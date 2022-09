Weiningen/Tansania Erst dachte er ans Aufgeben – jetzt hat Jack Haug einen Guinness Weltrekord in der Tasche 5894 Höhenmeter in 8 Stunden 15 Minuten und 59 Sekunden: Der Weininger Jack Haug hat wieder Gas gegeben – und in Tansania einen Rekord aufgestellt für den höchstgelegenen Ultramarathon. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jack Haug präsentiert die Urkunde, die seinen Eintrag ins «Guinness-Buch der Rekorde» bezeugt. Sharleen Wüest

Er hat schon viele verrückte Sachen gemacht. 250 Kilometer in der prallen Sonne durch die Sahara gerannt. Den Amsterdamer Marathon in 3 Stunden und 13 Minuten absolviert. Einen Ultramarathon auf rund 4700 Metern über Meer am Khunjerab-Pass in Pakistan bestritten, während er mit Höhenkrankheit zu kämpfen hatte. Und doch hat Jack Haug aus Weiningen mit einer Sache nie gerechnet: einem Eintrag ins «Guinness-Buch der Rekorde».

Die Auszeichnung muss nur noch aufgehängt werden. zvg

«Ich bin kein typischer Rekordjäger», sagt er. Dennoch liegen vor ihm vier Medaillen und der eingerahmte Rekord auf dem Tisch – denn als die Möglichkeit greifbar war, wurde auch er auf dem Kilimandscharo zum Jäger.

Für ihn sollte die Reise im Juli eine weitere Möglichkeit sein, seine Leidenschaft auszuleben und einfach «eine coole Erfahrung» zu machen. Und dann wurde sie mehr.

Am 7. Juli stieg Jack Haug ins Flugzeug nach Tansania, um an der Uhuru Peak Challenge teilzunehmen. Diese wurde von Z Adventures, einem in Katar ansässigen Unternehmen für Abenteuerreisen, organisiert. Das Ziel der Expedition: den 35 Jahre alten Rekord des Everest-Marathons zu brechen und zusätzlich im Ultratrail-Marathon einen Rekord aufzustellen. Auf dem «Dach Afrikas», dem Kilimandscharo, organisierten sie den höchstgelegenen Ultramarathon. Auf 5894 Metern über Meer.

Jack Haug landete in Tansania, sein Koffer nicht

Die Challenge beinhaltete vier separate Events. Den Vertical 1000, einen Halb-, einen Voll- und einen Ultramarathon. Haug bestritt das erste und letzte Event.

Doch bereits Tage, bevor es losging, machte er eine Erfahrung, die er zuvor noch nie gemacht hatte: Er dachte ans Aufgeben. «Ich bin nach der langen Reise in der Stadt Arusha angekommen. Ohne meinen Koffer», sagt Haug. Dieser sei beim Umsteigen in Daressalam stecken geblieben und er stand ohne Ausrüstung am Flughafen. Einzig seine Laufschuhe im Handgepäck.

«Meine ganze Bergausrüstung, der Schlafsack, meine Kleider, alles war im Koffer.»

Ihm sei gesagt worden, er solle sich auf dem lokalen Markt in Arusha ausrüsten, dort zwischen Hühnern und Souvenirartikeln unter Zeitdruck eine neue Ausrüstung zusammensuchen. «Ich war emotional an einem Tiefpunkt.» Der Weg zum Gipfel mit neuen Wanderschuhen? Könnte schmerzhaft enden. Ein Ausflug ins Gebirge ohne die richtige Ausrüstung? Waghalsig. «Im Vorfeld zu einem Rennen hört man immer diverse Räubergeschichten», sagt Haug. «Ich habe mit dem Gedanken gespielt, einfach nach Hause zu gehen.»

Glücklicherweise kam sein Gepäck bereits am folgenden Tag an und einer der Organisatoren konnte es ihm vom Flughafen mitbringen. Im Nachhinein sagt Haug:

«Ich hätte den Ultramarathon wahrscheinlich auch ohne Gepäck gemacht.»

Den Fehlstart hinter sich gelassen, ging es für den 42-Jährigen und 29 weitere Teilnehmende los auf eine fünftägige Expedition in Richtung Gipfel. Die ersten 4895 Höhenmeter wurden etappenweise überwunden, damit sich alle an die Höhe gewöhnen konnten. «Viele kämpften mit Übelkeit. Sie hatten Kopfschmerzen und teils keinen Appetit.» Haug hatte mit der Höhe keine Mühe. «Ich habe mich, so gut es ging, in unseren Bergen vorbereitet.»

Auf dem Weg zum Gipfel des Kilimandscharos durchliefen die Teilnehmenden fünf verschiedene Klimazonen. zvg

Was die Challenge auf dem Kilimandscharo so besonders macht: Auf dem Weg zum Uhuru Peak erleben die Teilnehmenden fünf verschiedene Klimazonen. Die ersten vier – Farmländer, Regenwald, Heide- und Moorland sowie alpine Wüste – waren Teil der Expedition. Die letzten 1000 Höhenmeter in die arktische Zone waren dann bereits Teil des Wettkampfs. Der Vertical 1000 war gestartet.

Am 15. Juli ging es um drei Uhr in der Nacht los. Die Teilnehmenden legten den letzten Höhenkilometer zurück, bevor sie in ihre Hauptdisziplin starteten. Dabei wurden sie mit einem GPS getrackt. Fotos sowie Videos wurden gemacht. Nicht etwa nur für Facebook, sondern zur Kontrolle. Denn die Anforderungen für einen «Guinness World Record» sind streng. Normalerweise ist jemand zur Kontrolle dabei. Nicht so auf dem Kilimandscharo.

Ein Glück, dass sein Koffer noch angekommen ist, bei so kalten Temperaturen. zvg

«Es hatte zuerst unglaublich viele andere Leute auf dem Weg», sagt Haug und spricht dabei den Massentourismus an. Doch auf dem Krater angekommen, hatte er freie Bahn. «Da konnte ich losrennen und kam um sechs Uhr als Erster ins Ziel.» Einen Weltrekord gab es beim Vertical 1000 noch nicht. Denn bereits vor ein paar Monaten hat ein Schweizer dieselbe Strecke zurückgelegt – und war um einiges schneller.

«Beim Gipfel angekommen, startete ich gleich in den Ultramarathon.» Bei Minustemperaturen auf die anderen Mitstreiter zu warten, kam nicht in Frage. «Ich habe mich nicht einmal umgezogen. Ich bin gleich weiter.» Mit ihm unterwegs war der 17-jährige Harvey aus Schottland. Er habe den Halbmarathon absolviert und gewonnen. «Wir haben den ganzen Weg vom Gipfel zum Gate des Nationalparks zusammen gemacht.» 21 Kilometer. 5000 Höhenmeter bergab. «Wir haben uns gegenseitig gepusht und Krisen durchgestanden.»

«Ich war ‹pflotschnass›» – und doch rannte er weiter. zvg

Haug erzählt von der eindrücklichen Landschaft. Davon, wie er zuerst in der Kälte über Schotter gerannt ist, später durch das Hochmoor, das in herbstlichen Farben zu glänzen schien und dann im Regenwald ankam. «Das war wie im Dschungelbuch. Überall hatte es Lianen und Moos und es hat geregnet», sagt er. «Ich war ‹pflotschnass›.»

Schwierig war es, als Harvey bereits seinen Erfolg feiern konnte und Haug noch 32 Kilometer vor sich hatte. Für ihn ging es weiter durch die angrenzenden Dörfer. «Zuerst haben mich die Bewohnerinnen und Bewohner etwas komisch angeschaut.»

Und da realisierte er, dass es «klappen könnte». Er sah weit und breit keine anderen Teilnehmenden. Bis er in der letzten Runde einen der Organisatoren antraf, der auch mitmachte. «Er zeigte mir seine Zeit. 5 Stunden.» Mehrere Stunden schneller als Haug. Als Haug das Ziel erreichte, gratulierte er seinem Kollegen. «Doch über mir hing ein Schatten.»

Bis sich herausstellte, dass der Kollege «bloss» den Marathon gelaufen war – und Haug in der Tat gewonnen hatte. Es war sein erster Sieg nach 68 Marathons und Ultramarathons. Für die 53 Kilometer benötigte er 8 Stunden, 15 Minuten und 59 Sekunden.

Der Weininger hat es geschafft: sein erster Ultramarathon-Gewinn. zvg

«Ich war so müde, ich konnte es kaum glauben.» Erst am nächsten Morgen, als er den Stapel Medaillen sah, realisierte er: «Ich habe es tatsächlich geschafft.» Und, was er geschafft hatte. Er hatte den höchstgelegenen Ultramarathon gewonnen und sich so einen Eintrag in die Rekordbücher verdient. «Auf dem Heimflug sind wir in der Dämmerung am Kilimandscharo vorbeigeflogen und ich dachte mir: ‹Dort oben stand ich gestern am Morgen.› Es war unglaublich.»

Jetzt steht eine Pause an

Wann sein Name im «Guinness-Buch der Rekorde» zu lesen sein wird, weiss er noch nicht. Die Auszeichnung aber wartet bloss darauf, an seine Erinnerungswand gehängt zu werden.

Jetzt steht für Haug erst mal Ultramarathon-Pause an. Denn nach dem Ultra-Trail du Mont-Blanc, dem Marathon des Sables und seinem Erfolg in Tansania ist auch er nun zufrieden. Zumindest für den Moment.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen