Rechtes Limmattal Umsteigen unerwünscht: Forum Weiningen will Direktverbindungen nach Altstetten und Dietikon erhalten Die neuen Fahrpläne 2022 und 2023 des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) sorgen rechts der Limmat für Kopfschütteln. Das Forum Weiningen reichte nun ein Änderungsbegehren beim Gemeinderat ein und hofft, dass er sich gegen die Angebotsverschlechterung wehrt. Sibylle Egloff 09.04.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das rechte Limmattal soll seine direkte Busverbindung zum Bahnhof Dietikon verlieren. Der neue ZVV-Fahrplan für 2022 und 2023 sieht ein Umsteigen im Geroldswiler Zentrum für Fahrgäste rechts der Limmat vor. Severin Bigler

Der Blick in den neuen Fahrplan 2022 und 2023 des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) dürfte bei Weininger Pendlerinnen und Pendlern keine Freudensprünge ausgelöst haben. Im Gegenteil: Das Angebot für Fahrgäste aus dem Rebbaudorf und den umliegenden Gemeinden verschlechtert sich.

Ab Dezember 2022 wird auf der Buslinie 302 der Abschnitt zwischen Dietikon Bahnhof und Geroldswil Zentrum eingestellt. Wer den Bezirkshauptort erreichen will, muss künftig in Geroldswil beispielsweise auf den 301er-Bus umsteigen. Auch die Linie 304 wird gekürzt und soll künftig nicht mehr nach Weiningen, Geroldswil und Dietikon fahren, sondern bereits in Unterengstringen Sennenbüel kehren. Passagiere, die über Zürich Frankental zum Bahnhof Zürich Altstetten gelangen wollen, müssen also in Unterengstringen umsteigen.

Weininger Bevölkerung will Leistungsabbau nicht hinnehmen

Diese Änderungen rufen nun das Forum Weiningen auf den Plan. «Aus der öffentlichen Auflage des neuen Fahrplans im Limmattal ist auf der rechten Seite der Limmat ein markanter und massiver Leistungsabbau ersichtlich», sagt Vereinspräsident und Weininger alt Gemeinderat Tino Schütterle. Diese Verschlechterung könne so von der Weininger Bevölkerung nicht akzeptiert werden. «Weiningen ist nicht nur zum Bahnhof Schlieren ausgerichtet, sondern auch rechts der Limmat nach Frankental und stark zum Bahnhof Dietikon», sagt Schütterle, der jahrelang mit der Linie 304 übers Frankental zu seinem Arbeitsort im Zürcher Technopark gefahren ist.

Er will die vorgesehenen Umsteigeszenarien unbedingt verhindern. «Es ist bekannt, dass auch versprochene, fahrplanmässige Umsteigemöglichkeiten nicht immer pünktlich eingehalten werden», sagt Schütterle. Das Forum Weiningen engagiere sich für den Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität von Weiningen, dazu gehörten auch optimale Bedingungen im öffentlichen Verkehr. Schütterle findet:

«Links der Limmat werden Hunderte von Millionen Franken für die neue Limmattalbahn ausgegeben. Von dieser hat unser Dorf keinen besonderen Nutzen. Umso mehr müssen deshalb auf dem vorhandenen Liniennetz für Weiningen Angebotsverschlechterungen vermieden werden.»

Die öffentliche Auflage der geplanten Angebotsänderungen fand vom 8. bis 28. März statt. Änderungswünsche konnten Betroffene bei den Wohngemeinden schriftlich bis am 29. März einreichen. Das tat auch das Forum Weiningen. Es unterbreitete dem Gemeinderat zwei Änderungsbegehren. Der Verein besteht darauf, dass der Bus 302 von Geroldswil weiterhin zum Bahnhof Dietikon fährt. Und auch die Linie 304 soll unverändert bestehen bleiben.

Dazu gibt es laut dem Verein zwei zusätzliche Alternativen: «Die erste ist die Verkürzung der Linienführung von Weiningen via Dietikonerstrasse direkt zur Limmatbrücke in der Fahrweid – und ohne Schlaufe in Geroldswil – bis zum Dietiker Bahnhof. Die zweite ist die Linienführung von Weiningen über Geroldswil Grindlen ohne Geroldswil Zentrum zum Bahnhof Dietikon», erklärt Schütterle. Der Verein bevorzugt die zweite Alternative. «So werden auch die Bewohnenden aus dem Geroldswiler Welbrig ihre Direktverbindung nach Dietikon haben.»

Überraschend kam die Angebotskürzung nicht. Auf einem Flyer, der in alle Haushalte verteilt wurde, verkündete der ZVV 2018 bereits seine Limmattaler ÖV-Strategie für die kommenden Jahre. Darin enthalten waren auch die Umsteigeszenarien. Schon damals wehrte sich das Forum Weiningen. «Es ist bedauerlich, dass wir 2018 bereits mit unserer Bitte an den Gemeinderat und den ZVV gelangten und auf kein Gehör und Verständnis stiessen», sagt Schütterle. Hoffnung, dass der Verein mit dem Begehren etwas ausrichten kann, hat er. Doch sie ist klein.

«Vor drei Jahren ging man nicht auf uns ein, ich weiss nicht, ob man nun gleich verfährt. Wenn ja, stellt sich für mich die Frage, weshalb eine Fahrplanauflage durchgeführt wird, wenn die Wünsche und Anregungen nicht berücksichtigt werden», sagt Schütterle. Er setzt nun auf den Weininger Gemeinderat. «Ich hoffe, dass er unsere Änderungsbegehren gegenüber dem ZVV vertritt und einfordert. Er würde damit die Weininger Bevölkerung unterstützen. Das Wohl der Einwohner sollte er höher gewichten als die Anliegen des ZVV.»

Jahrelange Baustelle macht Einwohner empfindlich

Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos) kann den Unmut der Weininger ÖV-Benutzer gut verstehen. «Es sieht so aus, als sei Weiningen ein blinder Fleck im Fahrplan», sagt er. Der Gemeindepräsident kann dem neuen Angebot aber auch Positives abgewinnen. «Der ZVV setzt auf eine höhere Taktfrequenz und kürzere Linien. Dadurch sollen Verspätungen nicht mehr so stark ins Gewicht fallen. Der Nachteil ist, dass dafür Direktverbindungen gestrichen werden.» In Weiningen reagiere die Bevölkerung empfindlich, wenn es um den Verkehr gehe, weiss Okle. «Die jahrelange Baustellensituation im Dorf und der Fahrweid zehrt an den Nerven.» Dass man sich benachteiligt fühle, wenn auf der linken Limmatseite der ÖV mit der Limmattalbahn ausgebaut und auf der rechten Seite gleichzeitig abgebaut werde, begreife er.

«In der Vergangenheit hatte sich der Gemeinderat im Einklang mit den Rückmeldungen aus der Bevölkerung dezidiert gegen eine Verschlechterung des ÖV-Angebots ausgesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich diese Haltung verändert hat», sagt Okle. Der Weininger Gemeinderat wird das Thema an seiner kommenden Sitzung am 12. April besprechen. Er konnte bisher noch nicht alle Begehren sichten. Es sind nämlich rund ein halbes Dutzend Inputs eingegangen. «Die meisten betreffen das Umsteigen. Das scheint wirklich viele zu stören.»

Mitte April wird der Gemeinderat zu allen Begehren Stellung nehmen. Okle macht den Betroffenen Hoffnung. «Wir werden uns wie auch bereits in der Vergangenheit für die Anliegen der Bevölkerung starkmachen. Am Ende liegt es aber am ZVV, ob er auf uns als einzelne Gemeinde eingeht oder nicht.»