«Wetter, Stimmung, Musik: Alles super!»: Über tausend Personen feierten die Rückkehr des Waldfests Nach mehrmaliger Absage ist dieses Wochenende das Waldfest Urdorf zurückgekehrt – über tausend Gäste freuten sich darüber. Christian Murer 10.07.2022, 16.00 Uhr

Volle Festbänke: Am Freitag und Samstag war in Urdorf endlich wieder das Waldfest angesagt. Christian Murer Aus zahlreichen Gemeinden pilgerten Menschen nach Urdorf ans Waldfest. Christian Murer Am Samstagabend gab es Unterhaltung mit dem 26-jährigen Stimmungsmusiker Philipp Kanjo aus Österreich. Christian Murer Auch für gute Verpflegung war gesorgt – und die wurde unter anderem durch den Schirmherrn der Urdorfer Fasnacht 2017, Stephan Bohnenblust (rechts im Bild) serviert. Christian Murer Die Logistik im Griff: Hinter dem Waldfest steckt viel Organisationsaufwand. Christian Murer Marcel Leutwiler im Einsatz am Grill. Christian Murer Es war eine reichhaltige Festwirtschaft. Christian Murer En Guete mitenand – alle liessen es sich schmecken. Christian Murer Viele treue Gäste: Der ehemalige Urdorfer Altersheimleiter Arthur Bieri zum Beispiel war auch nicht zum ersten Mal am Waldfest. .Christian Murer Gut Schuss! Auch für die Jungen wurde viel geboten. Christian Murer Die Kinder vergnügten sich beim Heuhaufen. Christian Murer Es gibt nicht nur Bier: Auch die Jüngsten werden versorgt. Christian Murer Es war bereits das 54. Urdorfer Waldfest ... Christian Murer ... und es war wohl auch nicht das letzte. Christian Murer

Nach dreijähriger coronabedingter Absenz zog das Urdorfer Waldfest der lokalen Knabengesellschaft am vergangenen Freitag- und Samstagabend erneut alle Festfreudigen aus Urdorf und Umgebung an. Auf dem idyllischen Waldstück bei der Heinrich-Stutz-Strasse wird jeweils friedlich gefestet und feuchtfröhlich gefeiert. Im reichen Angebot standen unter anderem feinste Fleischwaren vom Holzkohlengrill. Eine Bar für die Hartgesottenen lockte zweimal auch noch zu später Stunde. Das Waldfest lockte sicher über tausend Personen an.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

So sagt Yves Wismer, Präsident der Urdorfer Knabengesellschaft: «Das Wetter, die Stimmung und die Musik mit den beiden Alleinunterhaltern Meiri und Kanjo waren an beiden Abenden super. Um diesen Traditionsanlass jedoch durchführen zu können, sind wir stets auf die tüchtige Hilfe von ehemaligen Mitgliedern und freiwilligen Helferinnen und Helfern angewiesen.»

Gemeinsam mit den anderen vier Vorstandsmitgliedern der Urdorfer Knabengesellschaft begann Wismer im letzten März mit der Planung für das diesjährige Waldfest. Er freute sich sehr, dass man erneut bekannte Gesichter traf, die man sonst unter dem Jahr nicht so oft sieht.

«Hier können wir uns einmal mehr am aktiven Dorfleben erfreuen»,

so Wismer an seinem ersten Waldfest als Präsident der Knabengesellschaft Urdorf.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Knabengesellschaft ist der älteste dokumentierte Verein von Urdorf. Erstmals erwähnte ihn die Dorfchronik im Jahre 1824. Die Mitglieder sind männlich und unverheiratet. Sobald sie in den Hafen der Ehe einfahren, müssen die Jungs die Knabengesellschaft verlassen. Die Ziele des Vereins sind die Pflege der Kameradschaft und die Erhaltung alter Bräuche – so zum Beispiel das ohrenbetäubende Hochzeitsschiessen in aller Herrgottsfrühe. Und auch während der Fasnachtszeit sind die jungen Burschen stets recht aktiv, nicht zuletzt mit den Böllerschüssen vor der Schirmherrenverkündung der Clique Schäflibach.

Er spielte für Dieter Bohlen und nun für die Knabengesellschaft

Während am Freitagabend Handörgeler Meiri aufspielte, übernahm am Samstag der junge Musiker, Sänger und Entertainer Philipp Kanjo aus Österreich die Waldbühne. Mit seiner Schlagermusik hat er vor einigen Jahren an einem Casting auch die Jury von «Deutschland sucht den Superstar» begeistert.

Zu den treuen Festbesuchern gehört der ehemalige Urdorfer Altersheimleiter Arthur Bieri:

«Ganz viele Leute jedes Alters, die sich durch die Woche nicht oder nur selten sehen, verbringen hier einen stimmungsvollen Abend»,

freute er sich.

Und auch Erika Tobler aus Urdorf hat das Waldfest in den letzten Jahren vermisst. Umso mehr genoss sie es nun mit ihrer Familie:

«Es freut mich sehr, dass wir hier nach dieser Pandemie wieder einmal bekannte Leute treffen, gemütlich zusammensitzen, die Musik und das feine Essen geniessen können.»