Restlicher Rad- und Gehweg in Weiningen Süd ist bewilligt

Weiningen Im zweiten Anlauf klappte es: Weiningen kann den Rad- und Gehweg bis zur Schlüechti-/Längglistrasse verlängern Die Gemeindeversammlung genehmigte den Planungs- und Baukredit von rund 575’000 Franken. Jedoch wehrten sich mehrere Stimmbürger, darunter auch betroffene Landbesitzer, gegen das Projekt. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 24.06.2022, 16.44 Uhr

Der Gubrist-Deckel wächst weiter. Bei der dritten Röhre ist bereits ein grosser Teil geschafft. 2026 soll eine Passerelle über das Weininger Portal führen. Bild: Lydia Lippuner

Der Rad- und Gehweg, der künftig in Form einer Passerelle über den Weininger Gubrist-Deckel führt, wird länger. Das haben die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend im Quartierzentrum Föhrewäldli in der Fahrweid entschieden. Sie genehmigten einen Planungs- und Baukredit von rund 575'000 Franken für das Projekt, sodass der Weg am südlichen Dorfrand nicht bei der Püntenstrasse enden wird, sondern 280 Meter weiter bis zur Schlüechti-/Längglistrasse führt.

Dem Geh- und Veloweg samt Passerelle über den Gubrist-Deckel im Rahmen des Ausbaus der Nordumfahrung Zürich gaben die Weininger Stimmberechtigten bereits im September 2018 an der Urne grünes Licht, als sie für dessen Bau einen Betrag von 3,5 Millionen Franken guthiessen. Mit dem Ja zur restlichen Strecke kann der Gemeinderat die Lücke im Passerellenprojekt nun schliessen.

Kostenloses Baurecht auf dem Deckel ist gesichert

Damit ist auch die Gefahr gebannt, dass der Kanton das kostenlose Baurecht, das er der Gemeinde Weiningen für die Nutzung des neuen Gubrist-Deckels zusicherte, zurückziehen könnte. Dieses wurde der Gemeinde nach dem Ja an der Urne zum Passerellenprojekt vom Kanton als Dank zugesprochen. Man erhofft sich mit der Langsamverkehrsverbindung nämlich eine Verbesserung der Verkehrssituation auf dem Kantonsstrassennetz.

Der Gemeinderat benötigte jedoch zwei Anläufe für die Verlängerung des Rad- und Gehweges. Bereits an der Gemeindeversammlung im Dezember 2019 stand das Geschäft zur Debatte. Damals lehnten die Stimmberechtigten den Antrag ab und folgten der Empfehlung der Rechnungsprüfungskommission (RPK), welche die Erstellung des Rad- und Gehwegs zwar als sinnvoll, aber die beantragten Kosten von 750’000 Franken als zu hoch beurteilte. Es wurde kritisiert, dass keine günstigeren Alternativen geprüft worden seien, wie etwa die Errichtung einer Naturstrasse. Zudem wurde bemängelt, dass der Weg viel zu breit sei, sodass ihn auch Landwirtschaftsgeräte befahren können.

Weg ist schmaler und günstiger

Der Gemeinderat hat auf die Kritik reagiert und das Projekt überarbeitet. So wurde etwa die Wegbreite von 4 auf 3,2 Meter redimensioniert. Das habe zu einer Kostenersparnis von fast 200'000 Franken geführt, sagte der zuständige Werkvorstand Thomas Mattle (SVP) an der Gemeindeversammlung. Geholfen habe zudem, dass mit dem Fortschritt der Nationalstrassenplanung zwischenzeitlich auch eine Submission für die Arbeitsvergaben der Passerelle sowie des zur Diskussion stehenden Rad- und Gehwegs erfolgt sei. «Dank dieser Zahlen konnten wir eine bessere Kostenprognose machen», so Mattle.

Er wies auf die Bedeutung des Projekts hin und erwähnte, dass es der Gemeinde darum gehe, den Schülerinnen und Schülern sowie Kindergartenkindern einen sicheren Schulweg abseits der viel befahrenen Zürcherstrasse zu bieten. Wegen der Kinder habe man auf den Bau einer Naturstrasse verzichtet und auf einen Asphaltbelag gesetzt. «Viele gehen mit einem Trottinett oder einem Kickboard zur Schule. Eine Naturstrasse ist dafür nicht tauglich. Zudem könnte darauf auch kein Winterdienst erfolgen», führte Mattle aus.

Kinder sollen ohne Trotti zur Schule gehen

Trotz des günstigeren Kredits kam es im Vorfeld der Abstimmung zu einigen kritischen Äusserungen. So störte sich eine Votantin etwa daran, dass der Weg für Trottinett fahrende Kinder asphaltiert werden soll. «Ich habe mich bei der Präventionsabteilung des Kantons Zürich erkundigt und mir wurde gesagt, dass vor allem Unterstufenschüler den Schulweg zu Fuss bewältigen sollen, weil sie für einen sicheren Umgang mit einem Trottinett noch über zu wenig Fähigkeiten verfügen.» Mit einem solchen Weg ermuntere die Gemeinde die Kinder, mit diesen Geräten zur Schule zu gehen und verhindere, dass sie die Fähigkeit erlernen würden, aktiv den Fussgängerstreifen bei der Zürcherstrasse zu benutzen, sagte die Stimmbürgerin und forderte deshalb die Ablehnung des Geschäfts.

«Ich bin Primarschullehrerin und sehe die Kinder täglich mit Trottis zur Schule kommen. Das ist, auch wenn es nicht wünschenswert ist, nun mal Realität. Wenn mit dem Rad- und Gehweg die Chance besteht, den Schulweg der Kinder sicherer zu machen, dann bin ich sehr dafür», entgegnete eine andere Stimmbürgerin.

Weg durchschneidet Landwirtschaftsland

Zu Wort meldeten sich auch betroffene Landbesitzer, die für das Vorhaben der Gemeinde Land abtauschen, verkaufen oder der Gemeinde ein unbefristetes Baurecht geben müssten. «Mit diesem Projekt durchschneidet man Landwirtschaftsland. Die Kinder sollen der Zürcherstrasse entlang laufen, sie müssen das lernen», sagte etwa eine Grundeigentümerin. Sie machte beliebt, eine Tempo 30 Zone auf der Zürcherstrasse einzuführen und betonte:

«Wir geben unser Land für diesen Rad- und Gehweg nicht her.»

Die Gemeinde wird sich nun mit den Landbesitzern einigen müssen. Die Stimmberechtigten unterstützten das Projekt mit 40 Ja- zu 23 Nein-Stimmen.

Bewilligt wurde an der Gemeindeversammlung zudem die Kreditabrechnung zum Neubau des Reservoirs Gubrist. Die gesamte Kreditsumme wurde um rund 950’000 Franken unterschritten. Überdies genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Jahresrechnung 2021, die mit einem kleinen Minus von etwas weniger als 10’000 Franken abschloss.

