Das Portalschild der 3. Röhre im Gubristtunnel wird betoniert

Weiningen Nun wird das Portalschild betoniert – der Rohbau der Überdeckung bei der dritten Gubriströhre wird damit weitgehend abgeschlossen Am Freitag wird über der Ausfahrt der dritten Röhre des Gubristtunnels in Weiningen das Portalschild betoniert. Die Arbeiten beginnen bereits um 5 Uhr morgens. Muriel Daasch 21.07.2022, 05.00 Uhr

Die Holzschalung für die anstehende Betonierung des Portalschilds am Freitag ist bereits an der dritten Röhre des Gubristtunnels in Weiningen montiert. Bundesamt Für Strassen

Am Freitag beginnen die Arbeiten auf der Gubrist-Baustelle in Weiningen früher als üblich. Dann wird das Portalschild, ein etwa sechs Meter hoher, leicht nach vorn zur Autobahn geneigter Betonträger mit integrierten Lärmschutzelementen, über der Ausfahrt der dritten Röhre des Gubristtunnels betoniert. Der Rohbau der Überdeckung bei der dritten Röhre wird damit weitgehend abgeschlossen. Um trotz der hohen Temperaturen eine optimale Betonqualität zu erreichen, wird der Beginn des Einbaus in die frühen Morgenstunden verlegt. Die Betonarbeiten beginnen um 5 Uhr morgens und dauern voraussichtlich bis am frühen Nachmittag an, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung schreibt.