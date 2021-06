Weiningen «Haben lange auf diesen Moment gewartet»: Jetzt hat auch Weiningen eine Bücherkabine Mit über einem Jahr Verspätung hat die Gemeindebibliothek Weiningen ihre Bücherkabine im Zentrum in Betrieb genommen. Gleich am ersten Tag brachten Besucherinnen und Besucher ihre alten Bücher vorbei. Sven Hoti 03.06.2021, 12.27 Uhr

Hofft auf eine rege Nutzung der neuen Bücherkabine: Bibliotheksleiterin Michèle Hänseler von der Gemeindebibliothek Weiningen. Severin Bigler Das Team der Gemeindebibliothek Weiningen freute sich, dass die Bücherkabine nach einem Jahr Verspätung öffnen konnte. Severin Bigler Offiziell eröffnet: Auch Gemeinderatspräsident Mario Okle will die Bücherkabine in Zukunft nutzen. Severin Bigler Rund 100 Bücher stehen den Weininger Leseratten als Anfangsbestand zur Verfügung. Auch ein Defibrillator wurde in der Kabine untergebracht. Severin Bigler Schon am offiziellen Eröffnungsabend wurden erste zusätzliche Bücher in die Bücherkabine gebracht. Severin Bigler Besucherin Silvia Vogler brachte gleich einen ganzen Harass Bücher mit. Severin Bigler Zum Abschluss erhielten alle Anwesenden ein Überraschungsgeschenk. Severin Bigler

Was lange währt, wird endlich gut: Mit einem Jahr Verspätung hat die Gemeindebibliothek Weiningen am Mittwochabend ihre neue Bücherkabine an der Regensdorferstrasse 4 eingeweiht. Im letzten Jahr war die Eröffnung coronabedingt ins Wasser gefallen. «Wir haben lange auf diesen Moment gewartet», sagte Bibliotheksleiterin Michèle Hänseler vor versammeltem Publikum. «Wir hoffen nun, dass die Kabine rege genutzt wird.»

Die neue Bücherkabine befindet sich in einer ehemaligen Telefonkabine in dem Gebäude, wo früher das Weininger Postgebäude war. Der Anstoss zu deren Umnutzung in eine Bücherkabine sei aus der Bevölkerung gekommen, erklärt Bibliotheksleiterin Hänseler. In anderen Gemeinden gibt es schon länger solche Kabinen. Hänseler:

«Wir fanden es eine gute Idee, den Einwohnerinnen und Einwohnern dieses Angebot zur Verfügung zu stellen.»

Die Gemeinde habe der Bibliothek die Kabine zur Nutzung übergeben und dieses sodann auch unterstützt, sagt Hänseler.

Die Kabine ist rund um die Uhr geöffnet

Die Bücherkabine steht nun 24 Stunden am Tag, 365 Tage in der Woche, allen Leseratten zur Verfügung, die ein Buch ausleihen und/oder eines loswerden möchten. Bis auf Weiteres kontrolliere die Bibliothek die Kabine einmal pro Woche, um Erfahrungswerte zu sammeln, so Hänseler. Zudem stehe man im Austausch mit anderen Gemeinden, die bereits eine solche betreiben.



In den Regalen der kleinen Kabine befanden sich am Einweihungstag bereits rund 100 Bücher - ein Anfangsbestand, den die Bibliothek von ihrem «Bring und Nimm»-Regal im Bibliotheksgebäude wenige Schritte von der Kabine entfernt zur Verfügung gestellt hat. Sie hoffe nun, dass sich das Angebot von alleine regle, sagt Hänseler. «Wir freuen uns und sind gespannt, wie die Kabine bei der Bevölkerung ankommt.»



Besucherin brachte gleich einen ganzen Harass Bücher mit

Nach der Eröffnungsrede durchtrennten Bibliotheksleiterin Hänseler und Gemeinderatspräsident Mario Okle (parteilos) symbolisch das rote Band am Eingang der Kabine. Einzelne Anwesende gaben bereits Bücher ab, unter ihnen Silvia Vogler, die sogar einen ganzen Harass Bücher mitgebracht hatte. «Ich bin eine richtige Leseratte», sagt die Weiningerin, die den Tipp für die Bücherkabine gegeben hatte. Doch wenn sie ein Buch einmal gelesen habe, habe sie genug. Sie wolle nun auch künftig Bücher vorbeibringen, so Vogler.

Bei der Kabine antreffen wird man in Zukunft auch Mario Okle. Er lese gerne – und zwar nicht nur politische Dokumente, betont der Gemeindepräsident, der auch Mitglied der Bibliothekskommission ist, lachend. Die neue Kabine sei schön gestaltet, es erinnere nichts mehr an eine Telefonkabine. «Ich finde es super, dass es nun geklappt hat», sagt Okle, und er ergänzt:

«Ein Zugang zu Büchern, der der Bevölkerung frei zur Verfügung steht, macht hochgradig Sinn.»