», fand Wipo-OK-Präsident Fredi Pahr. Severin Bigler / CH Media

Während Vater einen Blumenstrauss in die Hand gedrückt erhielt, konnten Parmelin & Co. ganz unbeschwert den Heimweg antreten: Sie mussten keine schweren Weinflaschen oder dergleichen nach Hause schleppen – was aber natürlich nicht heisst, dass sie kein Präsent erhalten. Die Firma Planzer, die seit ein paar Jahren auch im Paketgeschäft tätig ist, wird ihnen nämlich ein «Genussboot» mit Limmattaler Gaumenfreuden ­liefern. So wird Bundesrat Parmelin womöglich gleich nochmals ein Stück überzeugter vom Limmattal. Ob das noch nötig ist, sei aber dahingestellt, zumindest wenn man bedenkt, was Stephan Klapproth in der Anmoderation sagte: «‹Grenzenlos› ist das Motto des Wipo, grenzenlos ist meine Freude, es zu moderieren, und grenzenlos ist die Zuneigung des Wirtschaftsministers zu Ihrer Region.»

Den Termin fürs nächste Wipo kann man sich bereits merken. Es soll am Mittwoch, 9. November 2023, stattfinden, wie Fredi Pahr sagte.

Podium mit Moderator Stephan Klapproth: Bundesrat Guy Parmelin sprach mit Roland Brack, Sita Mazumder und Röbi Koller. Severin Bigler Führte mit Schalk durch die Diskussionsrunde: die «10 vor 10»-Koryphäe Stephan Klapproth. Severin Bigler Die einzige Frau auf der Bühne: Wirtschaftsprofessorin Sita Mazumder. Sie sprach über die Grenzen in der virtuellen Welt und dem Spagat von Unternehmen zwischen Freiheit und Anbindung. Severin Bigler Roland Brack, Gründer und Inhaber von Brack.ch, legt Wert darauf, dass jede zweite Sitzung im Verwaltungsrat seines Unternehmens digital durchgeführt wird. Severin Bigler Fernsehmoderator Röbi Koller gab am Podium zu, dass er kein Bargeld mehr benutzt. Severin Bigler Bundesrat Guy Parmelin sprach darüber, wie minutiös er sich für das Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Jahr 2021 vorbereitet hatte. Severin Bigler Knapp 700 Personen nahmen am 21. Wirtschaftspodium Limmattal in der Umweltarena Spreitenbach teil. Severin Bigler Der Anlass stand unter dem Motto «Grenzenlos». Severin Bigler

