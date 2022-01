Drei neue Kandidatinnen wollen in den Weininger Gemeinderat

Weiningen Nach zweitem Anlauf: Drei weitere Kandidatinnen wollen in den Weininger Gemeinderat Die Verlängerung der Nominationsfrist für die Erneuerungswahlen hat Früchte getragen: Neu stellen sich auch Anette Hauggaard-Nielsen (FDP), Sara Ochsner (FDP) und Barbara Schütz (parteilos) zur Wahl. Sibylle Egloff 24.01.2022, 19.28 Uhr

Acht Personen für die sieben Sitze im Gemeinderat: In Weiningen kommt es bei den Erneuerungswahlen am 27. März zur Kampfwahl. Severin Bigler

Der Weininger Gemeinderat könnte ab der neuen Legislatur weiblicher werden. Neben der bisherigen Schulpräsidentin Brigitte Schai (SVP) kandidieren bei den Gesamterneuerungswahlen vom 27. März neu auch Anette Hauggaard-Nielsen (FDP), Sara Ochsner (FDP) und Barbara Schütz (parteilos). Sie nutzten die verlängerte Nominationsfrist bis am 11. Januar, um ihre Kandidatur einzureichen.

Anette Hauggaard-Nielsen (FDP) kandidiert neu für den Gemeinderat. zvg

Barbara Schütz (parteilos) aus der Fahrweid kandidiert für den Weininger Gemeinderat. zvg

Eigentlich hatten Weininger Stimmberechtigte die Möglichkeit, vom 3. bis 20. Dezember 2021 ihre Kandidaturen der Gemeinde bekanntzugeben, um so auf dem Beiblatt der Wahlunterlagen aufgelistet zu werden. Weil sich jedoch zu wenig Kandidatinnen und Kandidaten meldeten und laut Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos) einige die Frist verpasst hatten, wollte man diesen sowie den Unentschlossenen nochmals eine Chance geben. Die Bemühungen der Gemeinde zahlen sich nun aus.

Sara Ochsner (FDP) will sich im Gemeinderat engagieren. zvg

Sieben Personen kämpfen nun um die sechs normalen Gemeinderatssitze. Es kommt Ende März also zu einer Kampfwahl. Neben Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos) treten auch der Sozialvorstand Heinz Brunner (Forum) sowie Sicherheitsvorstand Mike Gardavsky (SVP) und Werkvorstand Thomas Mattle (SVP) erneut zur Wahl an. Hinzu kommen die drei erwähnten Neu-Kandidatinnen Anette Hauggaard-Nielsen (FDP), Sara Ochsner (FDP) und Barbara Schütz (parteilos). Für den siebten Sitz im Gemeinderat, das Schulpräsidium, gibt es eine separate Wahl, hier kandidiert ausschliesslich die Bisherige Brigitte Schai (SVP). So ergeben sich total acht Kandidierende für die total sieben Sitze im Gemeinderat.

Aus der Lokalpolitik zurückziehen werden sich Finanzvorstand Reto Beutler (FDP) und Bauvorstand Harry Landis (parteilos). Die beiden bisherigen Gemeinderäte stellen sich nach acht respektive vier Jahren nicht mehr zur Verfügung.

Für die Rechnungsprüfungskommission treten Präsident Marc Isenring (Forum), Martin Geistlich (FDP), Hans Hintermann (Forum) sowie Fredy Lieberherr (SVP) erneut an. Aktuar Tony Ryf (FDP) stellt sich nicht mehr zur Wahl. Neu will sich Stefan Zihlmann (FDP) für die Behörde einsetzen.

Neben Brigitte Schai (SVP) wollen sich Carmen Imfeld-Mani (Forum), Nuria Keller (Forum), Evelin Weber (Forum) und André Wymann (Quartierverein Fahrweid) weiterhin für die Primarschulpflege engagieren.