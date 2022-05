Das Volk sagt Ja zum Erweiterungsbau der Oberstufe Weiningen

Weiningen Mit fast 75 Prozent Ja-Stimmen zum Baukredit steht dem Erweiterungsbau der Oberstufe nichts mehr im Wege Der Baukredit von 12,47 Millionen Franken für das Neubauprojekt der Oberstufenschule Weiningen wurde vom Volk mit 73,06 Prozent Ja-Stimmen deutlich angenommen. Der Baustart für den Erweiterungsbau soll im Juli 2023 erfolgen. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 15.05.2022, 21.08 Uhr

Der Erweiterungsbau sowie der neue Pausenplatz werden sich im nördlichsten Teil des Schulareals befinden. zvg / Gleis 2 Margit Mühler

Mit einem deutlichen Ja-Stimmenanteil von 73,06 Prozent zum Erweiterungsbau der Oberstufenschule Weiningen antworten die Stimmberechtigten von Weiningen, Unterengstringen, Geroldswil und Oetwil auf die seit vielen Jahren steigenden Schülerzahlen im rechten Limmattal. Der nun vom Volk genehmigte Baukredit beträgt 12,47 Millionen Franken. 2481 Ja-Stimmen stehen 915 Nein-Stimmen gegenüber. In jeder der vier Gemeinden hat weit über die Hälfte der Stimmberechtigten für den Erweiterungsbau gestimmt.

Für Schulpfleger Marco Rossi (FDP), der für die Immobilien und den Hausdienst zuständig ist, kommt dieses Resultat nicht überraschend. «Man hat die Gemeinden und insbesondere die Menschen im Vorhinein gut über das Vorhaben informiert. Offene Fragen konnten geklärt werden. Aus diesem Grund haben wir das Resultat in etwa so erwartet», sagt Rossi.

Für die Schulpflege ist es eine Genugtuung

Marco Rossi (FDP), Schulpfleger Oberstufe Weiningen zvg

Für die Schulpflege sowie auch für die Lehrerschaft sei das klare Ja der Bevölkerung eine Genugtuung. «Wir haben Freude und bedanken uns bei der Bevölkerung, dass sie uns das Vertrauen entgegengebracht hat», sagt Rossi. Dank dem Ja zum Baukredit stehe dem Baustart nach Plan nichts mehr im Wege.

Dem Projektierungskredit von 250' 000 Franken wurde bereits im Juni 2018 an der Kreisgemeindeversammlung zugestimmt. Neben den steigenden Schülerzahlen führt auch der zunehmende Anspruch an individualisiertem Unterricht gemäss Lehrplan 21 zu einem erhöhten Raumbedarf. Auch fehlt es der Oberstufenschule Weiningen an Archiv-, Material- und Lagerräumlichkeiten.

So sollen mit dem Erweiterungsbau je acht Klassenzimmer und Gruppenräume sowie weitere Nebenräume entstehen. Zudem sind zwei Schulküchen und Aufenthaltsräume in Planung. Die Räume erstrecken sich auf insgesamt drei Stockwerke. Über dem Massivbetonbau auf Erdgeschosshöhe ist ein zweistöckiger Holzelementbau vorgesehen. Der Erweiterungsbau soll so der Anforderung eines zeitgemässen Baustils sowie auch dem Ziel, den Schülerinnen und Schülern einen modernen Unterricht bieten zu können, gerecht werden.

Neubau soll für Schuljahr 2024/25 bezugsbereit sein

Um das Eigenkapital der Oberstufenschulgemeinde auf einem stabilen Wert zu halten, soll der Steuerfuss im Jahr 2024 sowie im Jahr 2027 je um zwei Prozentpunkte erhöht werden, wie aus der Finanzplanung der Oberstufe hervorgeht. Zurzeit beträgt der Steuerfuss 18 Prozent. Falls sich der Trend der vergangenen Jahre aber mit überdurchschnittlichen Ergebnissen fortsetzen sollte, könne von einem besseren Szenario ausgegangen werden. Aus diesem Grund soll der Steuerfuss auch nicht bereits per 2023 angehoben werden.

Der Baustart für den Erweiterungsbau soll planmässig im Juli 2023 erfolgen. Rund ein Jahr später, im August 2024, zum Start des Schuljahres 2024/25, soll das neue Schulhaus bezugsbereit sein. Direkt vor dem Neubau, wo sich heute die Spielwiese befindet, soll auch ein neuer Pausenplatz errichtet werden. Beides wird sich im nördlichsten Teil des Schulareals befinden. Ebenfalls geplant sind ein sanfter Umbau der bestehenden Gebäude sowie die Sanierung des Turnhallendachs. Diese Projekte sollen jedoch erst nach Abschluss des Neubauprojekts in Angriff genommen werden. Die Bauarbeiten dafür sind für August 2024 bis Januar 2025 vorgesehen.

