Die Oberstufenschulpflege Weiningen ist nun voll besetzt

Weiningen Torsten Tonak und Anca Vega Ruiz haben es im zweiten Wahlgang in die Oberstufenschulpflege geschafft Mit Torsten Tonak aus Geroldswil und Anca Vega Ruiz aus Unterengstringen sind die beiden verbliebenen Sitze der Oberstufenschulpflege Weiningen nach dem zweiten Wahlgang nun auch besetzt. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 15.05.2022, 22.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anca Vega Ruiz (parteilos) aus Unterengstringen ist gemeinsam mit Torsten Tonak (Quartierverein Fahrweid) aus Geroldswil in die Oberstufenschulpflege Weiningen gewählt worden. sbi/zvg

Torsten Tonak (Quartierverein Fahrweid) aus Geroldswil und Anca Vega Ruiz (parteilos) aus Unterengstringen wurden beim zweiten Wahlgang am Sonntag als alleinige Kandidaten für die zwei übrigen Sitze in die Oberstufenschulpflege Weiningen gewählt. Tonak holte dabei in den vier Gemeinden der Kreisgemeinde total 475 Stimmen. Seine Mitstreiterin erhielt mit 379 Stimmen rund 100 Stimmen weniger. In Weiningen und Geroldswil erhielt Tonak die Mehrheit der Stimmen, in Oetwil gingen an beide Kandidaten exakt gleich viele Stimmen und in Unterengstringen holte Vega Ruiz die Mehrheit der Stimmen.

Beim ersten Wahlgang vom 27. März wurden bereits Michel Meier (Forum, Weiningen) als Präsident sowie Claudia Portaluri (parteilos, Geroldswil) und Bruno Vogt (parteilos, Geroldswil) in die Schulpflege gewählt. Es konnten nur drei der insgesamt fünf Sitze besetzt werden, da es zu wenig Kandidierende gab. Dabei scheiterten zwei Kandidaturen an der Anmeldefrist. Bei einer davon handelte es sich um den nun gewählten Torsten Tonak. Da er zum Zeitpunkt der Anmeldefrist noch nicht eingebürgert war, war für ihn beim ersten Wahlgang noch keine Kandidatur möglich.

Die neuen Schulpflegemitglieder freuen sich auf die kommenden vier Jahre

Frisch eingebürgert war es für Tonak deshalb schwierig einzuschätzen, wie viele Stimmen er bei der Wahl in die Schulpflege erhalten würde. Mithilfe des Quartiervereins Fahrweid seien im letzten Moment Flyer kreiert worden. Vom gesamten Quartierverein sowie von vielen Handballkollegen aus der Region sei die Unterstützung gross gewesen, wie Tonak sagt. «Das Resultat freut mich natürlich sehr und ich muss sagen, die Anzahl der Stimmen ist für mich aussergewöhnlich, damit hätte ich nicht gerechnet», sagt er.

Seinem neuen Amt blickt Tonak positiv entgegen: «Es wird eine tolle Herausforderung und ich werde auch viele verschiedene neue Leute kennen lernen.» Wo Tonaks Zuständigkeitsbereich liegen wird, sei noch unklar. Er sei da aber grundsätzlich ganz offen, da man im Team schauen müsse, was am meisten Sinn mache und wo am meisten Unterstützung gebraucht werde.

Anca Vega Ruiz kandidierte beim ersten Wahlgang vom 27. März noch für die Primarschulpflege in Unterengstringen. Mit 392 erhaltenen Stimmen ergatterte sie mit 92 Stimmen Rückstand nur den sechsten Platz und es reichte knapp nicht für die fünfköpfige Schulpflege. Auch Vega Ruiz hatte keine konkreten Vorstellungen, wie sich die Stimmen nun bei der Wahl verteilen würden. Im Gegensatz zu ihrem Mitstreiter Torsten Tonak habe sie aber nicht wirklich Werbung für ihre Wahl ins Schulpflegeamt gemacht. Da sie weder Mitglied einer Partei noch eines Vereins ist, seien ihre Werbemöglichkeiten auch begrenzt gewesen, wie Vega Ruiz selbst sagt. «Angesichts dessen bin ich sehr zufrieden, dass es geklappt hat und ich in die Oberstufenschulpflege gewählt worden bin», sagt sie.

Für die neue Herausforderung fühle sie sich sehr bereit. «Es werden vier spannende Jahre für die Schule, da mit dem Erweiterungsbau eine interessante Entwicklungsphase bevorsteht», sagt Vega Ruiz. Da sie selbst aus der Architektur- und Designbranche komme, sehe sie sich als richtige Person für das in der Schulpflege neu freigewordene Immobilienressort. Auch sie findet aber, die definitive Zuordnung und Aufgabenverteilung müsse intern im Team angeschaut werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen