Weiningen/Geroldswil/Oetwil Von Paragrafenreiterei hält er nichts: Simon Stutz ist der neue Jagdaufseher von Altberg-Süd Die Jagdgesellschaft Altberg-Süd hat den Jagdpächter Simon Stutz kürzlich als neuen Jagdaufseher empfohlen. Nun erzählt der 49-jährige Oetwiler, was seine Motivation und seine Aufgabe ist und er erklärt, worauf Hündeler im Wald achten sollten. Sven Hoti Jetzt kommentieren 09.10.2021, 04.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Treuer Begleiter: Mit Hund Hilko sucht Jagdaufseher Simon Stutz nach verletzten Wildtieren. Valentin Hehli

In den vergangenen Monaten ist es im Jagdrevier Altberg-Süd, zu dem die Gemeinden Weiningen, Geroldswil und Oetwil gehören, vermehrt zu Rissen von Rehwild gekommen. Getötet wurden sie von freilaufenden Hunden. In der Verantwortung steht jener Teil der Hündeler, der sich den Vorschriften im Wald nicht bewusst ist. Aufräumen müssen die teils schlimm zugerichteten Tierkadaver dann Leute wie Simon Stutz. «Es sind keine schönen Bilder», sagt der Oetwiler. «So etwas geht einem immer nah.»

Stutz ist der neue der drei Jagdaufseher im Revier Altberg-Süd und als solcher vor allem für jagdpolizeiliche Aufgaben zuständig. Heisst unter anderem: Jägerinnen und Jäger kontrollieren und darauf achten, dass alles gesetzeskonform vonstatten geht, Hündeler auf die Leinenpflicht hinweisen, Schulklassen informieren und – wie bereits erwähnt – kranke und verletzte Tiere von ihrem Leid erlösen.

Das Amt übt er in seiner Freizeit aus

Die Mitglieder der Jagdgesellschaft Altberg-Süd hatten Stutz an der letzten Generalversammlung als neuen (zusätzlichen) Jagdaufseher vorgeschlagen. Der Gemeinderat von Weiningen hiess in seiner Aufsichtsfunktion Stutz' Ernennung kurz darauf gut. Sein Start sei geglückt, sagt der 49-Jährige. «Es hat sich nicht viel verändert im Vergleich zu vorher. Ich habe vielleicht ein oder zwei Pflichten mehr.»

Der gelernte Landschaftsgärtner aus dem Thurgau arbeitet hauptberuflich als Werkmeister auf dem Werkhof in Geroldswil. Seiner Tätigkeit als Jagdaufseher geht Stutz daher in seiner Freizeit nach. Im Schnitt investiere er etwa neun Stunden pro Woche in sein Amt. Dabei ist Flexibilität gefragt:

«Es kann vorkommen, dass ich mitten in der Nacht von der Polizei aufgeboten werde, da ein Wildtier angefahren wurde»,

erzählt Stutz. Liegt dieses nicht direkt am Unfallort, muss er am nächsten Morgen mit seinem Hund Hilko eine Nachsuche durchzuführen, um das verletzte Tier von seinem Leiden zu erlösen.

Er muss zu jeder Tages- und Nachtzeit ausrücken

Der 49-Jährige hatte sich freiwillig für das Amt zur Verfügung gestellt. Dafür habe es verschiedene Gründe gegeben, so Stutz. Zum einen habe er unbedingt eine Weiterbildung machen wollen. Zum anderen ging es ihm um einen «Dienst an der Allgemeinheit», wie er sagt. Ausserdem liege ihm das Tierwohl am Herzen.

Zuvor war Stutz nur als Jagdpächter im Revier tätig. Als solcher verantwortete er zum Beispiel die Jagd innerhalb des Reviers sowie dessen Bewirtschaftung – Aufgaben, die er zwar auch heute noch ausführt. Doch im Unterschied dazu ist Stutz nun als Jagdaufseher per Gesetz dazu verpflichtet, zu jeder Tages- und Nachtzeit sowie an Feiertagen auszurücken, wenn es einen Notfall gibt.

«Als Jagdaufseher hat man mehr Verantwortung, gleichzeitig aber auch mehr Rechte»,

erklärt er.

So unterschiedlich sind die Schweizer Jagdsysteme Das Schweizer Jagdrecht unterscheidet drei Jagdsysteme: Die Revier-, die Patent- und die Staatsjagd (auch Regiejagd genannt). Bei der Revierjagd wird das Jagdrecht von den politischen Gemeinden für eine bestimmte Periode (meist acht Jahre) an Jagdgesellschaften verpachtet. Diese entrichten einen Pachtzins. Nur die Pächter sowie von ihnen Eingeladene dürfen innerhalb des jeweiligen Reviers jagen. Die Überwachung der Wildtierbestände und des Jagdbetriebs übernehmen von der Jagdgesellschaft ernannte Jagdaufseher. In der Schweiz kennen insgesamt neun mehrheitlich im Mittelland gelegene Kantone die Revierjagd, so zum Beispiel Zürich, Aargau und die beiden Basel. Bei der Patentjagd gilt das Jagdrecht auf dem ganzen Kantonsgebiet. Jagen darf, wer beim Kanton im Vorfeld ein Patent erworben und eine Patentgebühr entrichtet hat. Pro Patent darf eine bestimmte Anzahl Tiere erlegt werden. Die Überwachung der Wildtierbestände und des Jagdbetriebs übernehmen vom Kanton angestellte Wildhüter. In der Schweiz gibt es 16 Patentkantone, darunter Graubünden, Bern und Wallis. Die Staats- oder Regiejagd ist ein Sonderfall, den nur der Kanton Genf kennt. Dort wurde die Jagd 1974 abgeschafft. Seither sind Privatpersonen von der Jagd ausgeschlossen. Für die Regulierung der Wildtierbestände sind staatlich besoldete Wildhüter zuständig. (sho)

«Wichtig ist, Feingefühl zu haben»

Stutz hat beispielsweise das Recht, Leute innerhalb des Jagdreviers anzuhalten und ihren Ausweis zu verlangen. Polizei spielen will Stutz allerdings nicht. Er rücke aus, wenn Hinweise aus der Bevölkerung kämen oder ein Aufgebot von der Kantonspolizei.

Im Umgang mit Fehlbaren setzt Stutz eher auf Dialog statt auf sofortige rechtliche Konsequenzen. Lieber nehme er die Leute zuerst zu sich und weise sie auf die Regeln im Wald hin, bevor er zu härteren Bandagen greift.

«Man sollte versuchen, zuerst an die Vernunft zu appellieren»,

sagt Stutz. Gleichzeitig erforderten unterschiedliche Situationen unterschiedliche Herangehensweisen. Stutz: «Wichtig ist, Feingefühl zu haben und nicht einfach nur auf Paragrafen herumzureiten.»

Im Zweifelsfall Hunde lieber an die Leine nehmen

Nichtsdestotrotz sei erwähnt, dass Halterinnen und Halter von freilaufenden Hunden, die ein Wildtier gerissen haben, verzeigt werden können. Die Anzeigen können zu hohen Bussen führen. «Das ist kein Kavaliersdelikt», betont Stutz.

Stutz rät Hundehalterinnen und -halter, mit ihren Tieren immer auf den Wegen zu laufen und sie auf Rufdistanz zu halten. Im Zweifelsfall sollen die Hunde lieber einmal mehr an die Leine genommen werden, empfiehlt er. Und er ergänzt:

«Sicher ist sicher. Kein Tier hat einen so qualvollen Tod verdient.»

Vom 1. April bis 31. Juli herrschte in Weiningen und Oetwil bisher ohnehin eine allgemeine Leinenpflicht. Geroldswil war bis anhin von dieser Pflicht ausgeschlossen. Mit dem Inkrafttreten des neuen kantonalen Jagdgesetzes im nächsten Jahr gilt sie dann einheitlich im ganzen Kanton.