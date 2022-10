Er spielt jede 10-Uhr-Pause mit den Jugendlichen Fussball

Weiningen In jeder Zehn-Uhr-Pause spielt er mit den Jugendlichen Fussball: Der neue Schulsozialarbeiter will präsent sein Jonas Huber hat sich schnell in Weiningen eingelebt. Der neue Schulsozialarbeiter der Oberstufe freut sich bereits jetzt auf den Schulsilvester. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 06.10.2022, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit den Gegenständen vor Jonas Huber können sich die Jugendlichen während Gesprächen beschäftigen. Teilweise dienen sie auch der Gesprächsgestaltung. Bild: Sandra Ardizzone

«Ich habe mich gleich in Weiningen verliebt», sagt Jonas Huber. Bis vor kurzem habe er den Ort noch gar nicht gekannt. Die schöne Aussicht auf die Berge und der Charme des Dorfs haben es ihm aber angetan. Seit diesem Schuljahr ist der 26-Jährige aus dem Zürcher Oberland in einem 70-Prozent-Pensum als Schulsozialarbeiter an der Oberstufe Weiningen tätig.

Grünes Licht für einen zweiten Schulsozialarbeiter erhielt die Oberstufe Weiningen an der Kreisgemeindeversammlung im November 2021. Weil die Auslastung der seit 2020 in Weiningen tätigen Schulsozialarbeiterin Franziska Schenker enorm zugenommen hatte, sollte eine Stelle hinzukommen. Nun hat die Schulsozialarbeit wieder Zeit, in den Pausen präsent zu sein oder präventiv in den Klassen vorbeizugehen und Probleme frühzeitig anzupacken.

Jugendliche haben schnell Vertrauen aufgebaut

«Schon in den Sommerferien durfte ich an einer Lehrerkonferenz teilnehmen und bin auf ein offenes, interessiertes Team gestossen», sagt Huber. Positiv ist seine Bilanz auch nach gut eineinhalb Monaten am neuen Arbeitsplatz: «Ich habe mich hier bereits eingelebt.» Das habe er auch seiner Kollegin Franziska Schenker zu verdanken: «Sie hat mir den Einstieg vereinfacht und wir ergänzen uns gut», sagt er. Nur wenige Schulen hätten das Glück, zwei Schulsozialarbeiter zu haben.

Auch zu den Schülerinnen und Schülern habe er schon gute Beziehungen schaffen können, sagt Huber. Dadurch, dass die Schulsozialarbeit in Weiningen bereits etabliert sei, hätten die Jugendlichen schnell Vertrauen zu ihm aufgebaut. Dafür hat er sich auch in jeder Klasse persönlich vorgestellt. Und: «In jeder Zehn-Uhr-Pause gehe ich mit den Jugendlichen Fussball spielen. Dadurch kennen mich alle und haben weniger Hemmschwellen», sagt Huber.

Es ist seine erste Stelle als Schulsozialarbeiter

Auch in seiner Freizeit nimmt der Fussball einen grossen Stellenwert in seinem Leben ein. Das merkt man gleich, wenn man sein Büro betritt: An der Wand hängen Fotos seiner Lieblingsmannschaften. Und ein oranger Fussball thront auf einer Ablage. Zurzeit spielt Huber beim FC Wetzikon und trainiert seine eigene Mannschaft. «Wenn ich einmal nicht mehr selber spiele, möchte ich auch Jugendliche trainieren», sagt er. Ansonsten verbringt er viel Zeit in der Natur und kocht gerne.

Franziska Schenker und Jonas Huber ergänzen sich in der Schulsozialarbeit. Bild: Sandra Ardizzone

Die Stelle in Weiningen ist Hubers erste als Schulsozialarbeiter. Daneben absolviert er eine entsprechende Weiterbildung. Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen konnte er allerdings bereits sammeln: Nach einer Lehre als Kleinkindererzieher, vier Jahren als Sozialpädagoge und zwei Jahren als Lehrer an einer Schule für Kinder mit Verhaltens- und Lernschwierigkeiten sei der Wechsel in die Regelschule ein spannender Schritt. «Ich kann viel Wissen meiner früheren Tätigkeiten einfliessen lassen», sagt er.

An der Oberstufe Weiningen, die auch Jugendliche aus Unterengstringen, Geroldswil und Oetwil besuchen, schätze er die Vielfalt, die auf die unterschiedlichen Hintergrundgeschichten der Schülerinnen und Schüler zurückzuführen sei, sagt Huber. Vielfältig sind auch die Themen, mit denen sich die Schulsozialarbeit auseinandersetzt. Er sagt:

«Die Anliegen drehen sich zum Beispiel um die Berufswahl, um körperliche Gewalt, Liebe, private Familienangelegenheiten oder Druck in der Schule.»

Als Schulsozialarbeiter sei er der Angelpunkt zwischen Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen und Eltern, sagt Huber. Zudem ist die Schulsozialarbeit die Fachstelle für psychosoziale Fragen, Hobbys und Freizeitthemen. «Wir wollen präsent sein und Dinge sehen, für die die Lehrpersonen keine Zeit haben.» Dabei darf aber auch das Vergnügen nicht zu kurz kommen: «Ich freue mich jetzt schon auf den Schulsilvester und darauf, gemeinsam zu feiern und sich auszutauschen», sagt er.

Schulsozialarbeiterin Franziska Schenker ist froh über die Entlastung durch Huber: «Ich gehe jetzt viel erleichterter arbeiten», sagt sie. «Wir können wieder niederschwelliger unterwegs sein und sind dennoch beide gut ausgelastet.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen