Weiningen «Wir haben Angst, abends aus dem Haus zu gehen» – Dorfbewohner fühlen sich wegen angriffiger Jugendlicher nicht mehr sicher Das aggressive Verhalten von Jugendlichen beunruhigt Weininger Dorfbewohner. Das Problem sei bereits vor der Pandemie ein Thema gewesen, sagen sie. Die Gemeinde lässt nun die Strassenbeleuchtung am Wochenende länger an und hofft dadurch auf Besserung. Sibylle Egloff 13.03.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein beliebter Treffpunkt: Auf dem Platz gegenüber der «Linde» machen Jugendliche nachts regelmässig Radau. Alex Spichale

Vandalismus und Ruhestörungen haben in der Pandemie zugenommen. Vor allem Jugendliche treiben in Weiningen und Unterengstringen nachts ihr Unwesen. Die Polizei rechtes Limmattal stellt in diesem Zusammenhang seit einiger Zeit auch aggressives Verhalten von jungen Leuten gegenüber Drittpersonen fest. Das sagte der stellvertretende Dienstchef Urs Weiersmüller der «Limmattaler Zeitung». Er führte das Auftreten der Jugendlichen auf die Schliessung der Clubs und die ausbleibenden Veranstaltungen zurück.

Diese Erklärung greift den betroffenen Bewohnern und Geschäftsinhabern im Weininger Dorfzentrum zu kurz. «Die Lärmbelästigungen und vor allem die Vandalenakte hatten mehrere Anzeigen gegen unbekannt zur Folge. Die Schäden mit Coronamüdigkeit, Schliessung der Clubs oder ausbleibenden Anlässen zu rechtfertigen, macht die Täter zu Opfern», sagt eine Anwohnerin. Sie und ihre Nachbarn möchten anonym bleiben. Zu gross ist die Angst vor Gegenangriffen der Jugendlichen. «Die Weininger Bevölkerung hat an der Gemeindeversammlung vom 15. September 2020 der Videoüberwachung von öffentlichen Orten und Räumen zugestimmt. Der Vandalismus war also bereits vor der Coronakrise ein Thema.»

Ein Feuerwerksböller landete in der Garage

Dass die Vorfälle weit über Lausbubenstreiche hinausgehen, belegen die Schilderungen der Bewohner. «Wir können verstehen, dass den Jugendlichen in der Coronazeit langweilig ist, doch sie müssen wissen, dass sie Grenzen überschreiten», sagt eine Anwohnerin. Vor rund vier Wochen hätten Jugendliche als Reaktion auf die Aufforderung ihres Mannes, mit dem Lärm vor der Haustüre und dem Treten gegen das Garagentor aufzuhören, einen Feuerwerksböller in die halb offene Garage geworfen. «Ich war bereits am Schlafen, und der Knall hat mich fürchterlich erschreckt», erzählt sie.

Fazit des Abends: ein kaputtes Garagentor, für dessen Reparatur das Ehepaar nun selbst aufkommen muss. «Wir haben zwar eine Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei eingereicht, doch wir werden ziemlich sicher auf dem Selbstbehalt sitzenbleiben.» Genauso die Nachbarn, die Bewegungs- und Lichtmelder installiert hätten, um die Täter zu verscheuchen. «Wir wollen vermeiden, dass solche Vorfälle zu Schlägereien ausarten und die Sache rechtliche Konsequenzen haben könnte.» Es könne nicht sein, dass man als Bewohner so provoziert werde, dass man am Schluss noch auf Selbstjustiz setzen müsse.

Er wehrte sich mit Pfefferspray

Ein Anwohner ist seit seinem Zuzug vor fünf Jahren ebenso regelmässig von Ruhestörungen am Wochenende betroffen. Am Morgen findet er oft Unrat von den nächtlichen Exzessen vor. Das beunruhigendste Erlebnis ereignete sich für ihn und seine Partnerin Anfang Mai 2020. «Eine Gruppe von Jugendlichen verweigerte uns nachts die Durchfahrt bei der Kreuzung Badener- und Regensdorferstrasse. Sie traten sogar gegen unser Auto», erinnert er sich. «Als ein Vermummter schliesslich auch noch in meinem eigenen Garten auf mich loswollte, griff ich zum Pfefferspray.»

Seit dieser Nacht habe sich das Sicherheitsgefühl des Paares komplett verändert. «Wir haben Angst, nachts aus dem Haus zu gehen», sagt der Anwohner. Die Maskenpflicht habe dem aggressiven Verhalten der Jugendlichen einen Schub gegeben, ist er sich sicher. «Sie fühlen sich dadurch geschützter und ermutigt. In den sozialen Medien werden sie vermutlich zu diesem Blödsinn angestachelt. Diesen Jugendlichen fehlt eine sinnvolle Beschäftigung.»

Es sei wichtig, dass die Eltern der Jugendlichen sich des Problems annehmen und ihre Kinder nicht nur in Schutz nehmen würden, findet der Dorfbewohner. Den Jugendlichen müsse klar werden, dass solche Straftaten ernste Konsequenzen für ihre Zukunft hätten. «Ich hoffe, sie merken das und wehren sich gegen den Gruppendruck.»

Angriffe auf ihrem Grundeigentum erlebte auch eine andere Anwohnerin. Sie berichtet:

«Es gab Attacken auf unser Haus, wir empfanden das als höchst bedrohlich.»

Krawall, Vandalismus und Littering hätten bereits vor Corona existiert. Doch seit der Pandemie würden die Jugendlichen immer aggressiver auftreten. «Ich habe mal einen jungen Mann zurechtgewiesen, als er ein Abstimmungsplakat im Dorf herunterriss. Er beschimpfte mich daraufhin als Nutte und Schlampe», erzählt die Anwohnerin.

Die Polizei wisse von all diesen Vorfällen, doch sie könne wenig machen. «Gewalt anwenden darf sie nicht. Nur gut zureden und besänftigen nützt bei diesen Jugendlichen aber nichts. Sie müssten mal mit auf den Polizeiposten genommen oder ein paar Tage in Untersuchungshaft gesteckt werden.» Auch wenn die Probleme im Dorfkern belastend seien, denkt sie nicht an einen Wegzug. «Wenn man seit mehr als 40 Jahren im gleichen Dorf wohnt, geht man wegen ein paar Krawallbrüdern nicht weg.»

Ein zweiter Hotspot befindet sich hinter der Spar-Filiale in Weiningen. Jugendliche nutzen den Parkplatz und die Rampe als Besammlungsort und hinterlassen Abfall. Alex Spichale

Hansruedi Schnellmann, Betreiber der Spar-Filiale Weiningen, stört sich am Littering. Der Parkplatz bei der Rampe hinter dem Laden wird am Wochenende zu später Stunde als Treffpunkt genutzt. «Bierdosen, Glasflaschen und sonstiger Abfall werden nicht entsorgt, sondern einfach liegen gelassen. Meine Mitarbeitenden haben dann am nächsten Morgen das Vergnügen, die Sauerei aufzuräumen», sagt Schnellmann. Die Rampe werde zudem mit Graffiti und Klebern zugepflastert, die Fensterfront des Spars sei ebenfalls bereits mit Schriften beschmiert worden. Er findet:

«Die Jugendlichen scheinen keinen Respekt vor Eigentum und Ordnung mehr zu haben.»

Die Betroffenen appellieren nun an die Gemeinde, dass sie etwas gegen das nächtliche Treiben unternimmt. «Diese Belästigung muss aufhören. Ich hoffe, dessen ist sich der Gemeinderat bewusst», sagt eine Anwohnerin im Namen der Nachbarn.

Um den Jugendlichen Einhalt zu gebieten, hat die Gemeinde Weiningen als Sofortmassnahme die Dauer der Weininger Strassenbeleuchtung am Wochenende ausgedehnt. Die Lampen brennen seit dem 12. Februar am Freitag und Samstag nicht nur bis 1, sondern bis 3 Uhr morgens, bestätigt Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos). «Auf Rückmeldung der Polizei, dass die Dunkelheit einigen Jugendlichen in die Karten spielt, haben wir diese Massnahme schnell umgesetzt», sagt Okle. Sie koste nicht viel und gebe den Betroffenen mehr Sicherheit.