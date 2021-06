Weiningen/Unterengstringen Sie ist die neue Psychomotorik-Therapeutin für die Primarschule: Andrea Rota schätzt, wie abwechslungsreich ihr Beruf ist Seit März müssen Weininger und Unterengstringer Schulkinder nicht mehr nach Geroldswil in die Psychomotorik-Therapie. Andrea Rota, die ursprünglich eine KV-Lehre gemacht hat, ist sicher: Ihr jetziger Beruf ist genau das, wonach sie gesucht hat. Virginia Kamm 01.06.2021, 03.15 Uhr

Lange mussten Weininger und Unterengstringer Schulkinder die Psychomotorik-Therapie in Geroldswil besuchen. Nun haben die Primarschulen Weiningen und Unterengstringen seit März eine gemeinsame Therapiestelle in Weiningen. Insgesamt 19 Kinder aus den beiden Gemeinden betreut Therapeutin Andrea Rota – vor allem Kindergartenkinder sowie Erst- und Zweitklässler. Der 33-Jährigen gefällt an ihrer neuen Arbeit besonders, dass sie so abwechslungsreich ist. «Weil jedes Kind anders ist, bleibt es immer spannend», sagt sie. «Auch wenn ich eine Lektion genau vorbereite, kann es sein, dass sie am Schluss ganz anders herauskommt.»

Zu erklären, was die Psychomotorik-Therapie alles beinhalte, sei gar nicht so einfach, sagt Rota. Die Kinder, die zu ihr in die Therapie kommen, haben meist grob- oder feinmotorische, aber auch soziale Schwierigkeiten. Auch Kindern mit ADHS oder Autismus kann eine Psychomotorik-Therapie helfen. Es handle sich um eine ganzheitliche Therapie, bei der die Kinder in Bewegung, Wahrnehmung, Verhalten und Selbsterleben gefördert werden. Die Kinder üben die Fingerbeweglichkeit und Handgeschicklichkeit zum Beispiel, indem sie basteln oder Dinge ausschneiden. Zudem lernen sie, das eigene Verhalten zu kontrollieren, sich an Regeln zu halten und sie stärken Selbstständigkeit und Selbstvertrauen.

Sie durfte das Therapiezimmer selber einrichten

Das Therapiezimmer der Primarschule Weiningen sieht mit der Sprossenwand, den vielen Turnmatten und dem Sprungkasten aus wie eine kleine Version einer Turnhalle. Hier können sich die Kinder austoben und ihre motorischen Fähigkeiten wie Gleichgewicht, Spannung und Geschick stärken. «Weil die Therapiestelle in Weiningen neu geschaffen wurde, durfte ich im Rahmen eines Budgets das Zimmer selber einrichten», erzählt Rota. «Das war für mich etwas Besonderes.»

Zurzeit studiert Rota neben ihrer neuen Tätigkeit in Weiningen. Bis zum Abschluss dauert es noch ein Jahr: Die Bachelorarbeit sowie ein Praktikum, das sie im Rahmen ihrer Tätigkeit in Weiningen machen kann, stehen noch an. Dass sie nach drei Jahren Studium endlich selbstständig ihren Traumberuf ausüben kann, freut sie. Sie habe zwar schon früh gewusst, dass sie sehr gerne mit Kindern arbeitet, hat aber erst auf Umwegen zu ihrem jetzigen Beruf gefunden.

«Mit 15 Jahren wurde ich Leiterin in der Jubla und konnte erste Erfahrungen sammeln», erzählt Rota. Sie absolvierte ursprünglich eine KV-Lehre und gab später als Bewegungspädagogin Tanz- und Gymnastikunterricht. «Das war mir aber noch nicht genug», sagt sie. Beim Stöbern im Internet sei sie auf den Psychomotorik-Studiengang gestossen.

«Ich habe das Gebiet vorher nicht gekannt. Es war genau das, wonach ich suchte.»

Heute ist Rota überzeugt: «Die Ausbildung zur Psychomotorik-Therapeutin war die richtige Entscheidung.» Ihr war es wichtig, die Arbeit mit Kindern mit ihrer Leidenschaft für die Bewegung zu verbinden. Ihre frühere Tätigkeit als Bewegungspädagogin habe ihr in ihrem neuen Beruf sehr geholfen. «Mir gefällt, dass die Psychomotorik-Therapie so spielerisch ist», sagt sie. «Damit die Kinder Spass daran haben, versuchen wir immer, auf den Ressourcen aufzubauen, die sie mitbringen.»