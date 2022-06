Weiningen Spielplatz und mehr Container: Die Sprachheilschule Zürich will in der Fahrweid ihr Baurechtsgebiet vergrössern Die Schülerinnen und Schüler sollen einen rund 400 Quadratmeter grossen Spielplatz erhalten. Geplant ist die Umsetzung des 75'000 Franken teuren Projekts in den Sommerferien gemeinsam mit der Erweiterung des Schulraums. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Die Sprachheilschule Zürich in der Fahrweid wurde im Oktober 2019 eröffnet. Bald soll es für die sprachbeeinträchtigten Schulkinder mehr als eine Rutschbahn und einen Sandhaufen zum Spielen geben. Sibylle Egloff

Ein grosses Klettergerät, eine Wackelbrücke, ein Holznest sowie ein Kräuter- und Duftgarten: Das alles erwartet die Schülerinnen und Schüler der Sprachheilschule Zürich in der Fahrweid nach den Sommerferien, sofern keine Rekurse gegen das Spielplatz-Projekt der Stiftung Sprachheilschulen Zürich eingehen. Das Baugesuch liegt noch bis am 23. Juni auf dem Bauamt der Gemeinde Weiningen auf.

Vorgesehen ist auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern eine vielfältig benutzbare Spielanlage mit verschiedenen Wegen und Aufgängen, unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Herausforderungen für kleinere und grössere Kinder, heisst es im Baugesuch. Dabei handelt es sich um ein grosses Klettergerät aus Holz- und Seilkonstruktionen sowie Netzflächen.

Integriert in die Anlage sind zudem ein Holznest, eine Wackelbrücke sowie eine Seilhängebrücke. Das grosse Spielgerät wird von weiteren Elementen am Rande umgeben. So etwa von einer Hängematte, einer Edelstahlrutsche und einem Sand- und Wasserspiel mit einem Wasserkanal und einem Wasserspender mit Trinkwasser. Um zusammenzusitzen oder zu balancieren, sollen zudem Baumstrünke verschieden hoch in den Boden versetzt werden.

In der Projektwoche können die Schüler anpacken

In der Nähe des Föhrewäldliwegs ist zudem ein Kräuter- und Duftgarten geplant. Der Weg dadurch soll aus Kies, einem Brettersteg und aus Gartenplatten bestehen. Letztere könnten von den Schülerinnen und Schülern der Sprachheilschule in einer Projektwoche verlegt werden. Das gesamte Projekt kostet laut Baugesuch rund 75'000 Franken und würde in den Sommerferien realisiert werden.

Vor knapp drei Jahren eröffnete die Stiftung Sprachheilschule Zürich in der Weininger Fahrweid ihren vierten Standort und zog in die Provisoriumsbauten des Kindergartens Föhrewäldli. Dieser fand in dem im Januar 2019 fertiggestellten Neubau neben dem Restaurant Föhrewäldli Platz.

Schule hat befristetes Baurecht

Dass die Sprachheilschule Zürich ihr Angebot auf das Limmattal ausweiten konnte und so einigen Kindern mit Sprachschwierigkeiten im Bezirk Dietikon und im westlichen Kantonsteil einen mehr als einstündigen Schulweg im Sammeltaxi ersparen kann, hat sie den Weininger Stimmberechtigten zu verdanken. Diese genehmigten der Stiftung an der Gemeindeversammlung im April 2019 ein auf zehn Jahre befristetes Baurecht auf dem gemeindeeigenen Landstück.

Das Baurechtsgebiet beträgt 1205 Quadratmeter. Dieses wird nun im Zuge des Spielplatz-Projekts verdoppelt. Dies auch, weil die Sprachheilschule weiteren Schulraum schafft. Ab den Sommerferien sollen weitere Container das bestehende Provisorium ergänzen. Das dazugehörige Baugesuch der Stiftung Sprachheilschule wurde am 29. November 2021 bewilligt. In den neuen Räumen werden ein Klassenzimmer, ein Aufenthaltsbereich, ein Logopädie-Zimmer, ein Lehrerzimmer, ein Vorbereitungszimmer, ein Büro, eine WC-Anlage sowie ein überdachter Eingang entstehen.

