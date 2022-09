Elvis aus dem Chrüzacher ist nun ein Therapieesel in Königsfelden

Dietikon/Windisch Schmusiger Therapieesel: So geht es Elvis vom Chrüzi in seinem neuen Zuhause in Königsfelden Der mittlerweile fünfjährige Esel Elvis wurde im Jahr 2017 in der Freizeitanlage Chrüzacher in Dietikon geboren. Seit Anfang 2020 lebt er nun als Therapieesel im Tierbereich der psychiatrischen Klinik in Windisch und geniesst dort grosse Beliebtheit. Muriel Daasch 08.09.2022, 05.00 Uhr

Esel Elvis mit der für ihn zuständigen Fachtherapeutin Jasmin Obrist im Eselgehege im Tierbereich der psychiatrischen Klinik Königsfelden in Windisch. Alex Spichale

Freudig stürmt Esel Elvis mit seinen beiden Eselfreunden im Schlepptau heran und hebt neugierig den Kopf, als sich Leute dem Gehege nähern. Seit Anfang 2020 lebt der mittlerweile fünfjährige Esel, der in der Dietiker Freizeitanlage Chrüzacher das Licht der Welt erblickte, im Tierbereich der psychiatrischen Klinik in Königsfelden in der Gemeinde Windisch. Dort ist er mittlerweile als Therapieesel im Einsatz.

Wo alles begann: Im Dietiker Chrüzacher kam Elvis zur Welt – hier ist er mit Mutter Shakira zusammen zu sehen. Archiv / Kevin Capellini

Die für die Tiere zuständige Fachtherapeutin Jasmin Obrist betreut Elvis seit seiner Ankunft in Königsfelden. «Wir haben gleich gemerkt, dass er sehr zutraulich ist und gerne im Mittelpunkt steht», sagt sie. Für einen Therapieesel wie ihn seien das keine schlechten Eigenschaften.

In seinem neuen Zuhause geht er nun fast jeden Tag mit Patientinnen und Patienten spazieren, lässt sich von ihnen bürsten und geniesst hin und wieder auch Streicheleinheiten. Nicht alles davon funktionierte von Beginn an einwandfrei: «Beim Laufen hatten wir in der Anfangszeit kleinere Schwierigkeiten, da sich Elvis ein wenig von seiner störrischen Seite zeigte», sagt Obrist.

Dank viel Geduld und Überzeugungsarbeit habe sich das Problem aber mittlerweile gelegt. Doch auch heute gibt sie Elvis nicht jedem in die Hand. Denn als Jungspund der Gruppe könne er auch mal ungeduldig oder bockig werden, wenn etwas nicht so laufe, wie er es gerade will. «Insgesamt macht er sich aber super», sagt Obrist. Je nach Wetter und Jahreszeit verbringen die Esel ihre Zeit auch regelmässig auf der Weide.

Elvis präsentiert sich gerne vor seinen Besuchern. Seine Eselfreundin Evi hält sich im Hintergrund. Alex Spichale

Über Umwege gelangte er nach Königsfelden

Als Elvis im Jahr 2017 in der Freizeitanlage Chrüzacher in Dietikon zur Welt kam, war es eine grosse Überraschung für alle. «Wir wussten damals nicht, dass seine Mutter Shakira schwanger war», sagt Michaela Tobler, Leiterin der Freizeitanlage Chrüzacher.

Ein paar Monate nach seiner Geburt entwickelte sich Elvis zu einem frechen und störrischen Esel und musste deshalb auf einer Fohlenweide für Esel im Aargau erzogen werden. Dort blieb er einige Jahre, bevor er für kurze Zeit wieder nach Dietikon zurückkehrte.

Auf der Suche nach einem guten Platz für Elvis sind Tobler und ihr Team vor ein paar Jahren durch eine ehemalige Mitarbeiterin auf die Anlage in Königsfelden gestossen. Diese arbeitete bis zu ihrer Pensionierung im dortigen Tierbereich.

«Wir finden es sehr schön, dass Elvis nun so gut aufgehoben ist in Windisch und er dort vielen Menschen eine Freude bereiten kann»,

sagt Tobler. Für sie und das ganze Team sei seine Geschichte auch eine emotionale Sache. Deshalb werde der Esel hin und wieder von Mitarbeitenden besucht.

Der grosse Star der Eselherde

Seit seiner Ankunft in Königsfelden lebt Elvis mit einem Mutter-Sohn-Gespann zusammen. Die Eselstute Evi ist als Zwergesel die Kleinste, aber dafür die Älteste im Rudel – gefolgt von ihrem Sohn Schoel. Laut Obrist hat sich Elvis gut in der kleinen Eselfamilie eingelebt und die drei Tiere harmonieren gut miteinander. «Manchmal kommt es aber vor, dass sich die beiden Jungs ein wenig ärgern», sagt sie.

Esel Elvis und Jasmin Obrist sind in den zweieinhalb Jahren zu einem eingespannten Team herangewachsen. Alex Spichale

Als Jüngster und Grösster in der Gruppe ist Elvis derjenige, der sich immer vor die anderen drängelt und sich präsentieren will, wenn Patienten oder andere Besucher das Eselgehege betreten. Damit zieht er viel Aufmerksamkeit auf sich und ist bei den Patienten sehr beliebt.

«Elvis bringt die Leute zum Lachen und ist auch ein richtiger Schmusebär»,

sagt Obrist. Auf den Spaziergängen habe er eine witzige und für Esel sehr ungewöhnliche Angewohnheit entwickelt: Er steuert mit seiner Nase immer wieder in Richtung Boden und schnüffelt herum – ähnlich wie ein Spürhund.

Elvis und seine tierischen Freunde geben den Patienten Halt und Sicherheit

Tierische Therapeuten wie Elvis haben laut Obrist viele hilfreiche Eigenschaften, die wir Menschen nicht bieten können. «Ein Tier hört einem einfach zu, ohne zu werten, was für die Patienten sehr wertvoll ist», sagt sie. Ausserdem würden Tiere sehr schnell merken, wie es einem Menschen geht und dementsprechend darauf reagieren.

Der regelmässige Kontakt zu den Eseln oder auch zu anderen Tieren im Park gebe den Patientinnen und Patienten Halt und Sicherheit im Alltag. «Durch Aufgaben wie das Pflegen der Tiere fühlen sich zudem viele geschätzt und gebraucht und lernen, Herausforderungen aus eigener Kraft zu bewältigen», sagt Obrist.

In der psychiatrischen Klinik Königsfelden ist Elvis als Therapieesel nicht mehr wegzudenken. Alex Spichale

Die Patienten entscheiden dabei selbst, ob sie an den Therapiestunden mit Elvis und den beiden anderen Eseln teilnehmen möchten oder nicht. Laut Obrist melden sich jeweils relativ viele junge Menschen dafür an. Die Krankheitsbilder seien dabei komplett durchmischt.

Für die psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) komme es nicht infrage, den Herzeroberer Elvis wieder wegzugeben. «Es würde ohne ihn eindeutig etwas fehlen und auch viele Patienten wären nicht glücklich darüber», sagt Obrist. Es scheint also, als hätte Elvis im Tierbereich in Windisch nicht nur eine vorübergehende Bleibe, sondern ein Zuhause auf Dauer gefunden.