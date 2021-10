Hauptübung der Feuerwehr Weiningen war ein Erfolg

Weiningen Heisse Tipps, aber keine flammende Kritik: Die Feuerwehr ist für den Ernstfall gerüstet Autoinsassen retten, Hausbewohner evakuieren, Flammen bekämpfen: Vor rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauern zeigte die Feuerwehr Weiningen an ihrer Hauptübung ihr Können. Oliver Graf Jetzt kommentieren 25.10.2021, 03.57 Uhr

Die Hauptübung vor 200 Zuschauern zeigt, dass die Feuerwehr Weiningen für den Ernstfall gerüstet ist. Oliver Graf Die Schläuche sind verlegt, der Einsatz läuft. Oliver Graf Leitungsbau im Garten. Oliver Graf Der Beginn der Hauptübung: Die rund 200 Zuschauer warten gespannt, da rückt die Feuerwehr mit Blaulicht an. Oliver Graf Ein verunfalltes Auto, Rauch aus einer Liegenschaft, um Hilfe runde Bewohnerin: Rasch hat sich die Feuer Weiningen den Überblick verschafft. Oliver Graf Auf dem Dach der – gemäss Übungsszenario – brennenden Liegenschaft: Damit die Hitze entweichen kann, entfernen Einsatzkräfte Ziegel.



Oliver Graf Im verunfallten Fahrzeug befinden sich anfänglich zwei verletzte Personen. Es lässt sich aber nicht öffnen - die Feuerwehr rückt mit Spezialgerät an. Oliver Graf Um die verletzte Person aus dem Auto retten zu können, wird es zum Cabrio: Einsatzkräfte schneiden das Fahrzeug auf und tragen das Dach weg. Oliver Graf Vor der Hauptübung arbeiten die Weininger Feuerwehrzüge an vier verschiedenen Posten: Es gilt unter anderem den Verkehr zu regeln. Oliver Graf Nach dem Leitungsbau erfolgt an einem Posten der Löschangriff. Oliver Graf Auf unebenem Boden wird an einem Posten eine schwere Mulde mit Luftkissen angehoben und weggeschoben. Oliver Graf Das Tanklöschfahrzeug im Einsatz an einem Posten. Oliver Graf

Das Fazit fiel am Ende überaus positiv aus: Das Dorf könne auf seine Feuerwehr stolz sein, meinte Michal Felt, der die Hauptübung als Instruktor im Auftrag der Gebäudeversicherung Zürich mitverfolgt hatte, zum grossen Publikum, das an der Badenerstrasse den Übungseinsatz mitverfolgt hatte. Und als Kommandant der Nachbarsorganisation Geroldswil-Oetwil ergänzte Felt zur Weininger Truppe gewandt: «Ich bin froh, dass ich im Notfall auf euch als Unterstützung zählen kann.»

Bereits zuvor, als die Feuerwehr Weiningen an vier verschiedenen Posten im Dorf geübt hatte, hatten sich der beobachtende Instruktor und die verantwortlichen Offiziere zufrieden gezeigt. So sicherte der zuständige Feuerwehrzug etwa die schwere Mulde, die mit Luftkissen angehoben und um ihre Achse gedreht werden musste, gekonnt an zwei Bäumen, damit sie sich auf dem unebenen Gelände nicht davonmachte und Personen gefährdete.

Dem Bus wird gleich ­Priorität eingeräumt

Beim Regeln des Verkehrs auf der Dorfkreuzung, bei der eine Fahrspur wegen eines Unfalls gesperrt werden musste, kommunizierten die auf der Strasse stehenden Einsatzkräfte über ihre Funkgeräte miteinander und räumten dem plötzlich auftauchenden Bus gleich Priorität ein. Auch beim Einsatz der Motorspritze mit Leitungsbau und dem Betrieb des Tanklöschfahrzeugs hiess das erste Feedback «Danke für euren Einsatz».

Kritik gab es für die Einsatzkräfte keine – sie erhielten aber ein paar kleine Tipps mit auf den Weg. Etwa, dass sie bei den digitalen Funkgeräten mit dem Sprechen ein bisschen zuwarten sollen, bis die Verbindung aufgebaut ist, wie Felt einmal festhielt. Oder dass sich schweres Gerät einfacher zu zweit tragen lässt, wie der Instruktor ein andermal riet. «Dadurch verliert Ihr keine Zeit, aber weniger Energie.» Und Offizier Rolf Saxer wies nach einem Einsatz auf der Strasse darauf hin, dass die orangenen Leitkegel zum Absperren einer Fahrspur auf einem längeren Abschnitt hätten verteilt werden können. «Wir müssen uns mit den ‹Töggel› den Platz nehmen, den wir für unsere Arbeit brauchen.»

Bei der abschliessenden Grossübung funktionierten die Abläufe ebenfalls reibungslos. Das komplexe Übungsszenario sah einerseits einen Brand mit starker Rauchentwicklung in einer Liegenschaft vor. Andererseits war es zu einem Autounfall gekommen; ein Lenker war, als er die Feuerwehr über den Brand informieren wollte, in die Hausmauer gerast. Rasch waren in der Folge die vielen Schläuche verlegt. Über Leitern und einen Hintereingang wurden mehrere Personen aus dem Haus gerettet. Und der verletzte Fahrzeuglenker wurde befreit, indem das Auto aufgeschnitten und – begleitet von einem verblüfften Gemurmel aus dem Publikum – das Dach weggetragen wurde.

Angesichts des gezeigten Könnens mussten danach nicht mehr viele Worte fallen: Feuerwehrkommandant Peter Haug zeigte sich in einem kurzen Statement sehr zufrieden über das Gezeigte und sprach von einer «gelungenen Übung». Dann folgten aber doch noch viele Worte: Beim Apéro stiess das halbe Dorf mit seiner Feuerwehr an und dankte ihr für den Einsatz, den sie das ganze Jahr über zu jeder Tageszeit leistet.