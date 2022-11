Weiningen Stopp oder Vollgas? Wegen des aktuellen Weltgeschehens steht das Projekt für das neue Seniorenzentrum auf der Kippe An der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Seniorenzentrum Im Morgen in Weiningen informierte Peter Mohr, Präsident der Baukommission, über die Planungsschwierigkeiten aufgrund der steigenden Kosten. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 16.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Visualisierung des geplanten Neubaus des Seniorenzentrums Im Morgen in Weiningen. Ob das Projekt tatsächlich zu Stande kommt, ist aufgrund der steigenden Kosten fraglich. Visualisierung: zvg/Renderisch

Corona, höhere Materialkosten, Lieferengpässe, Ukraine-Krieg, Zinserhöhung: Das aktuelle Weltgeschehen tut den Planern und der Baukommission des Seniorenzentrums Im Morgen keinen Gefallen. Sie zerbrechen sich derzeit die Köpfe darüber, wie der Neubau in Weiningen ohne wesentliche Abstriche hinsichtlich der Funktionalität und der Anforderungen an ein modernes Pflegezentrum realisiert werden kann.

«Wir befinden uns in einer unglücklichen Situation. Nicht nur die Bauteuerung, sondern auch die Lage auf dem Finanzmarkt bereitet uns Sorgen. Wir müssen das Geld für das Seniorenzentrum auf dem freien Markt aufnehmen. Die Zeit der Negativzinsen ist vorbei», sagte Peter Mohr, Präsident der Baukommission, an der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Seniorenzentrum Im Morgen, dem die Gemeinden Oberengstringen, Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil angehören.

Das Neubauprojekt des Zürcher Ateliers WW sieht vier versetzte, dreistöckige Gebäudeteile mit Schrägdächern vor. Zunächst sollen die ersten drei Gebäudeteile im Süden der Parzelle errichtet werden, während der Betrieb im alten Seniorenzentrum weiterläuft. Nach dem Umzug und Rückbau des bestehenden Gebäudes soll auf diesem Teil des Grundstücks der vierte Gebäudeteil und ein auch für die Öffentlichkeit zugänglicher Park entstehen. Das Seniorenzentrum soll nach Fertigstellung 140 Pflegeplätze statt wie bisher 90 bieten.

Volk steht hinter dem Projekt

Im März 2021 sprachen sich fast 90 Prozent der Stimmberechtigten der fünf Gemeinden an der Urne für einen Planungskredit von 2,5 Millionen Franken aus. Die Architekten konnten daraufhin die Detailplanung an die Hand nehmen. Damals ging man davon aus, dass das Neubauprojekt rund 50 Millionen Franken kosten wird. Mittlerweile wurde der Betrag wegen der aktuellen Weltlage auf 55 bis 57,5 Millionen Franken hochkorrigiert.

An der Delegiertenversammlung am Dienstagabend fiel nun noch ein höherer Betrag. «Wir dürfen das Kostendach von 60 Millionen Franken nicht überschreiten», warnte Mohr. Diese Zahl sei das absolute Maximum, um das neue Seniorenzentrum noch konkurrenzfähig betreiben zu können.

Das Maximum liegt bei 60 Millionen Franken

«Bei der Aufnahme eines Fremdkapitals von 60 Millionen Franken können wir einen Kapitalzins von bis zu zweieinhalb Prozent leisten. Damit wären wir so teuer wie andere Altersheime in der Region heute, sprich 230 Franken pro Tag für die Betreuungs- und Grundtaxe zusammen», erklärte René Brüggemann, der Leiter des Seniorenzentrums Im Morgen.

Eigentlich hätte die Delegiertenversammlung bereits an diesem Abend über den Antrag des Baukredits für die Urnenabstimmung beraten und diesen beschliessen sollen, damit die Stimmbevölkerung der fünf Gemeinden im März darüber befinden kann. Doch aufgrund der besagten Schwierigkeiten verzögert sich die Planung. Ein möglicher Baukredit kann wohl erst im Sommer 2023 dem Stimmvolk vorgelegt werden – falls es überhaupt so weit kommt.

«Entweder geben wir Vollgas oder stoppen das Ganze», ist Peter Mohrs Credo. Er ist der Präsident der Baukommission des Seniorenzentrums Im Morgen. Britta Gut

«Wenn es für die Gemeinden und Delegierten ein zu grosses Risiko darstellt, bleiben wir halt hier und bessern das bestehende Seniorenzentrum aus», stellte Mohr in Aussicht. Im Januar will die Baukommission den Delegierten des Zweckverbandes die definitiven Zahlen bekanntgeben. Denn: «An der Delegiertenversammlung im Februar muss der Antrag ans Volk formuliert werden. Entweder geben wir Vollgas oder stoppen das Ganze. Dann würde sich die Frage stellen, wie es sonst weitergeht», sagte Mohr. Der Antrag ans Volk, egal ob das Projekt weiterverfolgt oder verworfen werde, müsse sauber begründet sein.

Es wäre nicht das erste Projekt, das scheitert

Seit Ende der 90er-Jahre wird schon über die Modernisierung des Seniorenzentrums debattiert. 2018 scheiterte ein bereits ausgewähltes Sanierungsprojekt an den Verhandlungen mit den Architekten. Dass nun dieses Vorhaben ebenfalls auf der Kippe steht, beunruhigte Robert Nitschke, Delegierter aus Unterengstringen und alt Gemeinderat. «Was für Gedanken habt ihr euch gemacht, wenn wir die Übung abblasen? Wer steht dann hin und rechtfertigt die Planungskosten?», wollte er wissen. Es sei wahnsinnig, was man bereits alles geplant habe, das schliesslich bachab gegangen sei, sagte Nitschke und fügte kritisch an: «Für all diese Planungskredite hätte man bereits einen Drittel des Neubaus erstellen können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen