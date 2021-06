Tresorfirma aus Spreitenach feiert 50-Jahr-Jubiläum

Weiningen Mit ihnen geht man auf Nummer sicher: Limmattaler Tresorfirma feiert 50-Jahr-Jubiläum 1971 gründete der Weininger Hans Peter Züblin die Firma Züblin Firesafe. Unterdessen führt seine Tochter Carmen Züblin zusammen mit Giuseppe Caruso den Betrieb in Spreitenbach. Banken, Detailhändler, Restaurants und Gutbetuchte schwören auf ihre Safes und Panikräume. Sibylle Egloff 15.06.2021, 04.00 Uhr

Der Juni 2021 läutet für Giuseppe Caruso und Carmen Züblin das Jubiläumsjahr ein. Die Firma Züblin Firesafe feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Chris Iseli

«Das ist mein Liebling. Er ist nicht der Schönste, doch als Kind habe ich immer damit gespielt», sagt Carmen Züblin und zeigt auf den grauen, meterhohen Tresor des französischen Herstellers Fichet-Bauche. «Der stand schon immer im Büro meines Vaters in Weiningen», sagt die 41-Jährige. Mittlerweile schmückt er den Eingangsbereich der Tresor- und Feuerschrank-Anbieterin Züblin Firesafe in Spreitenbach.

Erinnerungsstück: Der alte graue Tresor (links) ruft bei Carmen Züblin Kindheitserinnerungen wach. Er stand bereits im Büro von Vater Hans Peter Züblin in Weiningen. Chris Iseli

Nicht nur der Firmenstandort hat gewechselt. Seit zehn Jahren leitet Carmen Züblin das Geschäft. Die Weiningerin hat das Familienunternehmen von Vater Hans Peter Züblin übernommen. Die Geschäftsführung teilt sie sich mit dem Aescher Giuseppe Caruso, der bereits seit 17 Jahren für den Betrieb tätig ist.

Das Jahr 2021 ist ein besonderes für Züblin Firesafe. Die Firma feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Am 1. Juni 1971 gründete Hans Peter Züblin den Betrieb in Wattwil. «Mein Grossvater hat ihn auf die Idee gebracht, Tresore zu verkaufen», erinnert sich Carmen Züblin. Und so begann der gelernte Kaufmann mit dem Handel ein paar weniger Tresoren, während seine Frau Alice sich um das Administrative kümmerte.

Mit diesem Matador-Büssli lieferte Hans Peter Züblin die Tresore und Feuerschränke in den 1970er-Jahren zu den Kunden. zvg

«Mein Vater ist ein Macher. Er widmete sich nicht nur dem Verkauf, sondern auch der Auslieferung und dem Service. Das Firmenfahrzeug war ein Matador-Büssli, das heute Kultstatus hätte», sagt Züblin und lacht. Hans Peter Züblin entwickelte überdies auch Tresore und stellte unter anderem gemeinsam mit der Büromöbelfabrik Oeschger den ersten feuerfesten Aktenschrank der Schweiz her.

1975 erfolgte der Umzug nach Weiningen

Hans Peter Züblin gründete die Firma Züblin Firesafe 1971, 2011 übergab er die Leitung an seine Tochter Carmen Züblin. Der 73-Jährige ist nach wie vor Inhaber des Unternehmens. zvg

Dieser wurde 1973 bei der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in Dübendorf einem erfolgreichen Feuertest unterzogen und seitdem von Patron Züblin vermarktet. 1975 zog der Familienbetrieb nach Weiningen an die Ifangstrasse. 1983 zügelte Züblin Firesafe ins Gewerbehaus Gubrist. 20 Jahre später verlegte man wegen des Teilabbruchs des Gewerbehauses aufgrund des Baus der dritten Gubriströhre den Firmensitz samt Ausstellung und Lager nach Spreitenbach.

Der Zweimannbetrieb von damals ist zu einem fünfköpfigen Team herangewachsen, das über 100 verschiedene Produkte anbietet. «Wir sind kein riesiges Unternehmen und legen wie mein Vater damals Wert darauf, unsere Kundschaft eins zu eins zu betreuen», sagt Carmen Züblin. Vor allem, wenn es Notfälle gebe, wenn beispielsweise der Tresorschlüssel abhandenkommt oder der Code fürs Zahlenschloss vergessen geht, seien die Kundinnen und Kunden sehr dankbar, dass sie auf schnelle Hilfe zählen können.

Für die Versicherung ist der Tresor ein Vorteil

Zu ihnen gehören nicht nur Banken, sondern auch Restaurants, Detailhändler, Tankstellen, Kioske, Notariate oder Privatpersonen. «Fast jedes Geschäft, das mit Geld zu tun hat oder wertvolle Dokumente besitzt, setzt auf uns», sagt Züblin. Dass man einen Tresor braucht, würden viele aber erst kurz vor Eröffnung des Geschäfts merken. «Bewusst an uns gedacht wird selten. Doch rein aus versicherungstechnischen Gründen ist es wichtig, einen Tresor zu haben», sagt Giuseppe Caruso und ergänzt: «Der Widerstandsgrad eines Tresors gibt einem an, zu welchem Wert der Tresorinhalt versichert werden kann.»

Edle Variante für vermögende Privatpersonen: Dieser begehbare Tresor bietet Schmuckschubladen und Gemäldeablagen aus Holz. Chris Iseli

In den Safes und feuerfesten Schränken werden nicht nur Papiere und Bargeld, sondern auch Schmuck, Waffensammlungen, Gemälde, Fotoalben oder Festplatten aufbewahrt – alles Gegenstände mit finanziellem oder zumindest emotionalem Wert. Hierzu bietet Züblin Firesafe ihrer Kundschaft Standardmodelle ab 1500 Franken aber auch individuelle Lösungen an. Züblin sagt:

«Wer einen rosaroten Tresor will, der zur restlichen Einrichtung passt, der bekommt einen.»

Bewährtes System: Die meisten Tresore werden mit einem mechanischen oder einem elektrischen Zahlenschloss geschlossen. Chris Iseli

Man habe auch schon einen Tresor eines Autofans mit dem gleichen Lack produzieren lassen oder einen drei Meter langen Safe für Edelmetallstäbe eines Uhrenherstellers entworfen. Anfragen erhält die Firma ab und zu auch von Personen, die sich einen Panikraum wünschen. «Dabei handelt es sich um einen Panzerraum mit Klappbett und WC, in dem sich die Kunden bei einem Einbruch einschliessen können. Das sind vor allem vermögende Leute, die Angst vor Entführungen haben», sagt Caruso.

Die meisten Tresorschlösser funktionieren über mechanische oder elektrische Zahlencodes oder ein Schlüsselsystem. Iris-Scan, Face-ID oder Fingerabdrücke, wie man sie aus Hollywood-Filmen kennt: Fehlanzeige. «Die Wertigkeit reicht nicht aus. Die Maschine kann sich täuschen und ist leicht manipulierbar», erklärt Caruso.

Mehr Personen bewahren ihr Geld wieder daheim auf

Auch wenn das Bezahlen mit Bargeld in der Pandemie abgenommen hat, sei das bargeld- und papierlose Zeitalter noch längst nicht angebrochen, findet Züblin. Zudem gibt es einen Gegentrend: «Aufgrund der Negativzinsen bei Banken bewahren wieder mehr Menschen ihr Geld zu Hause auf.»

Aus über 100 Produkten kann die Kundschaft auswählen. Viele von ihnen sind Detailhändler, Banken, Restaurants oder Tankstellen. Chris Iseli

Die Pandemie konnte der Firma wenig anhaben. Der Verkauf sei während des ersten Lockdowns etwas zurückgegangen, doch seit den Lockerungen hätten sie sogar mehr zu tun. «Geschäfte eröffnen und brauchen einen Tresor. Zudem gingen Codes nach der langen Pause vergessen und wir müssen für Notöffnungen ausrücken», sagt Züblin. Sie ist stolz, das Lebenswerk ihres Vaters weiterzuführen. «Er sagt stets, dass sich das Tresorgeschäft nicht wahnsinnig steigern wird, aber es auch keine Absacker gibt.» Diese Beständigkeit gefalle ihr und an dieser wolle sie auch festhalten.