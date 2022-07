Weiningen «Polizist zu werden, war schon ein Kindheitstraum von mir»: Der neue Chef der Polizei rechtes Limmattal freut sich auf den Kontakt mit der Bevölkerung Seit gut zwei Monaten ist Sven Schenker als Polizeichef für Sicherheit und Ordnung in Weiningen, Unterengstringen und Oetwil verantwortlich. Er will in den Dörfern Präsenz markieren. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 13.07.2022, 12.00 Uhr

Sven Schenker wünscht sich, mit allen Gemeinden rechts der Limmat zusammenspannen zu können. Valentin Hehli

Die Polizei rechtes Limmattal hat einen neuen Chef: Seit dem 1. Mai leitet Sven Schenker das fünfköpfige Team an der Grossächerstrasse in Weiningen. Mit Weiningen und Unterengstringen, die 2014 den Zweckverband Polizei rechtes Limmattal gegründet haben, und der Gemeinde Oetwil, die gemäss Anschlussvertrag Polizeileistungen bezieht, ist Schenker nun für Sicherheit und Ordnung in einem Gebiet mit rund 12'500 Einwohnerinnen und Einwohnern verantwortlich.

«Ich freue mich, einmal in einem anderen Umfeld arbeiten zu können», sagt Schenker. Vor seinem Stellenantritt war der 36-Jährige über zehn Jahre als Polizist im Kanton Basel-Stadt tätig. «Mein Start hier war so weit, gut», sagt er. Allerdings habe der Umstand, dass sein Vorgänger nicht mehr da sei, die Einarbeitung erschwert. Der langjährige Chef der Kommunalpolizei ist letztes Jahr nach schwerer Krankheit verstorben. «Das Team hat mich aber so gut wie möglich unterstützt», sagt Schenker.

Der breitere Aufgabenbereich ist für ihn ein Plus

Schenker freut sich vor allem auf den Kontakt mit der Bevölkerung im rechten Limmattal. «Hier hat man viel mehr Zeit für die Leute und der Alltag ist ruhiger als in der Stadt», sagt er. «In Basel bin ich jeweils von Einsatz zu Einsatz gerannt und konnte mich den Anliegen der Bevölkerung nicht wirklich annehmen.» Das sei auch einer der Gründe, wieso er sich für den Wechsel entschieden habe.

«Früher musste ich rund um die Uhr arbeiten, teilweise auch an Weihnachten und Neujahr», sagt Schenker, der im aargauischen Oftringen wohnt und in der Region Olten aufgewachsen ist. Darunter hätten die Beziehungen zu Familie und Freunden gelitten. «Jetzt freue ich mich auf eine bessere Work-Life-Balance.» Auch dem nun viel breiteren Aufgabenbereich schaut er positiv entgegen. Er sagt:

«Von der Ordnungsbusse bis zur Verzeigung macht man in einem kleinen Korps alles selbst. In einem grossen Korps hingegen gibt man schnell etwas an einen Spezialisten weiter.»

So sieht er den Wechsel von der Stadt ins Dorf auch nicht als Abstufung an, im Gegenteil: «Früher war ich zwar Teamleiter und Prüfungsexperte, hier habe ich aber eine stärkere Führungsfunktion und mehr Verantwortung», sagt er.

Das Limmattal ist ihm bereits bekannt

Für Schenker ist das Limmattal nicht Neuland. Nach einer kaufmännischen Lehre bei den SBB und 14 Monaten Militärdienst als Gruppenführer arbeitete er mehrere Jahre bei der SFC Koenig AG in Dietikon als kaufmännischer Sachbearbeiter. «Mir grauste damals vor der Vorstellung, noch 40 Jahre im Büro zu sitzen und mit Zahlen und Computern zu arbeiten», sagt er. Trotzdem bewarb er sich gleichzeitig für die Polizeischule und eine Buchhalterweiterbildung. Als er an der Polizeischule angenommen wurde, war die Entscheidung für ihn klar: «Polizist zu werden, war schon ein Kindheitstraum von mir», sagt er.

Auch bei der Polizei rechtes Limmattal gehört administrative Büroarbeit dazu. «Wir sind aber auch viel draussen unterwegs und haben auf Patrouillen oder bei Einsätzen mit verschiedenen Leuten zu tun», sagt Schenker, der privat gerne draussen Sport treibt oder auf Reisen geht. Ihm ist es ein Anliegen, jeden Tag mehrere Stunden in den Dörfern unterwegs zu sein. Diese Abwechslung macht den Beruf für ihn spannend. Er sagt:

«Man weiss am Morgen nie genau, was einen erwartet.»

Er will mit allen Gemeinden rechts der Limmat zusammenspannen

Sowohl Weiningen als auch Unterengstringen hatten in der Vergangenheit immer wieder mit Vandalismus und Auseinandersetzungen mit Jugendlichen zu kämpfen. So meldeten sich im März 2021 Weininger Anwohnerinnen und Anwohner zu Wort, die sich von Jugendlichen bedroht fühlten. Und in Unterengstringen trieben zum Beispiel im Herbst 2020 Vandalen auf dem Schulareal Büel ihr Unwesen.

Mittlerweile habe sich die Lage in Weiningen beruhigt, sagt Schenker. Die Aggressionen führt er auf die geringen Möglichkeiten für Jugendliche während der Coronamassnahmen zurück. In Unterengstringen gebe es zwar immer wieder Sprayereien an Schulhäusern, sagt er. Diese nehmen allerdings keine riesigen Ausmasse an. «Mein Ziel ist vor allem, dass die Bevölkerung uns wahrnimmt und wir so ihr Sicherheitsempfinden stärken können», sagt er. Die Leute sollen die Polizisten spontan auf der Strasse ansprechen können. «Ein Wunsch wäre zudem, mit allen Gemeinden im rechten Limmattal zusammenarbeiten zu können», fügt er hinzu.

