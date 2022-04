Wegen Umbau: Spar Weiningen bleibt einen Monat zu

Weiningen Neuer Boden und frische Kühltruhen: Spar bleibt wegen Umbau einen Monat lang zu Die Sanierung des Dorfladens startet am 23. April und dauert bis und mit 26. Mai. In dieser Zeit muss die Kundschaft auf Geschäfte in anderen Gemeinden ausweichen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 19.04.2022, 14.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vom 23. April bis und mit 26. Mai bleibt der Spar Weiningen wegen Umbauarbeiten geschlossen. Danach warten LED-Lichter, neue Kühlanlagen sowie Wand- und Bodenbeläge auf die Kundschaft. Alex Spichale

Einkaufen im Dorfladen ist ab Samstag in Weiningen vorübergehend nicht mehr möglich. Der Spar an der Regensdorferstrasse 2 schliesst am 23. April seine Türen für einen Monat. Grund dafür ist die Sanierung des Ladenlokals. Das Gebäude gehört der Gemeinde Weiningen und erhält nach der beendeten Strassensanierung im Zentrum ein neues Gesicht.

Die Gemeinde renoviert die Fassade und den Eingang des Geschäfts. Zudem werden die Schaufenster erneuert und die Wärmedämmung wird verbessert. Auch im Ladeninnern wird umgebaut. «Das Ladenlokal ist in die Jahre gekommen. Wir sind 1993 eingezogen, seither hat keine Sanierung stattgefunden. Wir nutzen nun die Gelegenheit der Fassadenrenovation, um den Spar auf den neusten Stand zu bringen», sagt Hansruedi Schnellmann. Er betreibt die Spar-Filiale in Weiningen und zwölf weitere.

Aktuelles Kühlmittel ist nicht klimaneutral

Erneuert werden im 236 Quadratmeter grossen Laden die Wand- und Bodenbeläge. «Die Bodenplatten werden mit einem gegossenen Boden ersetzt», sagt Schnellmann. Überdies werden alle Kühl- und Tiefkühlanlagen ausgewechselt. «Das aktuell verwendete Kühlmittel Freongas ist nicht klimaneutral und wird bald nicht mehr geduldet sein. Auch deshalb ist die Renovation dringend nötig», erklärt Schnellmann.

Darüber hinaus gibt es neue Elektroanlagen und überall im Laden werden neue LED-Lichter angebracht. Die Arbeiten an den für die Kundinnen und Kunden nicht sichtbaren hinteren Räumen runden den Umbau ab. «Es ist uns wichtig, dass wir den Laden auffrischen können und ihn so für die kommenden zehn Jahre fit und für unsere Kundschaft in Weiningen attraktiv machen», sagt Schnellmann. Der Grundriss des Ladens und das Angebot der «Stillen Stunden» für Menschen mit Autismus dienstags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr bleiben gleich.

Poststelle ist ebenso geschlossen

In der Zeit des Umbaus müssen die Weiningerinnen und Weininger auf den Spar und die darin integrierte Poststelle verzichten. Die Einwohnerinnen und Einwohner werden direkt von der Post informiert, wo sie während dieser Zeit ihre Postgeschäfte erledigen können. «Wir können für vier Wochen leider keine Infrastruktur für einen zweiten Laden in der Nähe aufbauen», so Schnellmann. In dieser Zeit müsse die Kundschaft auf andere Geschäfte in den Nachbargemeinden ausweichen. Schnellmann sagt: «Wir freuen uns, wenn wir unsere Kundinnen und Kundinnen ab dem 27. Mai wieder bei uns begrüssen dürfen, und hoffen, dass ihnen unser neuer Auftritt gefällt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen