Neue Trockenwiese in Weiningen zieht erste Insekten an

Weiningen Zwergbläuling und Wildbienen sind schon da: Neue Trockenwiese im Rebberg Hasleren zieht die ersten Insekten an Die kantonale Fachstelle Naturschutz verwandelte vergangenen Herbst ein brach liegendes Landstück im Weininger Rebberg in eine Magerwiese. Bei einer Besichtigung zeigt sich, dass Pflanzen sowie Tiere bereits davon profitieren. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 28.09.2022, 13.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sind mit der Aufwertung des Rebbergs Hasleren in Weiningen zufrieden: Martin Graf, stellvertretender Leiter Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich (links), und der Dietiker Naturschutzexperte Tobias Liechti bei der neu geschaffenen Magerwiese. Severin Bigler

Aus dem hellen und teils sandigen Boden spriessen Trespen, Bergklee, Oregano, Thymian, Einjähriges Bingelkraut und zahlreiche Wiesenblumen. «Das ist die Gelbe Färberhundskamille. Sie wächst gern auf sandigen und lehmigen Böden. Wildbienen und Schmetterlinge mögen sie besonders», sagt Tobias Liechti und zeigt auf eine Pflanze mit reich beblättertem Stängel und gelben Blüten.

Der Dietiker Naturschutzbeauftragte der Firma Sieber & Liechti für Ökologie und Landschaftsplanung spaziert durch das steile Gelände im Weininger Rebberg Hasleren nahe dem Waldrand. Hier hat er letzten Herbst im Auftrag der Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich für 320'000 Franken eine magere Trockenwiese und eine Trockensteinmauer errichten lassen.

Der Kanton hatte das 4485 Quadratmeter grosse brach liegende Land 2013 einem Weininger Winzer abgekauft, der früher darauf Rebbau betrieb. Die Parzelle war für die Fachstelle Naturschutz sehr interessant. «Der Standort weist mit seiner Lage und der Beschaffenheit des Bodens mit Sandsteinstrukturen und Sandlinsen unter dem Oberboden ein sehr hohes Potenzial für eine Magerwiese auf. Überdies grenzt die Fläche an eine der letzten bestehenden Trockenwiesen im Zürcher Limmattal», sagt Martin Graf, stellvertretender Leiter der Fachstelle Naturschutz.

Die Magerwiesenfläche hat sich im Kanton Zürich seit dem 19. Jahrhundert von 30'000 auf 200 Hektaren reduziert. Ziel ist es, die verbleibenden Gebiete zu erhalten und wie im Fall des Projekts in Weiningen wieder zu erweitern.

Die meisten Zaunammern leben in Weiningen

Die ökologische Aufwertung soll der Flora und Fauna zugutekommen. Der Kanton beabsichtigt, die dort lebenden Tiere wie die Zauneidechse oder die Zaunammer zu fördern. Letztere ist eine seltene Vogelart, die im Kanton Zürich vornehmlich in Weiningen zu Hause ist. «Kantonsweit gibt es nur etwa fünf Bruten. Drei davon befinden sich hier in der Nähe. Dies, weil die Zaunammer ihr Futter gerne in insektenreichen Flächen sucht», erklärt Liechti.

Das brach liegende Land vor der Aufwertung im Herbst 2021. zvg

Eine Zaunammer hat er noch nicht gesichtet. Bis die Zielarten die Magerwiese besiedeln würden, brauche es etwas Geduld. «Daher werden wir auch erst in zwei bis drei Jahren eine Auswertung vornehmen. Aktuell bin ich hier zur Kontrolle unterwegs und schaue, ob die Direktbegrünung mit Schnittgut von benachbarten trockenen Magerwiesen funktioniert hat und ob die Samen von seltenen Arten, die ich hier ausgesät habe, auch wirklich wachsen.»

Holzbretter dienen als Erosionsschutz

Mancherorts muss Liechti etwas nachhelfen. Daher schreitet er mit einem Sack voller Samen und getrocknetem Schnittgut durch den Steilhang und streut hie und da etwas Saat auf die Fläche. Aktuell wird sie noch von Holzbrettern dominiert. «Sie bilden einen Erosionsschutz, damit keine langen Erosionsrillen entstehen. Sobald die Wiese etwas stärker bewachsen ist, können wir sie entfernen», sagt Graf.

Ein Kraut, das sich hoffentlich auf der Wiese ausdehne, sei die rankende Platterbse. «Sie hat in der benachbarten Magerwiese ihren letzten ursprünglichen Standort im Kanton Zürich», erzählt Liechti.

Er freut sich, dass besonders viele Schmetterlinge und Falter von einer Blume zur nächsten fliegen. Gesichtet werden beim Rundgang unter anderem Zwergbläulinge, Mauerfüchse und Admirale. Gefördert werden aber nicht nur Schmetterlinge, sondern auch verschiedene Wildbienenarten. «Die Wiese weist viele sandige Stellen auf. Diese dienen den Bienen als Nistplätze», sagt Liechti.

Nistplätze in der Trockensteinmauer

Weiter oben Richtung Wald befindet sich die Trockensteinmauer, die vor allem Reptilien Unterschlupf bieten soll. Doch nicht nur. «Wir haben ein paar Sandsteinplatten mit Löchern versehen. Diese sind für den Wiedehopf als Brutplätze gedacht», sagt Liechti. Er und Graf zeigen sich zufrieden mit der Umsetzung des Naturschutzprojekts. Neophyten hätten sie bisher von der Fläche fernhalten können und zu Erosionen sei es in der feuchten Jahreszeit ebenfalls nicht gekommen.

Aktuell pflegen Zivildienstleistende aus Schlieren die Magerwiese und schneiden das Gras. «Künftig sollen Landwirte die Bewirtschaftung übernehmen und das Schnittgut als Heu nutzen können», sagt Graf.

1000 Kubikmeter Erde musste entsorgt werden

Die Ausführung des Vorhabens im Rebberg barg nichtsdestotrotz Herausforderungen. «Das Oberbodenmaterial war durch den Weinbau mit Kupfer belastet. Es mussten fast 1000 Kubikmeter Erde mit Lastwagen abtransportiert und in Deponien entsorgt werden. Aufgrund der steilen Lage war das keine leichte Aufgabe», erzählt Graf.

Die Bauarbeiten im Herbst 2021 im Rebberg Hasleren für die Errichtung der Magerwiese und der Trockensteinmauer. zvg

Einige Weininger Rebbauern, die Unterhaltsgenossenschaft Wiesentäli sowie die Holzkorporation zeigten sich damals äusserst kritisch. Sie waren mit dem dadurch entstehenden Mehrverkehr auf den Waldstrassen und im Rebberg nicht einverstanden und hätten das Ausebnen der terrassierten Fläche mit einem Pflug bevorzugt. Winzer und Weininger alt Gemeindepräsident Hanspeter Haug (SVP) bezeichnete den Eingriff in die Natur gar als «ökologischen Blödsinn».

Winzer zeigten sich kritisch

Die Wogen haben sich mittlerweile aber geglättet. Die angekündigten Rekurse gegen das Baugesuch des Kantons sind ausgeblieben. «Die Unterhaltsgenossenschaft Wiesentäli hat nach der Realisierung des Projekts ihre Wege erneuert und wir haben einen namhaften Beitrag daran geleistet», verrät Graf. Für die Fachstelle Naturschutz sei es ein besonderes Anliegen gewesen, schnell zu handeln.

«Bei einem Ort mit so viel Potenzial für eine Magerwiesenfläche sind Sofortmassnahmen gerechtfertigt. Dem Artenverlust muss man schnell zuvorkommen. Biodiversität kann man nur so lange fördern, solange es sie überhaupt noch gibt», sagt Graf. Die Artenvielfalt im Rebberg wirke sich hoffentlich auch positiv auf den Weinbau und dessen Visitenkarte aus.

«Hornussen haben zum Beispiel die Nistkästen für den Wendehals besiedelt, die wir bei unserem sanierten Rebhüsli aufgehängt haben. Hornussen fressen Wespen und schützen die Trauben so indirekt vor Wespenfrass», erzählt Liechti. Er und Graf sind sich sicher:

«Mittelfristig profitieren auch die Winzer von den Nützlingen, die sich dank der Errichtung der Magerwiese im Rebberg Hasleren ansiedeln werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen