Wettingen Oliver Bär übernimmt – Bergdietikon erhält neuen Polizeichef Oliver Bär wird per 1. April 2022 neuer Kommandant der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal, die unter anderem in Bergdietikon und Spreitenbach für Recht und Ordnung sorgt. 11.01.2022, 16.09 Uhr

Oliver Bär (45) wird Kommandant der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal zvg

Neben der Kantonspolizei Aargau sorgt in Bergdietikon als kommunales Polizeiorgan die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal für Sicherheit. Nun erhält die gemeinsame Polizei von Bergdietikon, Spreitenbach, Killwangen, Neuenhof, Würenlos und Wettingen eine neue Führung. Neuer Kommandant per 1. April 2022 wird Oliver Bär. Der Wettinger Gemeinderat hat ihn gewählt, wie die Gemeinde mitteilt.

Bär löst Roland Jenni ab, der nach fast neun Jahren im Dienste der Wettinger Polizei per Ende Mai 2022 in den Ruhestand tritt.

Zurzeit ist er noch Kommandant der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal: Roland Jenni. Severin Bigler

Der 45-jährige Bär ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Er arbeitet seit 25 Jahren bei der Kantonspolizei, ist seit 2007 Kaderangehöriger und zurzeit als stellvertretender Dienstchef des Fahndungs- und Aktionsdienstes tätig. Bär hat Führungs- und Ausbildungserfahrung. Er war im ganzen Aargau tätig, unter anderem auch auf dem Kantonspolizeiposten in Baden. Das Gebiet Wettingen-Limmattal kenne er bestens, heisst es. Im Nebenamt gehörte er 20 Jahre lang der preisgekrönten Aargauer Sondereinheit Argus an und war Instruktor und Einsatzleiter. Mehrmals nahm er mit Erfolg an internationalen Sondereinheitsvergleichswettkämpfen teil.

Rund 20 Personen hätten sich dafür interessiert, das Kommando der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal zu übernehmen, teilte die Gemeinde Wettingen weiter mit.

Das Logo der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal. Sandra Ardizzone

Die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal entstand 2013 aus der Fusion der bis dahin eigenständigen Polizeikorps Spreitenbach und Wettingen. Wie dem im Sommer 2021 von der Gemeindeversammlung verabschiedeten Rechenschaftsbericht 2020 der Gemeinde Bergdietikon zu entnehmen ist, leiste die Regionalpolizei 2020 total 3744 Stunden uniformierte Präsenz in Bergdietikon. Das entspricht rund 10,3 Stunden pro Tag. Die Regionalpolizei führt unter anderem Verkehrsunterricht an der Schule sowie Geschwindigkeitskontrollen durch, insbesondere an der Baltenschwilerstrasse.