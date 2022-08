Limmattal Weininger SBB-Teamleiter: «Die Komplexität und die Anforderung an die Menschen stiegen in den vergangenen Jahren stetig» Der Weininger Simon Breu leitet ein Team in der SBB-Werkstatt in Altstetten. Dabei sieht er verwüstete Fanzüge, havarierte Lokomotiven und viele Graffiti. Eine der grössten Herausforderungen sei, dass die Mitarbeitenden mit der kurzlebigen Technik schritthalten. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 03.08.2022, 04.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Breu aus Weiningen leitet seit zwei Jahren ein Team in der SBB-Werkstatt in Altstetten. Bild: Valentin Hehli

Vor wenigen Wochen prallte eine S-Bahn im Bahnhof Henggart im Kanton Zürich in einen Bauwagen. Verletzt wurde niemand, wie in der Medienberichterstattung zu lesen war. Was mit der beschädigten Lokomotive passierte, interessierte kaum. Abseits vom Blick der Öffentlichkeit rollte die angeschlagene Lok in die SBB-Werkstatt in Zürich Altstetten. Dort wurde sie dem Instandhaltungsteam von Simon Breu zugeteilt. Der Weininger deutet auf das havarierte Fahrzeug. «Dies ist eine Stahlkabine. Wäre der Schaden an einem der neuen Modelle mit Leichtbauweise passiert, hätten wir die Kabine ersetzen müssen», sagt Breu, der das 22-köpfige Instandhaltungsteam der SBB leitet.

Die Front des verunfallten Zuges wurde von Schweissfachmitarbeitern repariert und ist bereits wieder mit weisser Farbe grundiert. Die Reparaturen und der Service der vielen SBB-Züge folgen einem automatisierten Prozess. Dabei werden monatlich zirka 240 Züge repariert. Damit die Passagiere nichts von den Defekten mitbekommen und möglichst wenige Züge ausfallen, müssen die Arbeiten minutiös geplant werden. «Wir möchten die Wagen so kurz wie notwendig bei uns haben», sagt Breu.

In den letzten Jahren veränderte sich laut ihm viel in der Werkstätte der SBB. Konnte ein Zug früher problemlos 40 Jahre über die Schienen rollen, haben neuere Züge eine viel kürzere Lebensdauer. Der schnellere Verschleiss der Züge liege sowohl an der stetigen Entwicklung der Technik als auch an der neuen Bauweise. So werden die Züge heute viel leichter gebaut. Dies hat zur Folge, dass die Wartungsintervalle kürzer ausfallen.

Bild: Valentin Hehli Bild: Valentin Hehli / LTA 11. Juli 2022Zürich: Reportage aus der SBB-Werkstatt in Zürich Altstetten. Hier werden die Zugwaggons und Lokomotiven der SBB-Flotte in Schuss gehalten. Bild: Valentin Hehli / LTA Aufgebockt: Die Züge in der SBB-Werkstatt werden auch von unten betrachtet und nach Bedarf geflickt. Beim unteren Wagen wird eine Behandlung zum Schutz vor Rostbefall durchgeführt. Bild: Valentin Hehli Bild: Valentin Hehli / LTA

Für die SBB ist nicht nur der erlernte Beruf massgebend

In einer der SBB-Hallen steht eine S-Bahn-Doppelstockkomposition, die mit einer Hebebühne in die Luft gehoben wird. Sie wiegt zirka 225 Tonnen. Es handelt sich um eines der schwereren, älteren Modelle. Dieser Zug soll von unten abgeschliffen und neu beschichtet werden. «So sorgen wir frühzeitig dafür, dass er nicht rostig wird», sagt Schichtleiter Pham Anh Tuan vor dem Wagen. Die anwesenden Mitarbeitenden haben unterschiedliche Ausbildungen. Vor Ort sind Elektroniker, Schweisser aber auch Quereinsteiger tätig.

Doch nicht nur der ursprünglich erlernte Beruf ist entscheidend, sondern mitunter auch die internen Schulungen, welche die Mitarbeitenden absolvieren. Diese sollen sie befähigen, an den unterschiedlichen Zügen zu arbeiten. Überdies müssten die Werkstatt-Mitarbeitenden regelmässig Wiederholungskurse besuchen, um auf dem neusten Stand zu bleiben, erklärt Breu, während er durch eine weitere grosse Werkstatthalle geht. «Vor allem im technischen Bereich hat sich vieles gewandelt. Die Komplexität und die Anforderung an die Menschen stiegen in den vergangenen Jahren stetig», sagt Breu.

«Für uns ist es eine Herausforderung, dass wir die Technik, die wir neu in die Fahrzeuge verbauen, auch kennen», sagt Breu. Aus diesem Grund versuche er, sich ständig neues Wissen anzueignen und dieses auch im Team weiterzugeben.

Wenn es nichts mehr zu Flicken gibt Sind die S-Bahnen in einem Zustand, in dem es sich nicht mehr lohnt, sie zu flicken, verlassen sie das Schienennetz der SBB nicht zwingend. «Wir versuchen aus Gründen der Nachhaltigkeit wenn immer möglich einen Verwendungszweck für Altfahrzeuge zu finden», sagt Mediensprecherin Jeannine Egi. So werden ausrangierte Pendlerlokomotiven nach Möglichkeit an SBB Cargo weitergegeben. Dies passiere allerdings nur, insofern sie noch einsatzfähig seien. In einzelnen Fällen können Züge auch ins Ausland verkauft werden. So seien vor sechs Jahren 25 Wagen in Tschechien gelandet. «Dort verkehren sie nach einer Instandsetzung durch den neuen Besitzer Regiojet nach wie vor», sagt die SBB-Mediensprecherin. Zudem betreibt die SBB seit drei Jahren einen Secondhand-Webshop. Auf diesem können «Ferrophile», Hobbybähnler oder Klubs von Eisenbahnfreunde altes SBB-Material wie ausrangierter Züge, Loks, Wagen, Gleise, Weichen oder Transformatoren kaufen. Der Hauptzweck des Shops ist laut SBB ein nachhaltigeres Wirtschaften mit Fahrzeugen und Anlagen. Zudem dienen die Wiederverkäufe der SBB als zusätzliche Einnahmequelle. Eine 30-jährige Weiche kostet dabei beispielsweise 20’000 Franken und eine Lokomotive 250’000 Franken. Den Käufern ist es laut Egi oftmals auch wichtig, die historische Bedeutung der Fahrzeuge für die Nachwelt zu erhalten. Andere kaufen die Secondhand-Produkte der SBB aus praktischen Gründen. Ein Käufer brauchte die Schrottschienen laut der SBB beispielsweise als Stützen für Holzsperren, die er in einem Bach einsetzte. Die Installationen mit den ausrangierten SBB-Schienen sollen dabei besonders bei Hochwasser zusätzlichen Schutz bieten. (lyl)

Die Werkstätte wird wohl bald in eine andere Halle umziehen

In Bezug auf den Standort werde sich künftig ebenfalls einiges verändern. Breu zeigt auf ein Gebäude vor der Werkstatt, das von einem Gerüst umstellt ist. «Diese Halle wird nun von SBB Immobilien anderweitig genutzt und wird bereits umgebaut», sagt er. Voraussichtlich wird auch die Werkhalle, in der Breu tätig ist, künftig für andere Zwecke eingesetzt werden. Deshalb müsse die SBB für als Ersatz einen neuen Platz auf dem Areal finden.

An der Decke in der Werkstatt hängt eine Uhr, darunter eine Tafel, auf der in Leuchtschrift steht, wie viele Wagen am Tag bereits repariert wurden. Bis am frühen Nachmittag sind es vier Stück. Neben der Uhr steht ein Zug, der von einigen Männern gereinigt wird. Sie saugen die Polster, wischen den Boden und reinigen die Fenster. Diese Grundreinigung gehöre bei allen Wagen dazu. Schwierig werde sie vor allem bei verwüsteten Fanzügen, dort müsse man hin und wieder auch ein neues Polster einbauen, denn es lohne sich nicht immer, diese zu flicken.

Bild: Valentin Hehli / LTA Bild: Valentin Hehli Bild: Valentin Hehli Fenster, Böden und Polster: In der Grundreinigung werden die Züge gründlich gereinigt. Bild: Valentin Hehli / LTA Bild: Valentin Hehli

Graffiti auf Zügen erhöhen die Billettpreise zusätzlich

Einer der Arbeitsbereiche, der schlecht geplant werden könne, ist die Graffiti-Reinigung. Denn diese werden sehr schnell weggeputzt. «Wir ziehen versprayte Züge innert eines Tages aus dem Verkehr», sagt Breu. Während der letzten zwei Jahre seien zwar weniger Züge versprayt worden. Doch jeder verunstaltete Zug sei einer zu viel, denn dies habe auch negative Auswirkungen für die Kundschaft. «Es ist eine Sachbeschädigung. Jede Beschädigung verursacht Kosten, was sich indirekt auch auf die Berechnung der Billettpreise auswirkt, ohne dass dabei ein Nutzen für die Reisenden entsteht», sagt Breu.

In Zahlen ausgedrückt, belaufen sich Vandalismusschäden an Zügen und Bahnhöfen jährlich auf mehrere Millionen Franken. Das liegt unter anderem am grossen Arbeitsaufwand, um versprayte Züge zu reinigen. Denn Breus Mitarbeitende entfernen die angesprühten Werke von Hand, da die Durchlaufreinigungsanlage nicht genug stark sei, um die Farbe zu entfernen. «Jede Fläche muss einzeln geputzt werden. Ist der Lack auch beschädigt, muss der Zug am Ende sogar neu lackiert werden», sagt Breu.

Im Gegensatz dazu habe ein Instandhaltungsteam vor wenigen Monaten ein Projekt gehabt, bei dem viele Kundinnen und Kunden direkt profitierten. «Wir bauten neue Scheiben ein, die das Internetsignal besser durchlassen», sagt Breu. Das sei ein brennender Kundenwunsch gewesen. Dabei müsse die SBB einen konstanten Balanceakt vollziehen. «Wir müssen die Kosten tief halten und gleichzeitig Schritt halten mit der Technik», sagt er.

Im hintersten Raum der Werkstatt riecht es intensiv nach Farbe. Zwei Männer in Ganzkörperanzügen und Masken haben eben rund eine Dreiviertelstunde an einer Seite der S-Bahn lackiert. Sie verleihen den Zügen den letzten Schliff, bevor sie aus dem Schatten der SBB-Werkstatt in Altstetten wieder ins Rampenlicht der Öffentlichkeit fahren und die Pendler wie gewünscht von A nach B bringen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen