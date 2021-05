Winterthur 35 Millionen Franken fürs neue Sozialversicherungsgericht – Sieger des Projektwettbewerbs steht fest Das Zürcher Architekturbüro Zimmer Schmidt hat gewonnen. 19.05.2021, 13.59 Uhr

So soll sich dereinst der Eingang des neuen Sozialversicherungsgerichts präsentieren. Visualisierung: zvg/Zimmer Schmidt Architekten

Der Projektwettbewerb für den Neubau des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich in Winterthur ist entschieden: Gewonnen hat das Projekt «Junis» des Zürcher Architekturbüros Zimmer Schmidt Architekten.



Das Baugesuch soll Ende 2022 eingereicht werden, Anfang 2024 ist der Baustart geplant, wie die Zürcher Baudirektion am Mittwoch mitteilte. Die Grobkostenschätzung für den Neubau bei der Bezirksanlage Winterthur beläuft sich derzeit auf rund 35 Millionen Franken.



Der Neubau von einer anderen Aussenperspektive. zvg/Zimmer Schmidt Architekten

Noch ist das Sozialversicherungsgericht in einem Gebäude an der Lagerstrasse 19 eingemietet, das aber nicht mehr den betrieblichen Ansprüchen genügt, heisst es in der Mitteilung weiter. Am einstufigen Wettbewerb im offenen Verfahren haben insgesamt 31 Architekturteams teilgenommen.



So soll dereinst das Foyer des neuen Sozialversicherungsgerichts aussehen. zvg/Zimmer Schmidt Architekten

Das Sozialversicherungsgericht ist eines der drei obersten kantonalen Gerichte und behandelt jährlich rund 2500 Fälle. Es ist für Beschwerden und ­Klagen aus den Bereichen der Invaliden-, Unfall-, Arbeits­losen-, Kranken-, Alters- und Hinterlassenenversicherung sowie der beruflichen Vorsorge ­zuständig. (sda)