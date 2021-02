Weiningen Ring, Geräte, Sprung und Aerobic über Zoom: So hält sich der TV Weiningen in Zeiten von Corona fit Die Turnerinnen und Turner trainieren seit Mitte Januar per Videochat miteinander. So hoffen sie, trotz Pandemie für allfällige Wettkämpfe vorbereitet zu sein. Die Praktikantin war bei einem Ring-Training dabei. Virginia Kamm 04.02.2021, 18.00 Uhr

Nichts für schwache Arme: So sieht ein Ring-Training des TV Weiningen über Zoom aus. Virginia Kamm

Während der Aufwärmübungen im Zoom-Training des Turnvereins Weiningen denke ich mir noch: «Das ist ja gar nicht so anstrengend, das schaffe ich mit links.» Die Nervosität, nicht mithalten zu können, geht langsam in Erleichterung über.

Seit der Bundesrat am 13. Januar verschärfte Coronamassnahmen wie die Fünf-Personen-Regel erlassen hat, trainiert die Aktivriege des TV Weiningen über Zoom. Während Kinder unter 16 Jahren, also zum Beispiel die Jugendriege und die Kinder des Geräteturnens, noch mit einem Schutzkonzept trainieren können, sehen sich die jungen Erwachsenen der Aktivriege nur noch am Bildschirm. Bei einem Ring-Training durfte ich dabei sein.

Zuhause fehlen die Ringe – Kraftübungen dienen als Turngerätersatz

Da auch die Mitglieder des TV Weiningen normalerweise keine Turngeräte zu Hause haben, besteht das Ring-Training über Zoom hauptsächlich aus Kraftübungen für Arme und Oberkörper ohne Hilfsmittel. Auch bei den Liegestützen und der Plank-Übung kann ich noch mithalten, auch wenn ich zugeben muss, dass ich auf Knieliegestütze ausgewichen bin.

Oberturnerin Alessia Romanelli leitet das Training zusammen mit Silja Mohler. Als Romanelli verkündet, dass das erst einer von drei Durchgängen der Übungsabfolge war, muss ich nun doch etwas schlucken.

Es folgen weitere Übungen wie Burpees und Stützhaltungen. Für die Turnerinnen und Turner des TV Weiningen ist die Ringstunde erst die Hälfte des Trainings, denn darauf folgt eine Lektion Gerätekombination, die eher auf Stabilisationsübungen und Beweglichkeit fokussiert, wie Alessia Romanelli erklärt. An einem Abend finden immer zwei Disziplinentrainings nacheinander statt. Beeindruckend, wie ich finde. Denn ich habe auch beim Schreiben dieses Artikels noch leichten Muskelkater.

Über 30 Personen nehmen an manchen Trainings teil

«Die Zoom-Trainings funktionieren gut», sagt Romanelli. Platzprobleme sowie technische Probleme treten keine auf. Teils sind über 30 Teilnehmer bei den Trainings dabei.

Neben den Disziplinen Ring und Gerätekombination haben die Turnerinnen und Turner auch Aerobic- und Sprung-Trainings. Bei letzteren bauen sie vor allem Kraft in den Beinen auf. «Mit den Trainings wollen wir eine Basis an Kraft, Kondition und Beweglichkeit schaffen und darauf aufbauen», sagt Romanelli. «So sind wir bereit, wenn wir wieder in der Halle an den Geräten trainieren dürfen.»

Der TV Weiningen hat im Verlauf des vergangenen Jahres viele verschiedene Trainingsformen durchgeführt und musste sich oft spontan an neue Coronaverordnungen anpassen. «Das ständige Hin und Her ist anstrengend und die Planungsunsicherheit nagt an der Energie», sagt Romanelli.

Sie hat erst letztes Jahr das Amt der Oberturnerin übernommen und war gleich mit neuen Herausforderungen aufgrund der Coronapandemie konfrontiert. Als technische Hauptleiterin des Vereins ist sie für alles Turnerische verantwortlich, zum Beispiel für die Anmeldungen an Wettkämpfe oder das Schreiben von Trainingsplänen.

Im letzten Lockdown gab’s Yogastunden

Auf die Idee von Zoom-Trainings sei der Turnverein gekommen, weil während des ersten Lockdowns Online-Work-outs aufgekommen seien. «Nach einer Woche Lockdown kannten alle Zoom und so hatte eine Aerobic-Leiterin die Idee, Trainings auf der Plattform durchzuführen», sagt Romanelli. Es meldeten sich sogleich viele langjährige Leiterinnen, die Lust hatten, ein Training anzubieten. Damals waren die Trainings aber freiwillig und fokussierten nicht auf eine spezifische Disziplin. «Freiwillige Leiter unseres Vereins boten Crossfit- und Konditionstrainings oder Yogastunden an», erzählt Romanelli. «Zum Glück gibt es unter den Leiterinnen und Leitern des TV Weiningen unter anderem professionelle Trainerinnen und Physiotherapeuten.» Damals glaubten die Turnerinnen und Turner noch, die Online-Trainings seien nur zur Überbrückung da, bevor das Training wieder normal ablaufen könne.

Im vergangenen Sommer konnte der Turnverein tatsächlich wieder normal trainieren, bevor es erstmals Disziplinentrainings und dann wieder freiwillige Online-Trainings gab. Im Dezember folgten zwei Wochen, in denen in der Halle Gruppen von 15 Personen trainieren durften. Die Disziplinentrainings, die der Turnverein momentan durchführt, sind obligatorisch und sollen so gut wie möglich auf eventuelle Wettkämpfe dieses Jahr vorbereiten.

«Die Rückmeldungen der Turner zu den Zoom-Trainings sind gut», sagt Romanelli. «Die Wertschätzung über das Angebot ist sehr hoch, denn nicht alle Turnvereine bieten einen solchen Ersatz an.» Die Motivation sei aber nicht gleich hoch wie in normalen Zeiten. «Da wir nicht an den Geräten trainieren können, ist der Spassfaktor der Trainings geringer», sagt Romanelli. Zudem fehle der gesellschaftliche Faktor des Turnvereins. Sie sagt:

«Das Turnen ist wichtig, die Vereinskollegen zu sehen aber auch. Das fehlt enorm.»

Deshalb sei es wichtig, sich vor und nach dem Training über Zoom ein bisschen zu unterhalten. Zudem zeigen die Leiterinnen manchmal zu Beginn eines Trainings ein altes Wettkampfvideo des TV Weiningen, um die Teilnehmer mit dieser Erinnerung zu motivieren.

Der TV Weiningen muss sicher noch bis Ende Februar über Zoom trainieren. «Die Lage bleibt auch danach unsicher», sagt Romanelli. Wenn die Trainings auch im März noch wegfallen, werde es langsam knapp, um sich gut auf die Wettkämpfe im Sommer vorzubereiten. Bei einer Absage der Wettkämpfe hätten die Turner nichts mehr, auf das sie hinarbeiten können. «Solange die Wettkämpfe nicht abgesagt sind, bleiben wir aber optimistisch und trainieren, so gut es geht, darauf hin.» Als die 45 Minuten Ring-Training zu Ende sind, bin ich erneut erleichtert – dieses Mal aber, weil ich schon richtige Puddingarme habe.