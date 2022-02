Weininger Nachwuchs tauschte sich über Wünsche für sein Dorf aus

Weiningen Wind- und wettergeschützte Treffpunkte: Der Weininger Nachwuchs tauschte sich über Wünsche für das Leben im Dorf aus Am Samstag diskutieren Vertreter der Schule und des Gemeinderats mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Weiningen. Die Verantwortlichen sind sich einig, dass es jetzt möglichst schnell weitergehen soll, damit der aufgekommene Schwung nicht wieder verloren gehe. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 06.02.2022, 16.30 Uhr

An fünf Tischen vertieften die Teilnehmenden verschiedene Themen und Bedürfnisse, welche die Kinder und Jugendlichen beschäftigen. zvg / Limmattaler Zeitung

«Sie wollen Verantwortung mittragen», sagt die Weininger Schulpräsidentin Brigitte Schai (SVP). «Die jungen Teilnehmenden haben aktiv, kreativ, realistisch und geduldig diskutiert», lobt Schulsozialarbeiterin Franziska Schenker. Am Samstag tauschten sich Vertreterinnen und Vertreter der Schule und des Gemeinderats mit Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen aus Weiningen aus. Zum Mitwirkungsanlass eingeladen waren alle Schülerinnen und Schüler ab der Mittelstufe und junge Erwachsene bis 25 Jahre. Knapp 30 Teilnehmende diskutierten im Oberstufenschulhaus über ihre Bedürfnisse für ein gutes Dorfleben.

Der Anlass fand im Rahmen des Projekts PartiZHipation statt. In Zusammenarbeit mit der kantonalen Kinder- und Jugendförderung will die Gemeinde die gesellschaftliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am Dorfleben fördern und den gegenseitigen Austausch stärken. Im Rahmen des Projekts veröffentlichte die Gemeinde vor knapp zwei Wochen die Ergebnisse einer Umfrage, an der 421 Kinder und Jugendliche teilgenommen hatten. Diese zeigten, dass Kindergartenkinder gerne mehr Spielplätze hätten und Schüler und junge Erwachsene sich einen Jugendtreff, bessere ÖV-Anbindungen, eine Skatemöglichkeit sowie günstige Konsummöglichkeiten wünschen.

Am Tisch 2 wurden etwa die Bedürfnisse für mögliche Outdoor-Treffpunkte im Detail diskutiert. zvg / Limmattaler Zeitung

Vereinfachte Kommunikation war ein wichtiges Anliegen

An fünf Tischen vertieften die Teilnehmenden am Samstag die Erkenntnisse aus der Umfrage. Ein Ziel des Anlasses war auch, eine effizientere Kommunikation für die Zukunft zu etablieren. «Damit wir künftig kürzere Wege zwischen uns haben», sagte Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos), der gemeinsam mit Bauvorstand Harry Landis (parteilos) und Schulpräsidentin Schai (SVP) den Gemeinderat vertrat.

«Es ist ein tolles Zeichen für die Jungen, dass die Entscheidungsträger zuhören kommen und sich mit ihnen austauschen»,

freute sich Schulsozialarbeiterin Iris Bachmann. Um den Austausch zu vereinfachen, sei eine vorgeschlagene Möglichkeit, dass Weininger Kinder und Jugendliche Delegierte bestimmen, die wie ein Vorstand als Ansprechpartner funktionieren.

Eines der wichtigsten Themen waren passende Treffpunkte. Drinnen und draussen sei den Kindern und Jugendlichen wichtig, dass sie an wind- und wettergeschützten Orten zusammen Zeit verbringen können, sagte Schai. Auch Sitzgelegenheiten und Betätigungsmöglichkeiten seien hoch auf der Prioritätenliste. «Die meisten wollen unter sich sein», sagte Schulpfleger André Wymann (Quartierverein Fahrweid).

Damit die Teilnehmenden sich unbeschwert und in Ruhe äussern konnten, fand der Anlass ohne die Medien statt. Es sei vor allem darum gegangen, dass die Kinder und Jugendlichen sich mitteilen konnten, erklärte Bachmann. Auch interessierte Kollegen aus Unterengstringen, die in ihrem Dorf die Jugendarbeit wieder beleben wollen, wurden bewusst nicht eingeladen.

Aber hinter den Kulissen hatte man sich schon ausgetauscht und auch in Weiningen besteht das Interesse an einer Zusammenarbeit: «Wir wollen nächste Woche mit ihnen Kontakt aufnehmen, um unsere Erkenntnisse zu teilen», sagt Schai. In Unterengstringen fanden am Samstagabend als Startschuss die «Midnight Sports» statt. Passenderweise richtet sich das Angebot auch an den Weininger Nachwuchs, denn der Wunsch nach freien Turnhallennutzungen sei auch am Mitwirkungsanlass immer wieder aufgekommen, sagt Wymann.

Erkenntnisse sollen in Aktionsplan mit Massnahmen fliessen

Wir müssen jetzt das Vertrauen, das sie uns geschenkt haben, auch belohnen, sagte Oberstufenlehrerin Ursina Lüthi-Buchli, die im Elternverein für das Projekt Jugend verantwortlich ist. Dank ihrer Initiative gehört Weiningen zu den ersten sechs Gemeinden im Kanton Zürich, die sich am Projekt PartiZHipation beteiligen. Im Hintergrund seien mögliche Verbesserungen für die Kinder und Jugendlichen in Weiningen schon länger auf der Agenda. «Einige sind schon etwas frustriert und wollen, dass jetzt etwas geht», sagt Lüthi-Buchli. Deshalb sei es wichtig, dass es zeitnah weitergehe.

Zum Start des Anlasses versammelten sich alle Teilnehmenden im Kreis. zvg / Limmattaler Zeitung

Alle Erkenntnisse von der Umfrage und dem Anlass am Samstag sollen nun in einen Aktionsplan mit möglichen Massnahmen fliessen. Zudem müsse der Gemeinderat sich nun überlegen, in welcher Form er sich genau beteiligen wird, erklärt Gemeindepräsident Okle. «Vor allem die Kommunikationsmassnahmen müssen jetzt schnell etabliert werden.» Es dürfe nicht sein, dass die Kinder und Jugendlichen nach ihrem Einsatz zu lange auf ein Feedback warten müssten.

