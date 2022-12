Weiningen: 19-Jährige verletzt sich bei Selbstunfall

Weiningen Junge Automobilistin kracht in Kandelaber und verletzt sich dabei Bei einem Selbstunfall hat sich am Sonntagabend in Weiningen eine junge Frau unbekannte Verletzungen zugezogen. LiZ 05.12.2022, 12.47 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend in Weiningen auf der Umfahrungsstrasse bei der Einfahrt in die Autobahn. zvg/Kantonspolizei Zürich

Wie die Kantonspolizei Zürich am Montagvormittag mitteilte, ereignete sich in Weiningen auf der Umfahrungsstrasse bei der Autobahneinfahrt ein Selbstunfall. Am Sonntag, kurz vor 17.30 Uhr, sei eine 19-jährige Frau in Richtung Unterengstringen gefahren.