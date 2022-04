Weiningen «Im Ziel war ich nur erleichtert»: Jack Haug lief für den Marathon des Sables sieben Tage lang durch die Sahara Der Marathon des Sables dauert sieben Tage und führt die Teilnehmer 250 Kilometer durch die marokkanische Wüste. Dieses Jahr war auch der Weininger Marathonläufer Jack Haug am Start. Es war seine bisher grösste Herausforderung. Sophie Deck Jetzt kommentieren 15.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jack Haug musste für den Marathon des Sables alle Zweifel ersticken. zvg

«Dieses Rennen ist so wunderschön und so hart wie die Wüste selbst», sagt Jack Haug. Dieser Satz sei ihm immer wieder durch den Kopf gegangen, während er vor zwei Wochen am Marathon des Sables 250 Kilometer durch die Sahara lief.

Der Weininger, der von vielen «Köbi» genannt wird, begann vor 20 Jahren mit Marathonläufen. Der Sport ist sein Hobby, beruflich führt er einen Landwirtschaftsbetrieb. Er hat inzwischen an knapp 70 Marathons teilgenommen, doch den Marathon des Sables schob er jahrelang hinaus. Aus Nervosität und aus Respekt.

«Der Marathon ist krass. Schwerer als alles, was ich bisher gemacht hatte»,

sagt er. Von manchen wird er als der härteste Ultra-Marathon der Welt bezeichnet. Er führt in sieben Tagen 250 Kilometer durch die Sahara – in der prallen Sonne über Sand, Dünen und Steinboden.

Alle zehn Kilometer gab es Wasser

Dieses Jahr stellten sich knapp über 1000 Läuferinnen und Läufer der Herausforderung. Sie bekamen alle zehn Kilometer an Checkpoints Wasser und schliefen nachts jeweils zu acht in Zeltlagern. Alles andere – etwa Essen, Kochutensilien oder Schlafmatten – mussten sie selbst mitbringen und tragen.

Einige Dinge sind vorgeschrieben: Essen für mindestens 2000 Kalorien pro Tag, eine Stirnlampe, ein Kompass, ein Messer und ein Spiegel, um im Notfall die Position zu signalisieren, sowie eine Giftpumpe für Skorpionbisse. Haug entschied sich beim Essen für das Minimum und brachte dafür noch Kochausrüstung und eine Schlafmatte mit.

«Ich konnte kaum atmen»

Damit wog sein Rucksack anfangs 13 Kilo inklusive Wasser. Gleich zu Beginn habe er ihn fast zu Boden gezogen. Ob er auf den ersten Kilometern daran gezweifelt habe, dass er es schafft? «Klar, die ganze Zeit», sagt er. Aber solche Zweifel müsse man ersticken. Er sage sich immer, er werde es schaffen, sonst könne es gar nicht funktionieren.

Haugs Einstellung wurde jedoch bereits am zweiten Tag auf die Probe gestellt. Es gab einen Sandsturm, der allen schwer zu schaffen machte. Haug erzählt:

«Der Sand war auf der Haut wie Nadeln, ich konnte kaum atmen und vor mir war eine unendliche Talebene. Da dachte ich, ich müsste aufgeben.»

Das wäre für Haug das erste Mal in seiner Karriere gewesen. Doch irgendwann habe er wieder einen Bergzug gesehen und konnte dank des Ziels vor Augen durchhalten.

Klarer Sternenhimmel und Sonnenuntergänge

Neben Gründen, um aufzugeben, gab es am Marathon des Sables für Haug auch viele, um weiterzumachen:

«Jedes Mal wenn ich auf einer Bergkuppe oder einer Düne angelangte und sich ein schönes Tal vor mir erstreckte, ich die Sonnenuntergänge sah oder den klaren Sternenhimmel in der Nacht, war ich dankbar und glücklich dort zu sein», erzählt Haug.

Der Marathon des Sables führt in der prallen Sonne über Sand, Dünen und Steinboden durch die Sahara. zvg Auf härteren Flächen kann man gut rennen, auf dem Sand gehen die Läuferinnen und Läufer. zvg Dieses Jahr nahmen knapp über 1000 Läuferinnen und Läufer am Ultra-Marathon teil. zvg Sie schliefen nachts in Zeltlagern. zvg «Dieses Rennen ist so wunderschön und so hart wie die Wüste selbst», sagt Jack Haug. zvg Den Marathonläufer haben unter anderem die Sonnenuntergänge motiviert. zvg Es ging ihm bei diesem Marathon nicht um Geschwindigkeit, sondern darum, es durchzuhalten. zvg Die letzten Kilometer seien die schwierigsten gewesen. zvg Im Ziel fühlte Haug nur noch Erleichterung. zvg Er schloss mit 41 Stunden reiner Laufzeit auf dem 335. Rang ab. zvg

Der Marathon des Sables wird in Etappen bestritten. Jeden Tag liefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 7,7 und 42,2 Kilometer. Man renne bei so einem Ultra-Marathon nicht die ganze Zeit, erklärt Haug. Eine Sanddüne hinaufzurennen verschwende zum Beispiel viel zu viel Energie. Man rennt, wenn der Boden hart und flach ist; auf sandigen und unebenen Abschnitten geht man.

«Wir waren wie eine Familie»

Haugs Ziel bei diesem Ultra-Marathon war nicht die Zeit, sondern das Durchhalten. Er kam immer am frühen Nachmittag im Lager an und war der Erste seiner Zeltgruppe: «Durch den Tag hat es die Zelte herumgeweht und deswegen musste ich, wenn ich ankam, mit meinen schweren Beinen erst einmal Steine sammeln und das Zelt wieder beschweren. Aber das war es wert, denn wir waren in der Gruppe wie eine Familie», sagt er.

Er war erstaunt, wie gut es für ihn lief. Obwohl er zügig vorankam, hatte er nicht eine Blase an den Füssen, während manche furchtbare Verletzungen hatten. Ein Teilnehmer habe beispielsweise total wunde Füsse gehabt und bei jedem Schritt geweint.

«Manche haben sich bestimmt übernommen. Ich hätte rückblickend vielleicht sogar noch mehr Gas geben können, aber ich wollte lieber sichergehen, dass ich es schaffe», sagt Haug.

Verirrt in der Wüste

Die zweitletzte Etappe war länger als die anderen: 86 Kilometer. Dafür hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwei Tage Zeit. Haug entschied sich, durchzulaufen – und verirrte sich nachts in der Sahara.

«Der Weg war markiert, aber ich driftete nach links ab. Ich sah Lichter vor mir und dachte die ganze Zeit, es sei der Checkpoint, aber vielleicht war es ein Nomadenlager.»

Die Läuferinnen und Läufer hinter ihm seien ihm anfangs noch gefolgt, hätten dann aber den richtigen Weg wieder gefunden – Haug nicht.

«Irgendwann merkte ich es, weil keine Markierungen mehr kamen. Wir wurden zwar alle per GPS getrackt und ich hätte im Notfall auch der nächsten Fahrspur entlang zurückgehen können. Aber so im Dunkeln allein in der Sahara, das ist schon kein angenehmes Gefühl», sagt er.

Schliesslich schickten die Organisatoren ein Auto, um Haug wieder «einzusammeln». Er musste danach den ganzen Weg zurücklaufen und verlor seinen Vorsprung und kam am Ende dann um 1 Uhr morgens im Lager an. «Ob Durchlaufen klug war, weiss ich nicht. Wenn man einen Tag Pause hat, ist es nachher viel schwieriger, weiterzumachen», sagt er.

Zu Hause gab es ein Willkommensfest

Dementsprechend hart seien die 42 Kilometer des letzten Tages gewesen:

«Als ich im Ziel ankam, war ich komplett fertig. Ich hätte keinen Kilometer weiter gehen können.»

Haug schloss mit 41 Stunden reiner Laufzeit auf dem 335. Rang ab. Er ist vollkommen zufrieden damit. Dennoch fühlte er sich nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte:

«Ich muss sagen, dass ich mehr Emotionen erwartet hatte. Als ich im Ziel ankam, war ich nur erleichtert. Was aber richtig geil war: Wir bekamen gleich eine eisgekühlte Cola. Nach einer Woche mit minimaler Ernährung und so viel Anstrengung war das unglaublich – definitiv eines meiner Highlights.»

Das Allerbeste kam für Haug dann aber zu Hause in der Schweiz: «Meine Freunde überraschten mich mit einem Willkommensfest. Es war so schön, wenn ich daran denke, kommen mir jetzt noch fast die Tränen.»

Grosse Pläne für die Zukunft

Er sei unglaublich stolz, dass er den Marathon des Sables geschafft habe. Noch einmal möchte er ihn aber nicht machen. «Es gibt so viele coole grosse Marathons, da fände ich es schade, den gleichen zweimal zu laufen», sagt er. Aber was macht man, wenn man den schwersten Ultra-Marathon geschafft hat?

«Das kann man so nicht sagen», sagt Haug. «Verschiedene Marathons sind aus unterschiedlichen Gründen schwer: Wegen der Hitze, wegen der Höhe, wegen der Länge. Deshalb kann man nicht sagen, welcher wirklich der Schwerste ist.»

So hat Haug auch für die kommende Zeit grosse Pläne: Einerseits plant er einen Ultra-Marathon bergab vom Gipfel des Kilimandscharo, für den er, wenn er ihn schafft, einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde erhält – für den höchsten Marathonstart auf knapp 6000 Meter. Andererseits wurde Haug ausgelost, um am Ultra-Trail du Mont Blanc teilzunehmen, der als Olympia des Ultramarathons gilt – 170 Kilometer und 10'000 Höhenmeter. Eine riesige Herausforderung für den Körper.

Bei der Frage, ob er glaubt, dass er das meistern kann, lacht Haug: «Klar glaube ich es, sonst müsste ich nicht mitmachen», sagt er. Das gelte für den Marathon des Sables und auch für jeden anderen Marathon.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen