Wettingen/Oberengstringen Alkoholfreies Guinness und Dörrobst-Spez: Die Schweizer Nati der Biersommeliers bereitet sich auf die WM vor In der Wettinger Lägerebräu-Brauerei übte die Bier-Feinschmecker-Elite den Testlauf für den Wettkampf in München. Unter den Kandidaten für den Weltmeistertitel befinden sich ein Zürcher und ein Oberengstringer. Lukas Elser 01.09.2022, 18.00 Uhr

Unser Mann an der Bier-Sommelier-WM: Claude Preter aus Oberengstringen. Hier präsentiert er das belgische Trappistenbier Westmalle Trappist Tripel am Training der Schweizer Bier-Sommelier-Nationalmannschaft in der Brauerei Lägerebräu in Wettingen. Das Training fand am Mittwoch, 31. August, statt. Beim Training wurde die Paradedisziplin geübt: die Bierpräsentation. Dabei müssen die Sommeliers insbesondere sagen, was das Bier in seiner Essenz ausmacht, wie es riecht, wie es schmeckt und wie es aussieht. Und natürlich sollte der Bier-Experte das Getränk so vorstellen, dass dem Publikum möglichst das Wasser im Mund zusammenläuft. Insgesamt besteht die Schweizer Bier-Sommelier-Nati aus sieben Personen. Für die Bier-Nati haben sie sich an der Schweizer Meisterschaft im November qualifiziert. Claude Preter aus Oberengstringen hatte es bei der Schweizer Meisterschaft auf den fünften Platz geschafft. Nun geht es für ihn schon bald an die Weltmeisterschaft der Bier-Sommeliers in München. Die WM in München findet statt am 11. September. Rund 80 Teilnehmende aus 18 Ländern werden an der WM teilnehmen. Mittendrin: Claude Preter aus Oberengstringen. Mit Lukas Porro, der als Lägerebräu-Geschäftsführer arbeitet, ist auch ein Stadtzürcher an der Bier-Sommelier-WM vertreten.

«Dieses Red Ale hat eine wunderbare Kupferfärbung.» Oder: «Dieses Schneider Aventinus Eisbock riecht nach Sultaninen, warmen Beeren, Pflaumen und Dörrobst. Ich würde dazu einen rezenten Käse oder auch Brot mit einem Feigensenf empfehlen.» Oder: «Dieses Guinness O.O ist so dickflüssig, dass man es lieber essen als trinken würde.»

Wenn solche Sätze fallen, wird Bier degustiert. So geschehen am Mittwochabend in der Wettinger Lägerebräu-Brauerei. Die Schweizer Bier-Sommelier-Nationalmannschaft absolvierte ihr letztes Training, bevor am 11. September die Weltmeisterschaft der Biersommeliers in München über die Bühne geht.

Publikum soll auf den Geschmack kommen

An diesem Abend ging es jedoch nicht darum, im Blindtest Bierstile zu erkennen, sondern ein Bier, das ihnen die Jury per Los zugewiesen hat, dem Publikum zu präsentieren. Dabei müssen die Sommeliers sagen, was das Bier in seiner Essenz ausmacht, wie es riecht, wie es schmeckt und wie es aussieht. Und natürlich sollte der Bier-Experte das Getränk so vorstellen, dass dem Publikum möglichst das Wasser im Mund zusammenläuft.

Da dies allein jedoch als Aufgabe zu leicht wäre für Profis, wissen die Kandidaten im Vorfeld nicht, welches Bier sie vorstellen müssen. Zudem haben sie nur fünf Minuten Zeit, um das Publikum von ihrem Bier – und sich selbst – zu überzeugen.

Lägerebräu-Chef Lukas Porro ist mit von der Partie

Etwas mehr als 80 Personen werden in München um den WM-Titel kämpfen. Unter den sieben Schweizer-WM-Kandidaten befinden sich zwei aus der Region: der Oberengstringer Claude Preter und der Zürcher Lukas Porro, der als Geschäftsführer von Lägerebräu arbeitet. Beide stachen beim Training mit ihrem lockeren Auftreten aus den sechs anwesenden Nati-Wettkämpfern heraus.

Während sich manche ihrer Mitstreiter etwas streng an einen eingeübten Ablauf hielten und andere noch etwas nervös wirkten, machten Preter und Porro einen sehr unverkrampften Eindruck. Vor allem Preter hatte dieLacher auf seiner Seite, weil er die ganze Übung mit einer sympathischen Prise Humor anging.

Claude Preter geht mit einem gewissen Augenzwinkern ans Werk

So nahm er sich selbst aufs Korn, indem er nach vier Minuten Redezeit durchblicken liess, dass er nun schon alles zu seinem Bier gesagt hat und man die Übung eigentlich abbrechen könnte. Und die letzte Minute verbrachte er vor allem damit, mit einem leichten Grinsen genüsslich an seinem Bier zu nippen und das Publikum darauf hinzuweisen, dass er nun eigentlich nichts mehr tat, als Zeit zu schinden.

Lukas Porro wiederum brachte den Genuss und die Freude an seinem nach Lakritze, dunkler Schokolade und Kaffee schmeckenden Guinness 0.0 so gut herüber, dass auch Leute, die alkoholfreies Bier nur mit zusammengehaltener Nase trinken können, Lust auf die gesunde Version des Pub-Klassikers bekamen.

Die Jury und der Coach der Nationalmannschaft hatten am Schluss aber für alle Kandidaten grosses Lob übrig. Alle Präsentationen seien «mega gut» gewesen, hiess es. Und es würde einen nicht wundern, wenn die Schweizer beim Wettbewerb, an dem insgesamt 18 Nationen teilnehmen, ein oder zwei Podestplätze erreichen würden.

Für ihren Nati-Platz an der WM qualifiziert hatten sich die sieben Schweizerinnen und Schweizer, indem sie an der Schweizer Meisterschaft im November 2021 auf den ersten sieben Plätzen gelandet sind. Porro wurde damals dritter und Preter fünfter. Mit Gregor Völkening aus Affoltern am Albis landete zudem ein weiterer Zürcher auf Platz 2.

