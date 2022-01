Weiningen «Wir machen das alle aus Überzeugung»: Bei der Phytovitality AG wachsen 86'000 Hanfpflanzen Der Hanf, der im Gewächshaus auf dem Weininger Richi-Areal wächst, endet später einmal als Kosmetik- oder Medizinprodukt oder als CBD-Zigarette. Geschäftsführer Bruno Rüdisüli will mit den Naturheilmitteln Beschwerden lindern. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

John van der Lee, Head Grower, Greg Rogers, Master Grower, Roberto Ingram, Post-Harvest Manager, und der Gdeschäftsführer der Phytovitality AG, Bruno Rüdisüli, arbeiten mit Leidenschaft im Hanfgeschäft. Valentin Hehli Die Mutterpflanzen befinden sich in einem separaten Stockwerk. Valentin Hehli Eine Mitarbeiterin schneidet die abgezwackten Zweige der Mutterpflanzen zurecht und stellt sie ins Wasser. Valentin Hehli Nach sieben Tagen in der Erde werden die Setzlinge umgetopft. Valentin Hehli Dann verbringen sie weitere sieben Tage in der ersten kleineren Halle. Hier benötigen die Pflänzchen täglich 18 Stunden Licht. Valentin Hehli Dann kommen die Pflanzen für acht Wochen in die grössere Halle, wo sie täglich zwölf Stunden Licht benötigen. Valentin Hehli Insgesamt 86'000 Hanfpflanzen hat die Phytovitality AG im Gewächshaus auf dem Weininger Richi-Areal. Valentin Hehli Wenn die Pflanzen herangewachsen sind, nehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Blüten ab. Valentin Hehli Gut 40 Angestellte beschäftigt die Phytovitality AG. Valentin Hehli Die Firma gibt es seit Anfang 2019. Valentin Hehli Jeden Tag verlassen 1080 Hanfpflanzen das Gewächshaus und dafür kommen 1080 neue hinzu. Valentin Hehli Ein Geruchstest darf nicht fehlen. Die Phytovitality AG züchtet selber sechs verschiedene Mutterpflanzensorten. Valentin Hehli Die Blüten werden in speziellen Öfen mit regulierbarer Temperatur getrocknet. Valentin Hehli Zwölf Abnehmer beliefert die Phytovitality AG mit ihrem Hanf. Valentin Hehli Fertig verpackt: Der Weininger Hanf endet später als Kosmetik- oder Medizinprodukte und als CBD-Zigaretten. Valentin Hehli

Um sieben Uhr morgens beginnt ein Arbeitstag bei der Phytovitality AG, die auf dem Weininger Richi-Areal ein Gewächshaus betreibt. Um eintreten zu dürfen, sind Überschuhe und ein Schutzanzug angesagt. «Damit keine Bakterien von draussen ins Gewächshaus kommen», erklärt Geschäftsführer Bruno Rüdisüli. Im Innern wachsen stolze 86'000 Hanfpflanzen, von denen rund 25 Prozent später einmal zu Kosmetikprodukten, 60 Prozent zu medizinischem Öl und die restlichen 15 Prozent zu legalen CBD-Zigaretten verarbeitet werden.

Gut 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt die Phytovitality AG. Darunter befinden sich studierte Agronomen, für die Qualitätskontrolle zuständige Pharmazeuten, Gärtner und angelernte Helferinnen und Helfer. Der Weg von der Mutterpflanze zum fertig verpackten Produkt, das anschliessend an zwölf verschiedene Unternehmen geliefert wird, ist kein einfacher. Jedes Detail muss stimmen: Vor allem eine hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind wichtig. Von den Mutterpflanzen, von denen die Phytovitality AG selber sechs verschiedene Sorten züchtet, werden die Zweige abgezwackt, zugeschnitten und in die Erde gesetzt. Nach siebentägiger Befeuchtung durch Wasserdampf haben diese Wurzeln geschlagen und werden umgetopft.

1080 Pflanzen gehen täglich ein und aus

In der ersten, kleineren Halle benötigen die Pflänzchen 18 Stunden Licht pro Tag. Möglichst wenig Kontakt zwischen Mensch und Pflanze ist hier das Ziel. In einer Zentrale überwachen Mitarbeiter Werte wie die Luftfeuchtigkeit und die Wasserqualität. Insektenfallen sollen Schädlinge von den Pflanzen fernhalten. Nach weiteren sieben Tagen setzen die Pflanzen ihre Reise in der grösseren Halle des Gewächshauses fort, wo sie acht Wochen lang heranwachsen. Hier sind die Pflanzen nach Reife geordnet. Von der Zentrale aus können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steuern, wohin sich die zahlreichen Gestelle mit den Pflanzen bewegen sollen. Unzählige LED-Lampen spenden hier bis zu zwölf Stunden Licht pro Tag. Aktivkohlefilter sollen den Hanfgeruch aus der Luft ziehen und Ventilatoren lassen die Luft zirkulieren.

Anschliessend pflücken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Phytovitality AG die Blüten der Hanfpflanzen ab. In einem aus Hygienegründen abgetrennten Raum werden die Blüten in speziellen Öfen mit regulierbarer Temperatur getrocknet. Schliesslich gelangen die trockenen Blüten in einen Trimmer, wo sie zerkleinert werden. Nach letzten Qualitätskontrollen werden sie verpackt und an die Abnehmer geliefert. «Wir stellen das Rohmaterial her, das später zu Hanfprodukten verarbeitet wird», sagt Rüdisüli. Pro Tag verlassen 1080 Pflanzen das Gewächshaus und dafür kommen täglich 1080 neue hinzu.

Speziell sei, dass es sich zwar um ein Indoor-Gewächshaus handle, die Pflanzen durch das Fensterdach aber trotzdem auch viel Sonnenlicht erhalten, sagt Rüdisüli: «Wir sind eine Hybridform.» Zudem wird das Gewächshaus mit CO 2 -neutraler Wärmeenergie aus dem Biomassekraftwerk der Richi AG geheizt. Er sagt:

«Weil wir die Fenster nicht öffnen dürfen, müssen wir drei bis fünf Tonnen CO 2 pro Monat künstlich aus einem Tank ins Gewächshaus pumpen.»

Dies, weil die Pflanzen auf CO 2 angewiesen sind. «Das ist schade, aber im Siedlungsgebiet ist das nun mal so», sagt er.

Das sagt Bruno Rüdisüli zum Hanfgeruch Nicht allen bereitet der Hanfanbau der Phytovitality AG Freude. So meldete sich ein Anwohner, der anonym bleiben möchte, bei der «Limmattaler Zeitung» und berichtete von starkem Hanfgeruch in warmen Sommern in der Fahrweid. In der Dornau sei der Geruch je nach Wind so extrem, als würde man selber gerade Hanf rauchen. Zudem stünden die Fenster des Gewächshauses teils offen. «Wir öffnen die Fenster nur bei den Mutterpflanzen, die nicht riechen», sagt Bruno Rüdisüli dazu. Es könne auch sein, dass der Geruch von anderen Hanfplantagen stamme, zum Beispiel aus Geroldswil. Direkt bei ihm seien wegen des Geruchs bisher nur Beschwerden eines benachbarten Geschäfts eingegangen. Ende Dezember 2021 sorgte das Gewächshaus zudem für Aufsehen, weil die automatische Steuerung des Bedunklungsschirms nicht funktionierte und das Gewächshaus eine weitherum zu sehende Lichtsäule verursachte.

Die Phytovitality AG in Weiningen besteht seit Anfang 2019. Rüdisüli hat die Firma von Anfang an als Geschäftsführer mit aufgebaut. Vorher war er 25 Jahre lang in der Sportartikelindustrie tätig, unter anderem als Geschäftsführer von Puma Schweiz. «Das hier ist wie mein drittes Leben», sagt er und lacht. Er sei schon immer an Heilkräutern interessiert gewesen. «Wir machen das alle mit Freude und aus Überzeugung, dass man mit Naturheilmitteln Beschwerden lindern kann.»

