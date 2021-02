Weiningen «Ökologischer Blödsinn»: Winzer stellen Naturschutzprojekt des Kantons in Frage Die kantonale Fachstelle Naturschutz plant, im Weininger Rebberg Hasleren eine Trockenwiese und eine Trockensteinmauer zu erstellen. Dazu muss kupferbelasteter Boden mit Lastwagen abtransportiert werden. Dagegen sträuben sich die umliegenden Rebbauern. Sibylle Egloff 20.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Pläne des Kantons auf dem Landstück nahe des Schriftzugs Weininger Weine stossen auf Kritik. Lastwagenverkehr im Wald und Rebberg sind unerwünscht. Britta Gut

Der Kanton Zürich will den Weininger Rebberg Hasleren für 330'000 Franken ökologisch aufwerten. Auf einer 4458 Quadratmeter grossen Fläche, welche der Kanton 2013 erworben hat, sollen eine magere Trockenwiese und eine Trockensteinmauer entstehen. Die Bauarbeiten sollen im Juli beginnen und im September abgeschlossen sein.

Die Projektpläne liegen noch bis Anfang März auf der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Ziel der Fachstelle ist es, die Magerwiesenfläche im Kanton Zürich, die sich seit Ende des 19. Jahrhunderts von 30'000 auf 200 Hektaren reduziert hat, zu erhalten und zu erweitern.

Eine der letzten Magerwiesen im Limmattal wird vergrössert

Da der Standort im Weininger Rebberg laut Baugesuch ein hohes Potenzial für Magerwiesen aufweist und an eine der letzten bestehenden Magerwiesen im Zürcher Limmattal grenzt, ist er für das Anliegen des Kantons von besonderem Interesse.

Die Naturschutzmassnahmen sollen der Flora und Fauna zugutekommen. Der Kanton beabsichtigt, die dort lebenden Tiere wie die Zauneidechse, die Zaunammer oder die Sichelschrecke sowie die an jener Stelle vorkommenden Pflanzen wie die Rankende Platterbse und diverse Trockenwiesen-Arten zu fördern.

Dazu sollen neben der Trockensteinmauer auch Steinlinsen für Reptilien angelegt werden. Überdies soll es Platz für sandige Stellen geben, die Wildbienen und anderen Insekten als Nistplätze dienen.

Eidechsen sollen mit Mini-Lassos eingefangen werden

Um Zauneidechchsen und Blindschleichen zu schützen, werden sie vor der Umgestaltung des Areals mit Hilfe von künstlichen Verstecken oder Mini-Kunststoff-Lassos eingefangen. Damit die Tiere während der Bauarbeiten nicht einwandern, wird das Gebiet mit einem reptiliensicheren Zaun umschlossen.

Die terrassierte Fläche, die bis vor zehn Jahren noch als Rebberg betrieben wurde, soll zurückgebaut werden. So soll die Wiese leichter gemäht und gepflegt werden können. Zudem will der Kanton das durch den Weinbau mit Kupfer belastete Bodenmaterial abtragen. Für dieses Vorhaben müssen fast 1000 Kubikmeter Erde mit Lastwagen abtransportiert und in Deponien entsorgt werden.

Die Rebbauern, die Unterhaltsgenossenschaft Wiesentäli und die Holzkorporation sind mit dem dadurch entstehenden Mehrverkehr jedoch nicht einverstanden. «Das Projekt ist ein ökologischer Blödsinn», sagt Hanspeter Haug, Rebbauer und Weininger Alt-Gemeindepräsident (SVP).

100 Lastwagenfahrten durch die Waldstrassen

Sein Weinberg befindet sich unterhalb der Parzelle des Kantons. Um das Material abzuführen, müssten Lastwagen 100 Mal durch die Waldstrassen fahren. «Man kann sich vorstellen, dass diese Wege dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen werden.» Die Winzer hätten nichts gegen die Schaffung einer Magerwiese. «Doch die Art und Weise, wie der Kanton vorgehen will, passt uns gar nicht», betont Haug.

Auf dem oberen und westlichen Teil des Gebiets habe der Kanton 2016 den ehemaligen Rebberg bereits flach pflügen und mit Schnittgut von Magerwiesen begrünen lassen, so Haug. Er versteht nicht, wieso der Kanton nun auf eine andere Methode setzt und sagt:

«Der Aufwand und der Eingriff in die Natur wäre viel geringer. Das Problem ist, dass der Kanton zu viel Geld im Naturschutzfonds hat.»

Haug animierte seinen Partei- und früheren Kantonsratskollegen Pierre Dalcher letzten Sommer sogar, diesbezüglich eine Anfrage beim Regierungsrat einzureichen. Unter dem provokanten Titel «Wer schützt die Natur vor der Fachstelle Naturschutz?» stellte der Schlieremer SVP-Politiker dem Regierungsrat in seinem Vorstoss Fragen betreffend Kosten und Verhältnismässigkeit der Massnahmen.

Dalcher kritisiert: Kanton verchleudere unnötig Geld

«Mir ging es darum zu thematisieren, wie man Naturschutz betreiben kann, der möglichst wenig Nebenschäden verursacht», sagt Dalcher. Ihn störe es, dass die Fachstelle Naturschutz Projekte mit der grossen Kelle anrühre und dabei unnötig Geld verschleudere.

Der Regierungsrat antwortete damals so auf die Kritik: «Eine Reduktion auf die wirkungsvollsten Massnahmen würde dem Ziel, die Biodiversität integral zu erhalten, nicht gerecht.» Zudem bemerkte er in seiner Antwort, dass die flächenmässig meisten ökologischen Aufwertungen über Extensivierung erfolgen würden.

Weil die Prozesse aber sehr lange dauern würden und der Artenverlust rasch voranschreite, seien in gewissen sorgfältig abgewogenen Fällen Gestaltungsmassnahmen erforderlich, die schnell die dringend nötige Wirkung zeigten.

Er zieht einen Rekurs gegen das Baugesuch in Betracht

Haug hofft, dass der Kanton doch noch zur Vernunft kommt und sich für eine sanfte Sanierung entscheidet. Vorbereitet wäre er aber für den Fall, dass er das nicht tun wird. «Ich habe den Baurechtsentscheid verlangt. Wenn der Kanton sein Projekt nicht anpasst, werde ich einen Rekurs gegen das Baugesuch einreichen. Und ich werde wohl nicht der einzige sein.»

Auch der zuständige Weininger Bauvorstand Harry Landis (parteilos) zweifelt an der Verhältnismässigkeit des Projekts. «Das heisst aber nicht, dass sich der Gemeinderat den Plänen des Kantons widersetzen wird», sagt Landis. Er sei froh, dass man der Gemeinde und den Rebbauern nach einem Online-Meeting vor ein paar Wochen etwas entgegengekommen sei und die Zufahrtswege zur künftigen Baustelle verkürzt und angepasst habe.