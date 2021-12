Weiningen: Gemeindeversammlung belässt Steuerfuss auf 85 Prozent

Weiningen Spar-Dorfladen bleibt bis mindestens 2028 – und der Steuerfuss bleibt vorläufig bei 85 Eine Erhöhung des Weininger Steuerfusses soll erst für das Jahr 2024 zum Thema werden. Das erklärte Finanzvorstand Reto Beutler (FDP) an der Gemeindeversammlung. David Egger Jetzt kommentieren 05.12.2021, 22.00 Uhr

Die Gemeinde Weiningen hat ihre letzte Gemeindeversammlung nach der geltenden alten Gemeindeordnung durchgeführt. Im Bild der Oberdorfbrunnen an der Kreuzung Kirchgasse/Regensdorferstrasse. Carmen Frei

Nachdem das Weininger Volk am 26. September die totalrevidierte Gemeindeordnung mit einem Ja-Stimmen-Anteil von rund 87 Prozent genehmigt hatte, fand nun am Donnerstagabend die letzte Gemeindversammlung gemäss alter Gemeindeordnung statt. In diesem Sinne mag die Versammlung ein historischer Moment gewesen sein. Aber da die Traktandenliste äusserst kurz war, lockte die Versammlung lediglich 30 Stimmberechtigte (mit Maske) ins Quartierzentrum Föhrewäldli in der Fahrweid. Sie wurden nach der 35-minütigen Versammlung mit einem coronakonformen Sitz-Apéro im Restaurant Föhrewäldli belohnt, es galt dort die Zertifikatspflicht.

Zuvor galt es einzig und allein über das Budget 2022 und den Steuerfuss abzustimmen. Das Budget schliesst mit einem Plus von rund 230000 Franken, was von Finanzvorstand Reto Beutler (FDP) mit den Worten «Jetzt kommen wir zum sehr erfreulichen Teil» angesprochen wurde. Dies und der gleichbleibende Steuerfuss von 85 Prozent wurde einstimmig genehmigt. Zusammen mit dem ebenfalls gleichbleibenden Steuerfuss der Oberstufenschulgemeinde Weiningen in der Höhe von 18 Prozent ergibt sich für die Weininger Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nächstes Jahr also wiederum ein Gesamtsteuerfuss von 103 Prozent.

ZVV erhält nochmals eins auf den Deckel

Im Hinblick auf die Rechnung des laufenden Jahres 2021 sagte Finanzvorstand Beutler, dass es danach aussieht, dass man nochmals mit einem blauen Auge davonkomme. Anders ausgedrückt: Auf die Rechnung 2021 hat die Coronapandemie keinen grossen negativen Einfluss. Sie macht sich aber durchaus bemerkbar. Denn Weiningen muss dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) rund 100’000 Franken mehr bezahlen nächstes Jahr. Der Grund: Wegen der Pandemie hat sich die Nutzung des öffentlichen Verkehrs reduziert. Diese Mehrkosten stossen manchen sauer auf. «Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn wir mehr zahlen müssen, aber weniger erhalten», sagte ein Versammlungsteilnehmer. Er bezog sich auf Bus-Direktverbindungen, die im rechten Limmattal wegfallen (die «Limmattaler Zeitung» berichtete). Seinen Änderungsantrag, die 100'000 Franken aus dem Budget zu streichen, zog er aber postwendend zurück, nachdem Reto Beutler erklärt hatte, dass es sich um «rein pandemiebedingte Mehrkosten» handle.

Für 2022 sind Nettoinvestitionen von etwas mehr als 2,8 Millionen Franken geplant. Angesichts dessen, dass Weiningen in den letzten Jahren jeweils viel mehr Millionen investieren musste, sagte Beutler:

«Juhui, wir haben eine Verschnaufpause.»

Mittelfristig stehen aber wieder grössere Investitionen an. Stichworte: Gubrist-Deckel und Quartierplan Unterdorf.

Steuererhöhung frühestens 2024

Die Versammlung nahm auch den Finanz- und Ausgabenplan 2022-2026 der Gemeinde zur Kenntnis. Hierzu erklärte Beutler unter anderem, dass per 2024 eine Steuerfusserhöhung um drei Prozent antizipiert werde. «Eine Erhöhung soll aber nur beantragt werden, wenn sich die Notwendigkeit dafür in den Jahren davor erhärtet», so Beutler.

Weiter in die Zukunft geht die Vertragsoption, die die Firma Schnellmann eingelöst hat. Sie betreibt den Spar im Dorf nun bis mindestens 2028. Im Vertrag sind weitere Verlängerungsoptionen enthalten. Auch darüber informierte der Gemeinderat.

