Weiningen Neuer Präsident beim TV Weiningen: Reto Fritschi folgt auf Robin Haug An der digital durchgeführten Generalversammlung gab es eine grosse Rochade im Vorstand zu verzeichnen.

Der Turnverein Weiningen führte für die Generalversammlung erneut digital durch. zvg

Wie im vergangenen Jahr führte der Turnverein Weiningen seine alljährliche Generalversammlung (GV) wieder digital durch. So trafen sich die TVW-Mitglieder Ende Januar vor den Bildschirmen zur digitalen GV über Zoom. Präsident Robin Haug eröffnete die Versammlung nach einer kurzen Erklärung zum Ablauf.

Der neue Präsident Reto Fritschi. zvg

Wegen der Corona-Pandemie, die auch den Turnverein das ganze vergangene Jahr begleitete, konnten im Jahr 2021 nicht alle geplanten Anlässe und vor allem auch nur wenige Wettkämpfe durchgeführt werden. Nichtsdestotrotz blickte man auf die wenigen tollen Ereignisse und Augenblicke zurück, wie der TV Weiningen in einer Mitteilung von dieser Woche schreibt.

Haug von Präsidenten zum Ehrenmitglied

2022 ist beim TV Weiningen ein Wahljahr. Und so gab es diverse Wechsel im Vorstand zu verzeichnen. Zwei Mitglieder legten ihre Ämter nieder. Zum einen Robin Haug, der dem Turnverein in den letzten sechs Jahren als Präsident gedient hatte und sehr viel Zeit und Leidenschaft in den Verein investierte. Um seine Leistungen zu ehren, schlug der Vorstand vor, ihm die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. Dem Vorschlag einstimmig zugestimmt. In die Fussstapfen von Haug tritt der bisherige Vizepräsident Reto Fritischi. In das Amt des neuen Vizepräsidenten wurde Simon Eck, langjähriges Mitglied im Turnverein, gewählt.

Robin Haug ist neu Ehrenmitglied. Chris Iseli

Neu ein Duo als Technische Leitung

Der zweite Rücktritt betrifft Oberturnerin Alessia Romanelli. Nach zwei coronabedingt nicht einfachen Jahren gibt sie ihr Amt an Silja Mohler und Nathalie Schneider weiter. Die beiden werden somit zur Technischen Co-Leitung des TV Weiningen. Zudem wurde Jasmin Schärer als Beisitzerin in den Vorstand gewählt, mit dem Ziel, im kommenden Jahr das Amt als Aktuarin von der aktuellen Amtsinhaberin Sandra Korn zu übernehmen.

Nach den Verdankungen, Ehrungen und Wahlen wurde der Turnerfamilie das Jahresprogramm präsentiert, welches diverse turnerische und gesellschaftliche Highlights bietet. Mit dem altbekannten Turnerlied wurde die Generalversammlung 2022 schliesslich beendet.

Damit auch das gesellige Zusammensein nicht zu kurz kommt, hatten die Mitglieder, im Anschluss an die Versammlung, die Möglichkeit noch etwas zu plaudern und über Video miteinander anzustossen.