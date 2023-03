Windkraft Viele Abklärungen gefordert: Der Urdorfer Gemeinderat ist nur bedingt für mehr Windräder Der Urdorfer Gemeinderat unterstützt die langfristigen Pläne des Kantons Zürich, Windenergie stärker zu fördern. Das schreibt er als Stellungnahme zu einer kantonalen Analyse, die auch in Urdorf zwei mögliche Standorte für Windräder sieht. Florian Schmitz 01.03.2023, 11.04 Uhr

Ein Windrad im Berner Jura: Auch im Kanton Zürich soll mehr Windenergie genutzt werden. (Archivbild) Valentin Flauraud / Keystone

Grundsätzlich unterstützt der Urdorfer Gemeinderat die Pläne des Kantons Zürich, die Windenergie stärker zu fördern. Bevor aber dereinst auch auf Urdorfer Gebiet eventuell Windräder gebaut werden, fordert die Gemeinde fundierte Abklärungen. Dies schreibt der Gemeinderat in seiner Stellungnahme zur Analyse des Windkraftpotenzials im Kanton Zürich.

Im Oktober 2022 hatte der Kanton seinen Bericht über potenzielle Gebiete für die künftige Nutzung von Windkraft veröffentlicht. Mit dem Buechhoger und dem Honeret liegen zwei von den insgesamt 46 identifizierten Standorten auf Urdorfer Gemeindegebiet. Deshalb wurde die Gemeinde dazu eingeladen, dem kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft eine Rückmeldung zu dem Grundlagenbericht zu geben.

Auf vieles muss Rücksicht genommen werden

Um die ausgestossenen Treibhausgase bis 2050 auf netto-null senken zu können, sei es wichtig, auch die Windenergie sinnvoll zu nutzen, schreibt der Gemeinderat. Gleichzeitig hält er fest, dass im weiteren Prozess des Konzept- und Planungsverfahrens zur Windkraftnutzung auch die Lärmbelastung von Windrädern stärker berücksichtigt werden müsse. «Dies gilt insbesondere dem Schutz von Wildtieren aller Art aber auch der in diesen Gebieten tangierten Naherholungsperimeter», schreibt der Gemeinderat. Denn die genannten Standorte seien beide Teil der wertvollen Naherholungsgebiete rund um Urdorf.

Des Weiteren pocht der Gemeinderat darauf, dass Windräder möglichst gut in die Landschaft integriert werden sollen und vom Siedlungsgebiet her möglichst wenig sichtbar sein sollen. Für jede potenzielle Anlage sei zudem eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Der Urdorfer Gemeinderat drückt auch seinen Wunsch auf, dass Windräder bedarfs- und verteilergerecht über den ganzen Kanton verteilt werden. Sie sollen dort gebaut werden, wo sich die Energiegewinnung auch lohne, und grundsätzlich nur realisiert werden, wenn der Betrieb aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht Sinn ergebe.

Mehr Windräder im Kanton Zürich

Gemäss dem kantonalen Grundlagenbericht zum Windkraftpotenzial könnten im Kanton Zürich 120 grosse Wind­räder entstehen, die bis 2050 rund acht Prozent des benötigten Stroms liefern sollen. Die 46 identifizierten Potenzialgebiete sollen nun vertieft geprüft werden. Erste Anlagen könnten 2030 gebaut werden. Von den Gebieten liegen fünf in Limmattaler Gemeinden. Der Honeret liegt in Urdorf und Dietikon und der Buechhoger in Urdorf, Schlieren und Zürich. Auch der Chüewald in Aesch und der Hüttikerberg in Hüttikon, Dänikon und Oetwil werden im kantonalen Bericht erwähnt.