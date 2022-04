Weiningen Nach Frist-Frust im ersten Wahlgang: Anca Vega Ruiz und Torsten Tonak wollen im zweiten Wahlgang in die Oberstufenschulpflege Nun gibt es doch noch Kandidierende für die freien Sitze. Nachdem beim ersten Wahlgang einiges schiefging, steigt am 15. Mai der zweite Wahlgang für die Schule von Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil. David Egger Jetzt kommentieren 13.04.2022, 20.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anca Vega Ruiz (parteilos, im Bild beim Unterengstringer Wahlpodium am 9. März) und Torsten Tonak (Quartier­verein Fahrweid). sbi/zvg

Rund 17’000 Einwohner haben Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil total – über diese vier Gemeinden erstreckt sich die Oberstufenschulgemeinde Weiningen. Sie kostet die Steuerzahler in den vier Dörfern 18 Steuerprozente. Dennoch ist das Interesse an der Oberstufenschule zuweilen klein. So wurden am 27. März beim ersten Wahlgang mangels genügend Kandidaturen nur drei Personen in die fünfköpfige Schulpflege gewählt.

Zwei Kandidaturen scheiterten an der Anmeldefrist, obwohl diese verlängert worden war. Bei einer Person war die Anmeldung wegen des noch hängigen Einbürgerungsverfahrens nicht möglich, dieses zog sich länger als erwartet hin. Die andere Person verpasste die Frist um ein paar Stunden, wie mehrere involvierte Quellen unabhängig voneinander erzählen.

Das Einbürgerungsverfahren ist abgeschlossen

Für den zweiten Wahlgang sieht es besser aus, wie am Rande der Infoveranstaltung zum Oberstufenschulhaus­erweiterungsprojekt am Montag in Erfahrung zu bringen war. Denn Torsten Tonak ist nun eingebürgert. Der Laborleiter wohnt in der Geroldswiler Fahrweid, ist Mitglied des Quartiervereins und stellt sich als Oberstufenschulpfleger zur Verfügung. Bei der anderen Person, die im ersten Wahlgang die Frist verpasst hat, ist derweil unklar, ob sie nun auch im zweiten Wahlgang willens ist, zu kandidieren. Klar ist aber, dass sich neu die parteilose Unterengstringerin Anca Vega Ruiz zur Verfügung stellt.

Am 27. März hatte Vega Ruiz schon mehrere hundert Wähler

Beim ersten Wahlgang war sie noch nicht im Rennen; sie kandidierte am 27. März noch für die Unterengstringer Schulpflege. Die Architektin holte zwar 392 Stimmen, landete aber mit 92 Stimmen Rückstand nur auf dem sechsten Platz bei der Wahl in die fünfköpfige Primarschulpflege. Nun können ihre rund 400 Wähler erneut versuchen, sie in ein Amt zu hieven. Weitere Stimmen dürften dazu kommen.

Allerdings gibt es bei dieser Oberstufenschulpflegewahl am 15. Mai kein Beiblatt oder dergleichen, auf dem die Kandidierenden aufgeführt sind. Es liegt nun an Vega Ruiz und Tonak, sich genug bekannt zu machen. Allenfalls helfen hier Parteien noch mit. Bereits in die Oberstufenschulpflege gewählt wurden am 27. März Präsident Michel Meier (Forum, Weiningen), Claudia Portaluri (parteilos, Geroldswil) und Bruno Vogt (parteilos, Weiningen).

Ebenfalls am 15. Mai stimmt das Volk von Weiningen, Geroldswil, Oetwil und Unterengstringen über 12,5 Millionen Franken für einen Schulhausneubau ab.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen