Weiningen «Eine extrem coole Sache»: 20 Lehrbetriebe präsentierten sich an der Berufsmesse der Oberstufe Weiningen Kita Stärneland, Intercoiffure Ungricht oder Walo Bertschinger: Am Dienstagnachmittag konnten die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Weiningen viele verschiedene Berufe kennenlernen. Virginia Kamm 21.03.2023, 18.34 Uhr

An der Weininger Berufsmesse waren viele lokale Unternehmen vertreten, so zum Beispiel der Kaminfeger Christoph Sauter. Andrea Zahler 20 Lehrbetriebe kamen am Dienstagnachmittag in der Turnhalle des Oberstufenschulhauses zusammen. Andrea Zahler Auch grosse Unternehmen wie die Post... Andrea Zahler ...oder die ZKB stellten sich vor. Andrea Zahler Bei Intercoiffure Ungricht gab es Einblicke in die Coiffeurlehre. Andrea Zahler Im Idealfall finden die Schülerinnen und Schüler durch die Berufsmesse eine Schnupperlehre. Andrea Zahler Pflegeberufe sind laut Stephan Fahrni, der im Elternrat und im Organisationskomitee der Berufsmesse ist, besonders beliebt. Andrea Zahler Der Anlass richtete sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe auf Lehrstellensuche. Andrea Zahler Die Berufsmesse kam bei den Jugendlichen sehr gut an. Andrea Zahler

20 verschiedene Lehrbetriebe präsentierten sich am Dienstagnachmittag an der siebten Berufsmesse der Oberstufe Weiningen. Die meisten davon sind im Limmattal ansässig: Von der Geroldswiler Kita Stärneland über die Spitex rechtes Limmattal, Intercoiffure Ungricht, Walo Bertschinger oder den Kaminfeger Christoph Sauter bis hin zur Gemeindeverwaltung Weiningen waren zahlreiche unterschiedliche Branchen vertreten.

«Viele der Betriebe sind schon lange dabei, andere nehmen zum ersten Mal teil», sagte Elternratsmitglied Stephan Fahrni auf Anfrage. Zusammen mit sieben weiteren Personen aus dem Elternrat bildet er das Organisationskomitee der Berufsmesse, das nach den Herbstferien mit der Planung begann. «Wir merken, dass das Interesse vor allem an IT-, KV- und Pflegeberufen sehr gross ist, an handwerklichen Berufen dafür weniger», sagte er.

Berufsmesse soll die Hemmschwelle brechen

«Die Schülerinnen und Schüler sollen durch die Berufsmesse vor allem die Angst vor den Lehrbetrieben verlieren», sagte Fahrni weiter. Manche trauen sich zum Beispiel nicht, eine Firma anzurufen. Diese erste Hemmschwelle soll die Berufsmesse brechen. «Im Idealfall sollen sich die Jugendlichen zudem für einen Beruf begeistern oder sogar eine Schnupperlehre finden», sagte er.

Stephan Fahrni war seit nach den Herbstferien mit der Organisation der Berufsmesse beschäftigt. Andrea Zahler

In erster Linie richtet sich die Berufsmesse an die Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe auf Lehrstellensuche. Auch Jugendliche der dritten Oberstufe, die noch keine Lehrstelle haben, können teilnehmen. «Wir haben die teilnehmenden Betriebe auch gleich angefragt, ob sie für diesen Sommer noch freie Lehrstellen haben», sagte Fahrni. Immerhin 15 Stellen sind zurzeit noch zu besetzen.

Auch überregionale Unternehmen boten Einblicke

Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich begeistert vom Anlass: «Ich finde die Berufsmesse eine extrem coole Sache», sagte die 14-jährige Sophia. Vor allem, weil sie direkt in der Schule stattfindet, ergänzte die ebenfalls 14-jährige Stella. Sie biete eine gute Möglichkeit, verschiedene Berufe kennenzulernen, waren sich die beiden einig.

Während sich Stella für eine Lehre als Polydesignerin 3D interessiert, ist sich Sophia noch nicht so sicher: «Ich möchte auf jeden Fall im künstlerischen Bereich und möglichst selbstständig arbeiten, zum Beispiel am Computer», sagte sie.

Ebenfalls zufrieden mit der Berufsmesse waren Dario und Manuel, beide 14 Jahre alt. Bei Manuel wurde ebenfalls das Interesse für den Polydesign-3D-Beruf geweckt. «Ich habe bei einem der Stände etwas gefunden, das ich vorher noch gar nicht gekannt habe», sagte Dario. Jetzt könne er sich sogar eine Lehre in diesem Bereich vorstellen.

Neben lokalen waren auch grosse überregionale Unternehmen an der Weininger Berufsmesse vertreten: So bot etwa die ZKB Einblicke in den KV-, aber auch in den Informatik- und Mediamatikberuf, die Post stellte sich vor und bei PKZ konnten die Jugendlichen mehr darüber erfahren, was sie bei einer Polydesign-3D-Lehre erwarten würde.

