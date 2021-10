Weiningen/Geroldswil «Ich erhalte erboste Anrufe»: So ärgert sich die Fahrweid über die Schliessung der Post Mit 8951 hat die Fahrweid zwar eine eigene Postleitzahl. Aber bald ist sie ihre Post-Partnerfiliale los. Nun äussern sich der Weininger Gemeindepräsident und der Quartiervereinspräsident zum Entscheid der Post. Dieser stand schon im August fest. David Egger 14.10.2021, 20.23 Uhr

Verschwindet bald: das Postmodul bei der Miet and Drive AG an der Brunaustrasse 3 in der Weininger Fahrweid.

«Es ist ein grosser Verlust, dass die Fahrweid ihre Post verliert», sagt Hans-Ulrich Furrer. «Wir sind etwa 3000 Leute hier, das muss man schon sehen», so der Quartiervereinspräsident. Das gemeinsame Quartier von Weiningen und Geroldswil sei vor vollendete Tatsachen gestellt worden, die Post habe den Quartierverein nicht einmal kontaktiert. «Das enttäuscht uns sehr.»

Post-Sprecher Markus Werner bestätigt: «Unsere Ansprechpartner sind in einem solchen Fall die Gemeinden. Deshalb haben wir mit ihnen und nicht mit dem Quartierverein Gespräche geführt.» Dienst nach Vorschrift also.

Am 29. Oktober schliesst die Post-Partnerfiliale für immer (die «Limmattaler Zeitung» berichtete). Die Schliessung der Post-Partner­filiale schockt viele auch deshalb, weil sie, bildlich gesprochen, schneller über die Bühne geht, als ein Pöstler-Töffli durchs Quartier flitzt. Am Mittwoch hat die Post informiert. Und in zwei Wochen ist schon Sende-Ende in der Partnerfiliale der Autovermietung Miet and Drive AG.

«Normalerweise haben die Post-­Partner eine Kündigungsfrist von sechs Monaten. Da die Miet and Drive AG aber ihr Geschäft schon bald schliesst, entlässt die Post sie früher aus dem Vertrag», erklärt Mario Okle, Gemeindepräsident von Weiningen (parteilos).

Die Gemeinderäte von Weiningen und Geroldswil wissen seit 26. August von der bevorstehenden Schliessung. Dann hatte die Post die Gemeinden ein erstes Mal zur Besprechung geladen, wie Post-Sprecher Werner sagt – zu diesen Besprechungen wäre der Quartierverein auch gerne eingeladen worden. «Das wäre sicher fair gewesen», sagt Furrer.

Die Miet and Drive AG hatte der Post schon «Anfang August» mitgeteilt, dass sie ihr Geschäft nicht mehr weiterbetreiben könne, sagt Werner.

Der Gemeindepräsident wirft die Flinte noch nicht ins Korn

Einen letzten dünnen Strohhalm gibts noch. «Falls sich ein interessierter Partner bei uns meldet, werden wir die Eröffnung einer neuen Partnerfiliale sicherlich sorgfältig prüfen», so Werner.

Er wolle die Flinte denn auch noch nicht ins Korn werfen, sagt Okle. «Das Geschäftsleben ist dynamisch. Wenn in der Fahrweid eine neue Firma entsteht, die eine Postagentur betreiben könnte, gibt es vielleicht eine Chance.» Eventuell laden Gemeinde und Quartierverein die Post noch ein, damit die Post das Quartier aus erster Hand informieren kann und vielleicht doch noch eine zündende Idee entsteht. Allzu gross ist die Hoffnung aber nicht.

Ein heisser Kandidat, um Post-Partner zu werden, war der Quartierkiosk. Das Problem: Er ist so klein, dass er viel zu wenig Platz hat, um ein Postmodul einzubauen und Päckli zu lagern für die Abholung durch die Kunden.

Der Ärger ist gross in der Fahrweid. Schliesslich leben hier auch viele ältere Menschen, für die der Weg nach Geroldswil oder Dietikon beschwerlich ist.

«Seit die Sache publik ist, erhalte ich erboste Anrufe»,

sagt Hans-Ulrich Furrer vom Quartierverein. «Quartierbewohner fordern, dass wir Aufruhr machen sollen bei der Gemeinde.»

Man kennt es: Wir hier unten zahlen auch Steuern, und die oben im Dorf vergessen uns einmal mehr, so tönt es zuweilen in der Fahrweid.

Aber in diesem Fall beschwichtigt Furrer, der sonst jeweils kein Blatt vor den Mund nimmt:

«Diesmal ist es kein Fehler der Gemeinde.»

Es ist die Post, die die Postleitzahl 8951 von ihrem Filialnetz streicht. Okle und Furrer sind sich zudem einig, dass die Post wirklich ernsthaft einen Ersatz gesucht hat. «So wie es aussieht, hat sich die Post wirklich bemüht», sagt Furrer. Und Okle: «Es gab drei Gesprächsrunden mit potenziellen Partnern, mit manchen sprach die Post zweimal. Die Abklärungen der Post waren wirklich seriös und sie war bereit, die ­Extrameile zu gehen und Hand für eine Lösung zu bieten.» Er sei mit der Einstellung «so nicht!» an die erste Sitzung mit der Post gegangen, so Okle. Aber dann wurde klar: Es gibt keine Möglichkeiten mehr, weil die Geschäfte, die sich angeboten hatten, die Bedingungen der Post nicht erfüllten – etwa genügend Platz.

Wieder eine richtige Poststelle einzurichten, stand für die Post nicht zur Diskussion.

Für das, was die Fahrweid jetzt spürt, gibt es ein Wort: Ohnmacht. Ohnmacht statt Service public.