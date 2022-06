Wie soll sich die Gemeinde Unterengstringen entwickeln?

Unterengstringen Wie soll sich die Gemeinde entwickeln? Wer mitreden will, muss sich bis zum 27. Juni anmelden Der Unterengstringer Gemeinderat prüft zurzeit im Rahmen des Räumlichen Entwicklungskonzepts ­verschiedene Ansätze für eine qualitätsvolle Gemeindeentwicklung. Dem Gemeinderat ist es dabei ein Anliegen, die Bevölkerung von Unterengstringen in diesen Prozess einzubeziehen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. LiZ 21.06.2022, 10.18 Uhr

Die öffentliche Meinung ist gefragt: An der Entwicklung der Gemeinde Unterengstringen sollen sich auch die Einwohnerinnen und Einwohner beteiligen. Die Anmeldefrist dafür läuft bis 27. Juni 2022. Severin Bigler

Der Gemeinderat veranstaltet deshalb dieses Jahr zwei öffentliche Beteiligungsveranstaltungen. Der erste Workshop findet am Samstag, 2. Juli, im Unterengstringer Gemeindesaal statt. «Dort wird erarbeitet, was bei der Gemeindeentwicklung zu beachten ist, und es werden die Entwicklungsansätze diskutiert und kommentiert. Der Workshop startet um 9 Uhr und dauert bis 14.30 Uhr und wird professionell moderiert. Für Verpflegung ist gesorgt», heisst es dazu in der Mitteilung.

Wer teilnehmen will, muss sich aus organisatorischen Gründen anmelden. Anmeldeschluss ist am Montag, 27. Juni. An­meldungen nimmt die Gemeinde auf ihrer Website entgegen. Die Seite dafür ist unter www.unterengstringen.ch unter «Neuigkeiten» zu finden.

«Gemeindeentwicklung geht alle an»

Die zweite Beteiligungsveranstaltung werde am Donnerstag, 15. September, stattfinden, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde weiter. Dort sollen dann die Ergebnisse vom 2. Juli vertieft und präzisiert ­werden. «Die Ergebnisse aus der öffentlichen Beteiligung fliessen anschliessend in das Räumliche Entwicklungs­konzept und die weiteren Planungsinstrumente ein», ­verspricht die Gemeinde.

Sie hat unter www.unterengstringen.ch/kurzfilm einen vierminütigen Film aufgeschaltet, der erklärt, worum es beim Räumlichen Entwicklungskonzept geht und was die Entwicklungsziele sind.

Die Gemeinde betont in ihrer Einladung zum Anlass, der auch als Flugblatt in die Haushalte verschickt und auf der Website aufgeschaltet ­wurde: «Gemeindeentwicklung geht alle an. Es lohnt sich daher, gemeinsam zu diskutieren, was für die Zukunft von Unterengstringen wichtig ist. Nutzen Sie die Gelegenheit und nehmen Sie am Workshop vom 2. Juli teil.»

Viele Fragen und teils grosse Aufregung bei Informationsveranstaltung

Rückblende: Am 29. September hatte der Gemeinderat an einer Informationsveranstaltung das Projekt «Entwicklungskonzept Unterengstringen» vorgestellt. Damals hatten die zahlreich erschienenen Einwohnerinnen und Einwohner viele Fragen, und es gingen teils die Wogen hoch, sodass klar wurde, dass es sich empfiehlt, die Bevölkerung vermehrt einzubeziehen. Für diese Bevölkerungsbeteiligung arbeitet die Gemeinde mit der Firma Ampio Partizipation zusammen.

Die Ergebnisse daraus sollen ins Unterengstringer Entwicklungskonzept einfliessen. Dieses wird der Gemeinde später ­letztlich als Grundlage für die Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) ­dienen.