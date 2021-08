Weiningen «Mini Chuchi, dini Chuchi»: Diese Limmattalerin ist bald in der neuen SRF-Sendung zu sehen Die ehemalige Bibliotheksleiterin Marianne Hauser wird am Mittwoch ihre vier Gäste mit hausgemachten Ricotta-Spinat-Ravioli und einem Spargelragout verwöhnen. Virginia Kamm 27.08.2021, 11.53 Uhr

Am Montag startet ein neues SRF-Dokuformat namens «Mini Chuchi, dini Chuchi», in dem auch eine Limmattalerin zu sehen sein wird: Die ehemalige Weininger Bibliotheksleiterin Marianne Hauser wird in der Folge vom Mittwoch ihre vier Gäste bei sich zu Hause in Weiningen bekochen. «Es war eine sehr positive Erfahrung, bei der Sendung mitzumachen», sagt sie.

Und so funktioniert die neue Vorabendserie: Jede Woche widmet sie sich fünf neuen Hobbyköchen. Die Kandidatinnen und Kandidaten besuchen jeden Abend einen ihrer Mitstreiter und bekochen die Konkurrenz an einem der Abende selber. Dabei wird nicht nur das Essen, sondern auch die Küche der Kandidaten inspiziert. Jeden Abend vergeben die Teilnehmer Punkte von 1 bis 10 für den Gastgeber und am Ende der Woche wird der Sieger gekürt. Wichtig ist: Die Gerichte sollen simpel sein, sodass das Publikum sie als Inspiration für die eigene Küche nutzen kann. Zudem gibt es jede Woche ein Thema, an das sich die Teilnehmer halten müssen, so zum Beispiel die Rüebli- oder die Kürbiswoche. Die Ausstrahlungen dauern jeweils nur etwa 15 Minuten.

Das SRF hat sie für die Sendung angefragt

Zur Sendung ist Marianne Hauser nicht aus eigenem Antrieb gekommen. Ihr Sohn habe vor fünf Jahren beim SRF-Format «Männerküche» mitgemacht, erzählt sie. Da in seiner Woche auch die Mütter dabei waren, war sie dem SRF bereits ein bekanntes Gesicht und wurde für das neue Format angefragt. Allerdings sei sie zuerst unschlüssig gewesen und habe nicht sofort zugesagt. «Ich fragte mich, ob das jetzt noch sein müsse in meinem Alter», sagt sie und lacht. «Mein Umfeld hat mich schliesslich überzeugt, dass das eine lustige Sache wird. Und ich koche ja auch wirklich gerne.»

Hauser wird ihren Gästen am Mittwoch hausgemachte Ricotta-Spinat-Ravioli mit einem Spargelragout vorsetzen. «Wir wussten zwei Wochen vor dem Dreh, dass das Thema ‹schnelle Pasta› lautet», sagt sie. Sie habe das Gericht schon mehrmals gekocht. Das Thema habe sie gleich angesprochen. «Ich finde, man kann zu jedem Thema etwas Gutes kochen», sagt sie.

«Wichtig ist mir, dass man sich nicht stur an ein Rezept hält, sondern eigene Ideen hat und kreativ ist in der Küche.»

Sie schaue oft in ihrem Kühlschrank und entscheide ganz spontan, was sie heute kochen wolle.

Die Dreharbeiten haben in der letzten Juniwoche dieses Jahres stattgefunden, sagt Hauser. Jeden Nachmittag sei bei einem anderen Kandidaten gefilmt worden und jeweils ab 18 Uhr seien die Gäste gekommen. «Für den Dreh war Geduld gefragt», erzählt sie. «Wir mussten gewisse Szenen oft wiederholen, bis die Crew zufrieden war.» Besonders habe es ihr gefallen, neue Leute zu treffen, die sie nicht einfach so auf der Strasse kennenlernen würde. Sie sagt:

«Wir waren zum Glück wirklich ein lustiges Trüppchen. Jeder hat den anderen akzeptiert.»

Nun wartet Hauser gespannt auf den Mittwoch, wenn ihre Folge zu sehen ist. «Ich habe ja selber keine Ahnung, wie der Dreh rausgekommen ist», sagt sie. Ob sie wieder einmal bei einem solchen Format mitmachen würde, weiss sie nicht: «Das kommt immer auf die Laune an.»