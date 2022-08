Benjamin Fischer (SVP) sprach an der Bundesfeier in Weiningen

Weiningen SVP-Nationalrat Benjamin Fischer mahnte an der Bundesfeier: «Wir sind nur noch Durchschnitt» Der Politiker aus Volketswil sprach als Festredner an der Weininger 1.-August-Feier auf dem Hof der Familie Haug im Wiesentäli über seine Bedenken und forderte die Bürgerinnen und Bürger auf, sich zu engagieren. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 01.08.2022, 16.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tat sich dieses Jahr schwer, eine Festrede vorzubereiten: SVP-Nationalrat Benjamin Fischer besuchte den Hof der Familie Haug im Wiesentäli in Weiningen. Organisiert wurde der Anlass von der SVP Weiningen. Bild: Sibylle Egloff

Es sei ihm noch nie so schwergefallen, eine 1.-August-Rede vorzubereiten wie dieses Jahr, sagte SVP-Nationalrat Benjamin Fischer aus Volketswil. Der Festredner an der Weininger Bundesfeier im Wiesentäli auf dem Hof der Familie Haug brachte es trotz dieser Vorwarnung eingangs seiner Rede auf eine über 20-minütige Ansprache. «Der 1. August sollte ein Tag zum Feiern sein, ein Tag um stolz zu sein. Das bin ich heute, aber gleichzeitig mache ich mir grosse Sorgen», begründete Fischer sein Dilemma.

Er sprach die vergiftete Stimmung und die gehässigen Diskussionen während der Coronapandemie an, die im Land zu einer grossen Spaltung geführt hätten. Zudem erwähnte er die bevorstehende Versorgungs- und Energiekrise angesichts des Ukraine-Kriegs. «Leider zeigen die letzten zwei Jahre und die aktuelle Situation, dass wir in vielem nur noch Durchschnitt sind.»

Verpflichtet, weiterzumachen

Abhilfe schaffen könne der Blick auf die Vorfahren, sagte Fischer, der derzeit noch als Präsident der SVP des Kantons Zürich amtet. «Sie haben vieles richtig und besser gemacht als die anderen. Wir dürfen dankbar sein und gleichzeitig haben wir die Verpflichtung, selber weiterzumachen, als Dank an die ältere Generation und als Schuld gegenüber den nächsten Generationen, damit sie eines Tages auch auf uns stolz sein können.» Ein Patriotismus, der nur die Vergangenheit würdige, aber in der Gegenwart untätig stehen bleibe, werde nicht an vergangene Erfolge anknüpfen können. Und so forderte Fischer:

«Seid aktiv, tretet Vereinen bei, kandidiert für Milizämter und übernehmt Verantwortung!»

In unsicheren Zeiten sei es wichtig, Traditionen und Werte zu pflegen und die Gemeinschaft ins Zentrum zu stellen, sagte Fischer.

Für musikalische Unterhaltung sorgten die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli und die Alphorngruppe Rebberg. Bild: Sibylle Egloff

Trotz seiner Bedenken sprach er der versammelten Weiningerinnen und Weiningern Mut zu. «Egal was kommt, wichtig ist, dass wir die Gemeinschaft pflegen. Denn nur was im Kleinen leuchtet, kann auch im Grossen bestehen.»

Herausforderungen erfolgreich gemeistert

Der Blick zurück in die Geschichte und zurück zur Geburtsstunde der Schweizer Eidgenossenschaft vor 731 Jahren stimmen Fischer zuversichtlich. «Sich als Volk von Bauern und Handwerkern gegen Vögte und Monarchen aufzulehnen, Unabhängigkeit zu erlangen, eine prosperierende Wirtschaft ohne Bodenschätze aufzubauen, ein Kleinstaat zu sein inmitten von Grossmächten und sich weltweit einen Namen zu machen, der für Qualität und Verlässlichkeit steht. Das alles waren grosse Herausforderungen, die unsere Vorfahren erfolgreich gemeistert haben.»

Und so schlussfolgerte Fischer, dass man zu Recht stolz auf die Heimat sein und sich für das Erfolgsprojekt Schweiz engagieren solle.

«Lasst uns weitermachen in der Tradition der Eidgenossen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen