Wettingen/Spreitenbach Lichthupe, riskante Fahrmanöver und Provokationen: Drei Verletze nach Unfall auf A1 Auf der Autobahn A1 kam es am Dienstagnachmittag in Richtung Zürich zu einem Unfall. Mehrere Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz. Aktualisiert 14.12.2022, 09.42 Uhr

Ein VW Polo und ein Audi A6 fuhren am Dienstagmittag auf der Autobahn in Richtung Zürich. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, kamen sich die beiden Autofahrer aus unbekannten Gründen in die Quere. Angefangen mit Lichthupen steigerten die beiden Fahrer ihre Provokationen in riskante Überholmanöver. Schlussendlich überholte der VW, wechselte mit geringem Abstand vor den Audi auf dessen Spur und bremste stark ab.

Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Auch für einen nachfolgenden BMW kam dieses Manöver überraschend: Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des Audi.

Bei dem Unfall wurden drei Insassen leicht verletzt und mit Ambulanzen ins Spital gebracht. An den drei beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 70'000 Franken.

Wegen der Provokationen und den gefährlichen Manövern wurden dem 23-jährigen VW-Lenker und dem 21-jährigen Audi-Lenker die Führerausweise abgenommen. Die beiden werden, wie auch die nachfolgende 19-Jährige BMW-Fahrerin, bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Zwei Fahrbahnen musste zwischenzeitlich zur Bergung gesperrt werden und es standen mehrere Rettungsfahrzeuge im Einsatz. (phh)