Weiningen/Oberengstringen Zwei Oberengstringer Brüder touren mit ihrer «Piaggio-Bar» durch die ganze Schweiz Janic und Dennis Schweitzer (33) schenken als «Aussie Bros» im ganzen Land Drinks aus. Zudem verkaufen sie alte, aber spezielle Benzinkanister. Boubacar Sarr Jetzt kommentieren 17.01.2023, 11.05 Uhr

Die Brüder Janic (links) und Dennis Schweitzer (rechts) sind mit ihrer mobilen Bar in der ganzen Schweiz unterwegs. zvg

Eine fahrende Bar integriert in einem Piaggio-Lastendreirad. Diese abgefahrene Idee machte die Limmattaler Brüder Dennis, 33, und Janic Schweitzer, 34, zu Unternehmern. Die beiden träumten schon seit Jahren davon, ein eigenes Geschäft ins Leben zu rufen. Im Jahr 2017 nahm die Idee Fahrt auf und im Frühling 2018 war es dann so weit: Sie begannen, mit ihrer mobilen Bar Geburtstagspartys, Apéros, Hochzeiten, Mitarbeiter- und Kundenevents zu besuchen und schenken seither ihre Drinks unter dem Namen «Aussie Bros» aus.

Dennis Schweitzer lebt momentan in Bern und Janic Schweitzer in Zürich. Aufgewachsen sind die beiden aber in Zürich-Höngg und in Oberengstringen. «Egal wo ich wohne, ich bleibe Limmattaler und mit der Region verbunden», sagt Dennis Schweitzer. Dies zeigt sich auch darin, dass der Sitz des Geschäfts in Weiningen ist.

Zur Flotte der «Aussie Bros» gehören vier verschiedene «Piaggio-Bars»: Zwei Apes (auf Deutsch Biene) bei denen die Bar jeweils integriert ist und zwei Bars, die an Vespa-Roller angebaut sind. Diese kann man entweder für gewisse Stunden oder gar für längere Zeit mieten, falls ein Anlass länger dauern sollte.

Eine mobile Zapfstation: Diese Ape wurde zu einer mobilen Bar umgebaut. zvg

Die Mietkosten der mobilen Bars variieren je nach Ort und Einsatzzeit. Ebenso variiert die Anwesenheit der Brüder an den Events. Sind bei einem Anlass die Personen zahlreich, stehen beide an der Bar. In jedem Fall muss aber mit mindestens 900 Franken pro zwei Stunden, inklusive beider Barkeeper, gerechnet werden. Ist die Kundschaft etwas kleiner, steht auch nur einer der beiden Brüder im Einsatz. Für Nachschub wird ebenfalls gesorgt. Ein Lieferwagen fährt immer mit.

Die Liebe zu Australien gab ihnen den Namen

Die Idee für die «Piaggio-Bar» kam den Brüdern an einem warmen Sommerabend in Zürich 2017. Für beide geht nichts über ein kühles Bier unter der angenehmen Abendsonne. «Als wir eine Ape der Marke Piaggio auf der Strasse vorbeifahren sahen, hatten wir eine Eingebung. Eine mobile Bar muss her, dachten wir uns», erzählt Dennis Schweitzer. Darin sahen sie ihre Leidenschaft für kühles Bier und für die italienischen Kultfahrzeuge vereint.

Der Name «Aussie Bros» geht auf die unvergessliche Zeit der Brüder in Australien zurück. Janic Schweitzer absolvierte dort im Jahre 2008 einen Sprachaufenthalt für neun Monate, nachdem er seine Lehre als Koch abgeschlossen hatte. Nach dem Aufenthalt blieb er noch ein paar Monate in Down Under, um die Flora und Fauna sowie die Menschen besser kennen zu lernen.

Eineinhalb Jahre danach reiste Dennis Schweitzer ebenfalls nach Australien. Ihn verschlug es zuerst für vier Monate auf Entdeckungstour in einem Campervan. Anschliessend besuchte er eine Sprachschule und lebte in dieser Zeit bei einer Gastfamilie. Dort traf er auf seinen Gastbruder, der zwei Jahre später in die Schweiz auswandern sollte und anfangs ebenfalls am «Piaggio»-Bargeschäft beteiligt war. «Aufgrund der schönen Zeit in Australien und den brüderlichen Verhältnissen tauften wir uns ‹Aussie Bros›», sagt Dennis Schweitzer.

Dennis Schweitzer (links) und Janic Schweitzer (rechts) wuchsen in Oberengstringen auf. zvg

Zurück zur Bar: Die Schweitzers bieten eine Vielzahl von Getränken an. Der grösste Teil stammt aus der Schweiz. So stehen allein aus der Staatskellerei Zürich über zehn verschiedene Weinsorten zur Wahl. Ebenfalls sind verschiedene Tessiner Tropfen aus Ascona und Locarno im Angebot. Ausser Wein servieren sie auch Amboss Bier, Shots aus Bern und Appenzell, Zürcher Turicum Gin und Wodka sowie ein paar weitere Schweizer Spezialitäten. Auch Nicht-Alkoholisches wie die Tessiner Limonade Gazosa ist erhältlich. Die «Aussie Bros» kreieren auch extra neue Drinks für ihre Kundschaft, wie Dennis Schweitzer verrät.

«An der ‹Piaggio-Bar› gibt es ein breites Spektrum, weil wir viele verschiedene Getränkesorten servieren. Die Bar steht allen offen, die gerne mal ein Erfrischungsgetränk geniessen möchten», so Dennis Schweitzer.

Seit Corona setzen sie auch auf Benzinkanister

Mit dem Lockdown vor knapp drei Jahren wurde es für die Brüder schwierig, ohne öffentliche Anlässe ihre Bar zu betreiben, weshalb sie das Projekt vorübergehend auf Eis legen mussten. Um sich irgendwie über Wasser zu halten, dachten sie sich eine zweite Geschäftsidee aus. «Ich war seit längerem in Kontakt mit dem Unternehmen Danish Fuel aus Dänemark. Dieses stellt aus alten Benzinkanistern Wandschränke und vieles mehr her. Unter anderem produziert es auch Minibars aus den Kanistern», sagt Dennis Schweitzer.

Im Onlineshop verkaufen die «Aussie Bros» Bar-Kanister, Erste-Hilfe-Kanister oder auch Garderoben-Kanister. zvg

Weil die Firma ebenfalls spezielle Produkte, die im Zusammenhang mit Bars und Getränken stehen, verkauft, habe sich eine Zusammenarbeit angeboten. So entschieden sich die Schweitzers beim dänischen Unternehmen mitzuwirken und deren Kanister in der Schweiz zu vertreiben. Dennis Schweitzer empfiehlt die besonderen Kanister designaffinen Leuten. «Oder auch Personen, die gerne mal etwas Einzigartiges und Anderes mit historischem Gehalt in ihre Wohnung hängen möchten.»

Im Februar wollen die «Aussie Bros» auch einen Lautsprecher auf den Markt bringen. zvg

Die «Aussie Bros» betreiben ihre mobile «Piaggio-Bar» schweizweit und das Benzinkanistergeschäft online. In ihrem Onlineshop sind verschiedene Varianten zu finden. Es gibt nämlich nicht nur Bar-Kanister, sondern auch Garderoben- oder Erste-Hilfe-Kanister in dieser Form. Kleinere Produkte wie Flachmänner im Benzinkanister-Design und Zubehör sind auch im Angebot. Im kommenden Februar soll auch ein «Live Loud Speaker» in ähnlicher Aufmachung auf den Markt kommen. Dieser Lautsprecher hat sowohl Kabel- als auch Bluetooth-Anschluss. Nebst der Lautstärke können die Frequenz und der Bass verstellt werden.

Beide Geschäfte laufen gut

Wie Dennis Schweitzer im Gespräch sagt, laufen beide Geschäfte sehr gut. «Die Kanister haben zwar ihren Preis. Diese werden aber auch von Hand zusammengebaut. Die Produkte kommen gut an.» Das Hauptaugenmerk legen die Brüder aber nach wie vor auf ihre Bars. Diesbezüglich hat sich das Geschäft wieder erholt. Dennis Schweitzer sagt: «Wir hatten einen Unterbruch wegen Corona, aber seit den Lockerungen stehen wir wieder voller Elan an der Bar und sind sehr zufrieden, wie es läuft.»

Das Geschäft mit der mobilen Vespa-Bar hat wieder Fahrt aufgenommen. zvg

