Lindenkreuzung in Weiningen: Ist es zu wenig lang grün?

Weiningen Kinder wünschen sich längere Grünphasen bei der Lindenkreuzung – sind 8,5 Sekunden genug? Messungen zeigen, wie kurz die Grünphasen im Weininger Dorfzentrum sind. Die Kantonspolizei könnte die Lichtsignalanlagen anders einstellen. Aber bisher ist noch nichts passiert. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 27.04.2022, 13.00 Uhr

Gut neun Sekunden ist es an dieser Lichtsignalanlage an der Zürcherstrasse in Weiningen grün – und dann wird es schon wieder rot. Virginia Kamm

Im Idealfall sorgen Lichtsignalanlagen dafür, dass Fussgängerinnen und Fussgänger Strassen sicher überqueren können. Doch wer kennt die Situation nicht, dass das Lichtsignal bereits mitten auf der Strasse auf Orange wechselt und kurz danach schon wieder rot aufleuchtet, also kaum genügend Zeit bleibt, um die andere Strassenseite zu erreichen? Auch bei den drei Fussgängerstreifen der Kreuzung Zürcher-, Regensdorfer- und Badenerstrasse in Weiningen sind die Grünphasen der Lichtsignale knapp berechnet.

Die «Limmattaler Zeitung» hat nachgemessen: Gut neun Sekunden hat man Zeit, um den Fussgängerstreifen über die Zürcherstrasse zu überqueren, sowohl Grün- als auch Orangephase einberechnet. Etwa gleichzeitig mit dem Erreichen der anderen Strassenseite springt das Lichtsignal wieder auf Rot. Die Zeit reicht also für eine junge, fitte Person aus. Doch reicht sie auch für gehbehinderte oder betagte Menschen, für Mütter mit Kinderwagen und für Kindergartenkinder? Schliesslich handelt es sich bei der Kreuzung nicht nur um einen zentralen Verkehrsknotenpunkt, auch viele Kinder müssen die Strasse für ihren Weg zum Primarschulhaus Schlüechti überqueren. Und gerade von Schülerinnen und Schülern ist zu vernehmen, dass sie sich eine Verbesserung der Situation wünschen.

Fussverkehr Schweiz rechnet mit 0,8 Metern pro Sekunde

Beim Fussgängerstreifen über die Regensdorferstrasse, also zwischen «Linde» und «Löwen», leuchtet das Lichtsignal knapp zwölf Sekunden lang grün und orange. Und um über den Fussgängerstreifen über die Badenerstrasse zu gehen, hat man achteinhalb Sekunden Zeit. Beide Fussgängerstreifen sind durch eine Mittelinsel getrennt und verfügen über je zwei Lichtsignale, die meist aufeinander abgestimmt sind und direkt nacheinander grün werden. Die Beobachtung ist eine ähnliche: Die Zeit genügt der Journalistin zum Überqueren, doch reicht sie für alle?

Laut dem Verein Fussverkehr Schweiz, der sich als Fachverband für Fussgängerinnen und Fussgänger versteht und sich für deren Anliegen einsetzt, soll für das Überqueren der Strasse «unter Berücksichtigung von Personen mit eingeschränkter Mobilität» mit einer Geschwindigkeit von 0,8 Metern pro Sekunde gerechnet werden. Der Fussgängerstreifen über die Zürcherstrasse ist ungefähr neun Meter lang. Eine Grünphase von gut elf Sekunden wäre also ideal, in der Realität sind es zwei Sekunden weniger. Die beiden Strassenseiten der Badenerstrasse liegen etwa zehn Meter auseinander, dort sollte die Grünphase also sogar zwölfeinhalb Sekunden dauern statt achteinhalb. Und über die Regensdorferstrasse sind es ungefähr 13 Meter, was eine ideale Grünphase von gut 16 statt knapp zwölf Sekunden ergibt.

Neugestaltung der Lindenkreuzung ist noch nicht abgeschlossen

Eine festgesetzte Minimaldauer von Grünphasen gibt es allerdings nicht. Diese sei von der jeweiligen Situation vor Ort abhängig, schreibt Fussverkehr Schweiz in einem Dokument mit häufig gestellten Fragen. Das Gleiche gelte für Wartezeiten zwischen zwei Grünphasen. Der Verein fordert, dass Fussgängerinnen und Fussgänger an Lichtsignalen nicht mehr als 30 bis 40, bei Knopfdrücken sogar nicht mehr als sieben Sekunden warten müssen. Zum Vergleich: Bei der Zürcherstrasse wartete die Journalistin nach Knopfdrücken gut eine Minute, bei der Regensdorferstrasse knapp 23 Sekunden und bei der Badenerstrasse gut 33 Sekunden auf ein grünes Licht.

Ob sich die Weininger Bevölkerung auf eine Veränderung oder gar eine Verbesserung der Situation freuen darf, ist noch unklar. Die Behörden wurden dem Vernehmen nach schon mit dem Wunsch nach längeren Grünphasen konfrontiert. Die Kantonspolizei Zürich, die für die Festsetzung der Rot- und Grünzeiten zuständig ist, gibt auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» keine Auskunft dazu. Die Neugestaltung der Lindenkreuzung sei «noch nicht abgeschlossen», weshalb die involvierten Parteien nach wie vor im Austausch miteinander stünden. Ebenso wenig antwortet die Kantonspolizei auf die Frage, wann die Neugestaltung denn offiziell «abgeschlossen» sein soll.

Zur Erinnerung: Im vergangenen November wurde das Ende der Bauarbeiten an der Zürcher-, Regensdorfer-, Badener- und Dietikonerstrasse mit der Pflanzung einer neuen Linde gefeiert.

