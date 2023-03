Gubristtunnel: Eine Brandfall-Übung in der dritten Röhre

Weiningen In der dritten Gubrist-Röhre schossen heute die Flammen empor – in einem Monat rollt hier der Verkehr Die dritte Gubrist-Röhre wird im April 2023 eröffnet. Im Moment sind die letzen Arbeiten im Gange. Diese umfassen auch spektakuläre Sicherheitsübungen. Natacha Schmassmann 23.03.2023, 20.06 Uhr

Das Auto steht in Flammen – der Rauch wird simuliert. Bild: zvg/Astra

In der dritten Röhre des Gubrist-Tunnels brennt ein Auto lichterloh. Rauch steigt auf. Jetzt muss es schnell gehen.

Das Sicherheitssystem erkennt den Brand - zum einen dank der Rauchdetektion und zum anderen dank dem Brandmeldekabel, das schnelle Temperaturanstiege erkennt. Bei der Tunneleinfahrt blinken nun gelbe Warnlichter. Und die Beleuchtung im Tunnel wird auf die höchste Stufe gestellt.

Nun beginnt der Einsatz der sogenannten Strahl- und Axialventilatoren und Brandklappen. Das Brandlüftungsprogramm startet. Es zieht im hell beleuchteten Tunnel, der Rauch verlässt ihn langsam durch die geöffneten Brandklappen. Das System schlägt in zwei Zentralen Alarm - bei der Kantonspolizei in Zürich und beim Nationalstrassenunterhalt in Urdorf. Bei den beiden Tunnelportalen signalisieren rote Lichter den Autofahrern, dass sie nicht in den Tunnel fahren dürfen.

Aber keine Angst: Es ist nur eine Sicherheitsübung. Diese fand am Donnerstag in der dritten Röhre des Gubrist-Tunnels statt. Sie wurde vom Bundesamt für Strassen (Astra) organisiert und durchgeführt.

Roger Meier, Oberbauleiter Betriebs- und Sicherheitsausrüstung, erklärt die Übung, die ein Brandereignis simuliert. Bild: zvg/Astra

Die Sicherheitstests gehören zu den letzten Vorbereitungen, bevor die dritte Röhre für den Verkehr geöffnet wird. Laut Roger Meier, Oberbauleiter Betriebs- und Sicherheitsausrüstung, gibt es nicht mehr viel zu tun: «Es fehlen noch Beschriftungen und kleine Ausbesserungen. Ebenfalls prüfen wir, ob alle Systeme funktionieren.» Die Übung am Donnerstag sei ein Teil davon.

Der Fokus liegt auf Selbstrettung

In einem Ereignisfall zählt jede Minute. Der Fokus liegt dabei darauf, dass sich die Verkehrsteilnehmenden möglichst schnell selbst retten können. Normalerweise dauert es mindestens 15 Minuten, bis die Rettungskräfte eintreffen. Daher ist es sehr wichtig, selbstständig zu reagieren. «Am wichtigsten ist, dass man schnell reagiert und sich in Sicherheit begibt, statt noch lange die Handtasche oder weitere Gegenstände aus dem Auto zu holen», sagt Meier.

Der grün signalisierte Fluchtweg. Bild: zvg/Astra

In der dritten Röhre des Gubrist-Tunnels existiert alle 300 Meter ein Fluchtweg. Die grüne Tür führt in die zweite Gubrist-Röhre, von dort kann im Notfall zum Beispiel ein Feuerwehrauto direkt zur Brandstelle in der dritten Röhre fahren. Alle 150 Meter besteht eine SOS-Nische. Dort kann über den SOS-Knopf Hilfe gerufen werden. Ebenfalls stehen Feuerlöscher bereit, die die Verkehrsteilnehmenden selbstständig benutzen können.

Am 22. April ist es so weit

Die dritte Gubrist-Röhre wird voraussichtlich am 22. April 2023 für den Verkehr freigegeben. Sie ist Teil des Grossprojekts «Ausbau Nordumfahrung Zürich». Der Gubristtunnel ist einer der meistbefahrenen Autobahnabschnitte der Schweiz. Die täglich über 120 000 Fahrzeuge führen zu insgesamt 350 Stau-Tagen.

In einem weiteren Schritt werden auch die zwei bestehenden Röhren saniert. Gleich nach der Eröffnung der dritten Röhre beginnt die Arbeit an der zweiten Röhre. Danach folgt die erste Röhre, diese Arbeiten sollen 2027 fertiggestellt werden.

Ein weiteres wichtiges Teilprojekt ist die Überdeckung Weiningen, die auch Gubrist-Deckel genannt wird. Beim Tunnelportal der dritten Röhre ist der Deckel schon vorhanden. Bei den anderen beiden Röhren wird er während der Sanierung der jeweiligen Röhre gebaut.

Der erste Teil des Gubrist-Deckels in Weinigen ist fertiggestellt. Bild: zvg/Astra

Roland Hug, Gesamtprojektleiter Ausbau Nordumfahrung Zürich, ist stolz: «Es ist sehr schön, dass dieses Projekt nicht mehr nur auf Papier existiert.» Sein bisheriges Highlight sei der Durchstich der dritten Röhre am 22. September 2020 gewesen. Aufgrund der Pandemie konnte dort aber nur im kleinen Rahmen gefeiert werden.

Das brennende Fahrzeug steht mitten auf der Fahrbahn. Bild: Keystone Der Rauch durchflutet das Tunnel und beeinträchtigt die Sicht. Bild: Keystone Hatten bei der Übung alles im Griff: die Mitarbeitenden des Bundesamts für Strassen (Astra). Bild: Keystone Der Notausgang wird probeweise geöffnet. Bild: Keystone Die kleine grüne Tür ist für Personen und durch das grosse graue Tor passen auch Feuerwehrautos. Bild: Keystone In den SOS-Nischen hat es jeweils einen Notfallknopf. Und hinter der Tür steht jeweils auch ein Feuerlöscher bereit. Bild: Keystone Die verschiedenen Signalisationen reagierten bei dieser Übung korrekt. Bild: Keystone Die dritte Gubrist-Röhre wird am 22. April 2023 eröffnet. Bild: Keystone

Zunächst nur zwei von drei Spuren befahrbar

Autofahrer sollten sich aber noch nicht zu früh über die dritte Röhre freuen. Denn diese wird zwar im April dem Verkehr übergeben, aber dann werden erst zwei der drei Spuren in dieser Röhre offen sein. Der Grund: Auf der Weininger Tunnelseite müssen bis Juli noch weitere Arbeiten ausgeführt werden. Dabei handelt es sich laut Astra um Entwässerungs-, Belags und Fundationsarbeiten. Diese können laut Astra nicht vor der Eröffnung erledigt werden, sondern erst dann, wenn die mittlere Tunnelröhre geschlossen ist. Und dies wiederum geht nur, wenn in der dritten Röhre der Verkehr schon mal auf zwei Spuren rollen kann.

Gleich zweimal wird dieses Jahr der Gubrist gefeiert. Am Samstag, 15. April, findet das Tunnelfest statt, an dem das Bauwerk der Bevölkerung zugänglich gemacht wird, bevor die dritte Röhre eine Woche später in Betrieb geht. Anfang Juli, wenn die dritte Spur freigegeben wird, erfolgt dann die offizielle Eröffnung des Tunnels.

Tunnelfest am 15. April Das Tunnelfest findet am Samstag, 15. April, von 10 bis 22 Uhr auf beiden Portalseiten statt. Die dritte Röhre ist dabei mit dem Fahrrad oder auch einem kleinen Zug befahrbar. Auch Foodtrucks stehen bereit. Es werden verschiedene Fahrzeuge der Blaulichtorganisationen gezeigt und Ereignisfälle simuliert. Die Tunnelzentralen können ebenfalls besichtigt werden. Wichtig: Es sind keine Parkplätze vorhanden. Es wird zur Anreise mit dem ÖV geraten, Extrabusse sind im Einsatz. Weitere Informationen zum Tunnelfest gibt es unter www.nordumfahrung.ch.