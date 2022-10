Wirtschaftspodium Limmattal: Flug-Abenteuer mit Solarenergie

Wirtschaftspodium Limmattal «Der Druck ist das Gefährliche»: Schweizer will bis an den Rand des Weltalls – mit Solarenergie Mit dem solarbetriebenen Boot um die Welt zu reisen, war für Raphaël Domjan nicht genug. Jetzt will er mit dem Flugzeug in die Stratosphäre. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 20.10.2022, 23.07 Uhr

Für Raphaël Domjan gehören Risiken dazu. Sonst sei man kein Abenteurer. Severin Bigler

Für ihn sind Grenzen da, um überwunden zu werden. Ob mit dem Boot oder mit dem Flieger: Raphaël Domjan will Abenteuer erleben – und das mithilfe von Solarstrom. Der 42-Jährige aus der Westschweiz ist Initiant des Projektes Solarstratos und hat am gestrigen Wirtschaftspodium Limmattal Einblick in seine gewagten Ideen gegeben.

Erfolge schrieb der Schweizer, als er die Welt von 2010 bis 2012 mit dem ­Katamaran Tûranor Planet Solar mit Solarenergie umrundete. Das beeindruckende Projekt war teuer: Rund dreissig Millionen Franken kostete es.

Von Moderator Stephan Klapproth wurde er gefragt, was seine Bootsfahrt denn verändert habe. «Wir können die Welt nicht mit diesem Boot verändern», antwortete Domjan.

«Aber wir können versuchen, den jüngeren Generationen zu zeigen, dass es in der Welt von morgen noch möglich ist, einen Traum zu haben.»

Auch in Zukunft sei es möglich, zu fliegen, ein Boot zu besitzen oder Fallschirm zu springen. Mit Solarenergie und ohne CO2, so Domjan. «Wir müssen die jüngeren Generationen mit uns führen. Die Veränderung, die kommt, ist eine grosse Challenge für uns.»

Raphaël Domjan will mit dem Flugzeug in die Stratosphäre. Laurent Gillieron / EPA

Eine Herausforderung ist auch sein Projekt Solarstratos, an dem Domjan bereits seit 2015 arbeitet. Er will mit einem solarbetriebenen Flugzeug an den Rand des Weltalls. 16 Kilometer in die Höhe – in die Stratosphäre – ist das Ziel. Klapproth wollte wissen, ob es in dieser Höhe überhaupt Luft hat. Etwas Luft sei übrig, doch: «Der Druck ist das Gefährliche. Man muss einen Astronautenanzug tragen.» Gehe in dieser Höhe der Druck verloren, stehe einem ein schneller Tod bevor.

Doch Domjan bleibt positiv gestimmt. Bereits nächstes Jahr möchte er eine Höhe von zehn Kilometern erreichen. Das wäre ein neuer Rekord. «Die Stratosphäre ist unser finales Ziel.» Bis es so weit ist, wird es aber noch etwas dauern. Er hofft, das ganze Projekt mit zehn Millionen Franken finanzieren zu können.

Das Leben als grosses Risiko

Er kam wieder auf sein eigentliches Ziel zu sprechen, nämlich zu zeigen, dass Solarenergie die billigste und beste Methode sei. «Mit Solarenergie können wir in die Stratosphäre und um die Welt fahren, aber auch für den alltäglichen Gebrauch und für die Wirtschaft ist sie wichtig», beantwortete er Klapproths Frage nach seinem Ziel. Wir wollen zeigen, dass wir etwas verändern können.» Ob seine Ideen denn nicht verrückt seien, wollte Stephan Klapproth zum Schluss wissen. «Geht man keine Risiken ein, ist man kein Abenteurer», sagte Domjan.

«Das Leben ist ein grosses Risiko, wir werden alle sterben. Aber das Leben ist ein grosses ­Abenteuer.»

